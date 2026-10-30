 Patrick Stewart, mărturisiri dureroase despre viața personală. Actorul regreta că și-a neglijat copiii pentru carieră: „Nu trece o zi fără să mă doară” | adevarul.ro
search
Vineri, 30 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Patrick Stewart, mărturisiri dureroase despre viața personală. Actorul regreta că și-a neglijat copiii pentru carieră: „Nu trece o zi fără să mă doară”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Regretatul actor britanic Patrick Stewart, cunoscut pentru rolurile din „Star Trek” și seria „X-Men”, a vorbit în ultimii ani de viață despre regretul profund că nu a reușit să păstreze o relație apropiată cu cei doi copii ai săi. Într-un interviu acordat în 2023 publicației Irish Independent, starul a recunoscut că și-a pus cariera pe primul loc, în detrimentul familiei.

Patrick Stewart avea doi copii: Sophie, 54 de ani și Daniel, în vârstă de 59 de ani.
Patrick Stewart avea doi copii: Sophie, 54 de ani și Daniel, în vârstă de 59 de ani. Foto: X

Patrick Stewart, care a murit la vârsta de 86 de ani, avea doi copii, Daniel, în vârstă de 59 de ani, și Sophie, de 54 de ani, din căsnicia cu prima sa soție, Sheila Falconer. Actorul mărturisea că relația cu aceștia devenise aproape inexistentă, iar distanțarea îi provoca o suferință constantă.

„Nu trece o zi fără să mă doară amintirea copiilor mei, a felului în care erau și sentimentul responsabilității că au devenit ceea ce sunt și datorită mie, influenței mele sau lipsei acesteia”, declara actorul.

Întrebat de ce relația cu cei doi s-a deteriorat, Stewart a recunoscut că a acordat prea multă atenție profesiei.

„Mi-am pus întotdeauna munca de actor pe primul loc, înaintea familiei. Aș fi putut fi un părinte mai bun atunci când copiii mei erau mici. Eram pur și simplu obsedat de muncă și orice altceva trecea pe plan secund”, spunea acesta.

Actorul spera să recupereze o parte din timpul pierdut prin relația cu nepoții săi. El mărturisea că încerca să fie mai prezent în viața acestora și că propriii copii păreau să-l fi iertat.

Într-un alt interviu acordat revistei PEOPLE în 2022, Patrick Stewart vorbea cu multă căldură despre experiența de a fi tată. Acesta își amintea cu drag de primii ani din viața copiilor săi.

Patrick Stewart a fost căsătorit cu Sheila Falconer până în 1990, apoi cu producătoarea Wendy Neuss, între 2000 și 2003. În 2013 s-a căsătorit cu cântăreața și compozitoarea Sunny Ozell, alături de care și-a petrecut ultimii ani de viață.

A murit Patrick Stewart, vedeta din „Star Trek” și „X-Men”

Actorul a murit pe 28 octombrie 2026, la domiciliul său din Los Angeles, înconjurat de familie și prieteni. Acesta suferea de Alzheimer și demență. Avea 86 de ani.

„Vocea sa profundă și talentul unic vor rămâne pentru totdeauna asociate cu interpretări de neuitat în toate genurile”, se arată în mesajul publicat în memoria actorului.  

Studiourile Marvel au transmis un mesaj de condoleanțe după anunțarea decesului.

„Sir Patrick a adus la viață personajul profesorului Charles Xavier cu o grație, o inteligență și o umanitate extraordinare, definind personajul pentru generații de fani”, au transmis reprezentanții Marvel.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
digi24.ro
image
Sindicaliștii feroviari critică rectificarea bugetară: „Mergeți cu trenul București - Satu Mare înainte să decideţi bugetele”
stirileprotv.ro
image
Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din 2026. Ministrul Finanțelor: „Mai avem 70 de miliarde de lei de finanțat”
gandul.ro
image
Halloween spectaculos la Casa Albă! Melania și Donald Trump au împărțit dulciuri copiilor, iar Air Force One a făcut senzație pe cer
mediafax.ro
image
“Bîrligea va fi vândut cu 15 milioane de euro!” Anunțul zilei după ce fostul atacant al FCSB a marcat o dublă în Serie A
fanatik.ro
image
Ei sunt cei doi mecanici de locomotivă morți în accidentul feroviar din Spania: Antonio și Daniel erau pasionați de trenuri și visau să îmbătrânească pe șine
libertatea.ro
image
Cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați pe aeroportul Otopeni. Bancnotele, înlocuite cu coli de hârtie
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
A venit răspunsul lui Cornel Țălnar, după ce a fost numit "bestie" și "canalie" de Cornel Dinu
digisport.ro
image
Patroana unui salon de masaj din București, reținută pentru proxenetism. Anchetatorii spun că în incintă ar fi fost oferite servicii sexuale
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Satul cu 1.500 de locuitori unde un apartament de 55 mp costă 16.000 de euro. Tinerii lasă Capitala pentru el
observatornews.ro
image
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
cancan.ro
image
La 1 ianuarie pot apărea 100.000 pensionari speciali cu pensii între 6.200 și 16.000 lei. Ce va face guvernul?
newsweek.ro
image
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Prima cumpănă pentru Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Îi va fi foarte greu”
fanatik.ro
image
Guvernul Luca Niculescu poate cădea în câteva luni: „Situația politică va fi dinamică”
ziare.com
image
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
digisport.ro
image
Tablou furat dintr-o biserică în 2004, găsit cu ajutorul AI. Detaliul care i-a dat de gol pe cei care l-au modificat
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care locuiește Roxana Vancea. Locuința seamănă cu una londoneză. Cât de armonios a combinat totul. Mai rar vezi la cineva așa / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
De ce se sărbătorește Halloween-ul. Cum a devenit populară această sărbătoare
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Viața neștiută a Laurei Codruța Kövesi. Două căsnicii, un divorț și marele regret al femeii care a ajuns să conducă Parchetul European
actualitate.net
image
Cine a ajuns în semifinala „Asia Express” 2026. Mirela Vaida: „Ce greu a fost... Și ce greu vine”
click.ro
image
Dani Oțil, mesaj ironic pentru educatori înainte de Halloween: „De ce le dați copiilor taskuri pe care nu pot să le facă?”
click.ro
image
Adda și Cătălin Rizea, secrete din căsnicie: „El e chef în casă”. Ce au putut spune despre participarea la Power Couple?
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Regina Suditha a Thailandei și Regina Buthanului Casa Regală din Bhutan 2 jpg
O iubire NU chiar inocentă! Ea avea 7 ani, el 17, iar acum sunt soț și soție și au trei copii
okmagazine.ro
Dr. Jess Thompson examinează craniul unui bărbat din Scoția romană
Chipul unui om de acum 2.000 de ani, reconstituit. Povestea unui bărbat care a murit la frontiera Imperiului Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Fiica lui Bruce Willis, videoclip tulburător care a stârnit controverse: „Păstrați aceste amintiri private”
image
Cine a ajuns în semifinala „Asia Express” 2026. Mirela Vaida: „Ce greu a fost... Și ce greu vine”

OK! Magazine

image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii