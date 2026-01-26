Ce știm despre gripa din acest sezon: „Mai avem motive de alertă încă două luni”. Cum ne protejăm

Specialiștii au atras atenția că actualul sezon gripal, dominat de virusul A H3N2 clada K, nu a fost mai sever decât în anii anteriori, deși a debutat mai devreme și a generat un număr mare de cazuri, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile.

„Veștile privind actualul sezon gripal pot fi percepute în notă emoțională, deoarece multe raportări vorbesc despre mii de cazuri și despre decese. Sau într-o notă de negare – «ce mare scofală, tot despre o simplă răceală vorbim». Pe oricare dintre extreme se află știrile citite de către dumneavoastră, adevărul se află, ca de obicei, la mijloc”, scrie medicul Mihai Craiu pe pagina de Facebook Spitalul Virtual pentru Copii.

Potrivit sursei citate, actualul tip de virus gripal A H3N2 (clada K sau „supergripa”) trebuie privit prin prisma datelor obiective.

„Da, sunt multe cazuri DAR:

Nu există niciun semnal epidemiologic că ar fi o severitate mai mare a gripei A în acest an față de anii precedenți.

Sezonul de gripă a început mai repede în 2025/26 și s-a suprapus peste perioada sărbătorilor de iarnă, fapt ce a dus la o aglomerare a serviciilor de urgență și la o supraveghere epidemiologică mai dificilă.

Numărul actual de îmbolnăviri este în scădere, dar nu a trecut sezonul. Mai avem motive de alertă încă cel puțin două luni. Acum putem observa îmbolnăvirea celor fragili, cu probleme de sănătate. Deoarece aceștia sunt cei care se vaccinează primii în toamnă, când apare pe piață vaccinul antigripal. Iar timpul scurs de la vaccinare face să scadă performanța memoriei imune. Acesta este principalul motiv pentru care poate fi observată îmbolnăvirea la cei vaccinați. De aceea a fost pus pe piață un vaccin antigripal special pentru seniori, cu o protecție mai mare pentru persoanele având peste 60 de ani”, se mai arată în postare.

Astfel, doctorul Mihai Craiu recomandă oamenilor să evite aglomerațiile în spații închise neventilate, să își spele bine mâinile când revin acasă, să se odihnească suficient, să aibă o alimentație și hidratare bună.

„Nu există soluții miraculoase, ci doar evitarea riscurilor inutile. Iar pentru cei care au probleme cronice de sănătate încă nu e târziu, acum în ianuarie, pentru un vaccin gripal. Gripa nu este «doar o răceală»”, conchide postarea.

Care este diferența între virus gripal A H3N2 clada K și variantele anterioare

Potrivit Medscape, varianta subclada K a apărut cu aproximativ patru săptămâni mai devreme decât în sezoanele precedente, ceea ce a dus la un nivel ridicat și extins al activității gripale în Europa și la semnale timpurii de creștere a activității în unele regiuni ale Statelor Unite.

În Europa, până la 90% din toate cazurile confirmate de gripă sunt cauzate în prezent de virusul A(H3N2) subclada K

Organizația Mondială a Sănătății precizează că nu există dovezi potrivit cărora subclada K ar provoca o boală mai severă decât tulpinile H3N2 anterioare. Datele timpurii din Regatul Unit sugerează că, în pofida derivei antigenice, sezoanele asociate subcladei K urmează, în general, tiparul de severitate caracteristic sezoanelor H3N2, care sunt istoric legate de rate mai ridicate de spitalizare și mortalitate comparativ cu anii dominați de H1N1.

Eficacitatea vaccinului și sensibilitatea la antivirale

Deși subclada K prezintă șapte mutații ale hemaglutininei care reduc recunoașterea de către anticorpi, vaccinurile sezoniere disponibile oferă în continuare o protecție moderată împotriva formelor severe de boală. Eficacitatea vaccinului împotriva consultațiilor medicale asociate A(H3N2) subclada K este estimată la 52%–57% în Europa și la 30%–40% la adulții din SUA (70%–75% la copii) în ceea ce privește prevenirea spitalizării.

Subclada K rămâne complet sensibilă la inhibitorii standard ai neuraminidazei (de exemplu, oseltamivir) și la inhibitorul endonucleazei dependente de cap, baloxavir, mai spun specialiștii.