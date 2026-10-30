Patrick Stewart, mărturisiri dureroase despre viața personală. Actorul regreta că și-a neglijat copiii pentru carieră: „Nu trece o zi fără să mă doară”

Regretatul actor britanic Patrick Stewart, cunoscut pentru rolurile din „Star Trek” și seria „X-Men”, a vorbit în ultimii ani de viață despre regretul profund că nu a reușit să păstreze o relație apropiată cu cei doi copii ai săi. Într-un interviu acordat în 2023 publicației Irish Independent, starul a recunoscut că și-a pus cariera pe primul loc, în detrimentul familiei.

Patrick Stewart avea doi copii: Sophie, 54 de ani și Daniel, în vârstă de 59 de ani. Foto: X

Patrick Stewart, care a murit la vârsta de 86 de ani, avea doi copii, Daniel, în vârstă de 59 de ani, și Sophie, de 54 de ani, din căsnicia cu prima sa soție, Sheila Falconer. Actorul mărturisea că relația cu aceștia devenise aproape inexistentă, iar distanțarea îi provoca o suferință constantă.

„Nu trece o zi fără să mă doară amintirea copiilor mei, a felului în care erau și sentimentul responsabilității că au devenit ceea ce sunt și datorită mie, influenței mele sau lipsei acesteia”, declara actorul.

Întrebat de ce relația cu cei doi s-a deteriorat, Stewart a recunoscut că a acordat prea multă atenție profesiei.

„Mi-am pus întotdeauna munca de actor pe primul loc, înaintea familiei. Aș fi putut fi un părinte mai bun atunci când copiii mei erau mici. Eram pur și simplu obsedat de muncă și orice altceva trecea pe plan secund”, spunea acesta.

Actorul spera să recupereze o parte din timpul pierdut prin relația cu nepoții săi. El mărturisea că încerca să fie mai prezent în viața acestora și că propriii copii păreau să-l fi iertat.

Într-un alt interviu acordat revistei PEOPLE în 2022, Patrick Stewart vorbea cu multă căldură despre experiența de a fi tată. Acesta își amintea cu drag de primii ani din viața copiilor săi.

Patrick Stewart a fost căsătorit cu Sheila Falconer până în 1990, apoi cu producătoarea Wendy Neuss, între 2000 și 2003. În 2013 s-a căsătorit cu cântăreața și compozitoarea Sunny Ozell, alături de care și-a petrecut ultimii ani de viață.

A murit Patrick Stewart, vedeta din „Star Trek” și „X-Men”

Actorul a murit pe 28 octombrie 2026, la domiciliul său din Los Angeles, înconjurat de familie și prieteni. Acesta suferea de Alzheimer și demență. Avea 86 de ani.

„Vocea sa profundă și talentul unic vor rămâne pentru totdeauna asociate cu interpretări de neuitat în toate genurile”, se arată în mesajul publicat în memoria actorului.

Studiourile Marvel au transmis un mesaj de condoleanțe după anunțarea decesului.

„Sir Patrick a adus la viață personajul profesorului Charles Xavier cu o grație, o inteligență și o umanitate extraordinare, definind personajul pentru generații de fani”, au transmis reprezentanții Marvel.