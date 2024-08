Ultimele clipe ale conștiinței. Ce se întâmplă cu creierul nostru când murim: „Este unul dintre cele mai mari mistere” VIDEO

O nouă cercetare a scos la iveală detalii fascinante despre ceea ce se întâmplă cu creierul nostru în momentul morții. Simulări și studii științifice sugerează că, chiar și după ce inima încetează să bată, creierul nostru poate experimenta o ultimă explozie de activitate, reactivând amintiri și stări conștiente.

Deși moartea înseamnă oprirea funcționării organelor noastre vitale, unele instituții medicale, precum Clinica Cleveland, susțin că activitatea creierului nostru continuă de fapt câteva minute după moarte.

Deși este greu de vizualizat sau de înțeles ce se întâmplă cu adevărat cu noi după moarte, o simulare șocantă realizată de creatorul de conținut Zack D. Films încearcă să descrie ce se întâmplă cu creierul nostru în momentul în care murim.

„Chiar înainte de a muri, creierul nostru are o creștere a activității care provoacă un tip de undă electrică”, explică creatorul de conținut Zack D. Films. Aceste unde activează zone ale creierului asociate cu memoria și conștiința, oferindu-ne poate o ultimă privire asupra vieții noastre.

Un studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences confirmă aceste descoperiri, arătând că în momentul morții, creierul poate experimenta o creștere semnificativă a activității în anumite zone.

Reacțiile oamenilor la aceste informații sunt diverse, de la uimire și curiozitate până la emoții mai profunde. Mulți își exprimă speranța că aceste ultime momente ar putea fi o experiență liniștitoare, ca o recapitulare a vieții.

„Aceste valuri activează părți ale creierului asociate cu memoria și conștiința și acest lucru poate continua timp de până la două minute după moarte. Unii cercetători cred că creierul este planificat în prealabil pentru a face acest lucru, oferindu-ți șansa de a-ți depăna amintiri pentru ultima dată”, mai spune Zack.

În cadrul studiului, oamenii de știință au cartografiat activitatea creierului a patru persoane în timp ce aceștia mureau și au descoperit explozii de activitate în creierul lor după ce inima lor s-a oprit.

Sam Parnia, pneumolog la New York University Langone Medical Center, a spus că studiul sugerează că „identificăm un marker al conștiinței lucide”.

Mai mult, Ajmal Zemma, un neurochirurg la Universitatea din Louisville, spune că undele gamma pot semnala că diferite părți ale creierului lucrează împreună pentru a crea în esență imaginea unui obiect sau a unei amintiri.

El spune că modul în care creierul face acest lucru este „unul dintre cele mai mari mistere din neuroștiință”, dar a vedea aceleași unde gama la o persoană pe moarte sugerează un mecanism biologic pentru ideea creierului de a relua amintirile în ultimele noastre momente.