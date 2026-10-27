 370.000 de doze de vaccin antigripal, disponibile pentru comandă în farmaciile din România | adevarul.ro
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370.000 de doze de vaccin antigripal, disponibile pentru comandă în farmaciile din România

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Ministerul Sănătăţii anunţă, marţi, că 370.000 de doze de vaccin gripal sunt disponibile în depozite, iar la jumătatea lunii noiembrie este estimată o nouă livrare, de aproximativ 500.000 de doze, pentru continuarea campaniei de vaccinare antigripală.

Vaccin antigripal
Vaccin antigripal Foto: Adevărul

„370.000 de doze de vaccin gripal sunt disponibile în depozitele din România şi pot fi comandate de farmacii pentru a ajunge la populaţie, potrivit informaţiilor furnizate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR). La jumătatea lunii noiembrie este estimată o nouă livrare, de aproximativ 500.000 de doze, pentru continuarea campaniei de vaccinare antigripală”, anunţă într-un comunicat de presă, marţi, Ministerul Sănătăţii.

Până la data de 18 octombrie 2026, în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) au fost înregistrate 400.259 de vaccinări antigripale. Dintre acestea, 393.552 au fost efectuate în rândul persoanelor care beneficiază de vaccinare compensată, iar 3.069 în farmaciile comunitare autorizate.

„Vaccinarea antigripală este una dintre cele mai importante măsuri de prevenire a gripei şi a complicaţiilor asociate acesteia, în special în cazul persoanelor vulnerabile. Medicii recomandă vaccinarea, în special, persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, copiilor, persoanelor cu boli cronice, femeilor gravide şi personalului medico-sanitar. Persoanele eligibile pot beneficia de vaccinare compensată, conform criteriilor în vigoare”, au explicat specialiştii ministerului.

În România sunt autorizate patru vaccinuri antigripale: Vaxigrip, Influvac, Fluenz şi Efluelda.

Potrivit ANMDMR, Fluenz, destinat copiilor şi adolescenţilor, şi Efluelda, destinat persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, sunt disponibile în stocuri suficiente în farmacii şi la distribuitori.

În cazul vaccinurilor injectabile Vaxigrip şi Influvac, primele stocuri au fost consumate în mare parte.

Cine beneficiază de vaccin antigripal compensat

Vaccinul antigripal se acordă cu compensare 100% sau 50%, în funcție de categoria în care se încadrează pacientul.

De vaccin compensat 100% din prețul de referință beneficiază:

• copiii cu vârsta între 6 luni și 19 ani;

• femeile gravide;

• persoanele între 19 și 64 de ani care au anumite boli cronice sau condiții de risc, printre care - boli cardiovasculare cronice, boli respiratorii cronice, boli renale cronice, boli hepatice cronice, boli neurologice cronice, boli metabolice, boli oncologice, boli autoimune, malformații congenitale, obezitate, asplenie,

• persoane cu infecţie HIV/ SIDA, Terapie imunosupresoare, transplant imunosupresia congenitală;

• persoanele cu vârsta de peste 65 de ani;

• personalul medico-sanitar și auxiliar.

De vaccin compensat 50% din prețul de referință beneficiază:

• persoanele cu vârsta între 45 și 64 de ani care nu au boli cronice.

Important de menționat: „100% compensat” înseamnă 100% din prețul de referință, nu neapărat din orice preț al vaccinului disponibil în farmacie. În cazul compensării de 50%, pacientul suportă diferența prevăzută de mecanismul de compensare.

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