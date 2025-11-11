search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Topul companiilor preferate de propriii angajați: cele mai apreciate supermarketuri, bănci și farmacii

Publicat:

O platformă specializată în piața muncii a realizat un top al celor mai bune companii, realizat pe baza feedback-ului oferit în mod anonim de angajați, în perioada 16 octombrie 2024 - 15 octombrie 2025.

Poziția fiecărei companii în clasament a fost stabilită pe baza notei generale (70%) și a evaluărilor pentru cinci criterii suplimentare, fiecare cu o pondere de 6%, considerate esențiale de către angajați: oportunități de avansare, pachet salarial, echilibrul între viața profesională și cea personală, management, proceduri și valori organizaționale.

Pentru ediția din acest an, industria IT se bucură de un clasament extins, care reunește 50 de companii și confirmă influența și diversitatea sectorului. Retailul rămâne cel mai dinamic sector, dominând top 10, iar în premieră, șapte noi industrii - de la energie și entertainment până la servicii medicale și financiare - intră în topul general.

Ca în fiecare an, topul Angajatori Undelucram.ro reflectă vocea reală a angajaților, nu imaginea proiectată de companii. Faptul că vedem o diversificare tot mai mare a industriilor prezente în clasament arată că tot mai multe companii, indiferent de domeniu sau mărime, investesc cu adevărat în experiența angajaților. Clasamentul din acest an arată o maturizare a pieței muncii, în care transparența, respectul față de oameni și echilibrul între viața profesională și cea personală devin criterii esențiale de performanță organizațională. Piața muncii din România devine tot mai complexă și mai competitivă. Angajații nu mai caută doar un loc de muncă stabil, ci un mediu care îi respectă, îi dezvoltă și le oferă sens. Pentru companii, experiența pe care o oferă angajaților a devenit un diferențiator strategic”, declară Costin Tudor, fondator și CEO Undelucram.ro.

Compania aflată pe primul loc, Booking Holdings România, sprijină obiectivele de creștere și transformare ale Booking Holdings, cel mai mare furnizor global de servicii turistice online și de servicii conexe. Centrul de Excelență din România oferă servicii esențiale în domenii precum: securitate cibernetică și monitorizarea fraudelor, dezvoltare de aplicații, marketing, achiziții, asistență IT, servicii de business globale, optimizare financiară, analiză de date și managementul proiectelor.

Suntem extrem de onorați că Booking Holdings România s-a clasat pe locul I în Top Angajatori Undelucram.ro 2025, atât la nivel general, cât și în industria IT&C. Într-un domeniu atât de dinamic și competitiv în care activăm, această recunoaștere este cu atât mai semnificativă, cu cât vine la doar câțiva ani de la deschiderea oficială a Centrului nostru de Excelență și reconfirmă succesul eforturilor noastre în atragerea, reținerea și dezvoltarea talentelor de top. Angajamentul nostru rămâne același: menținerea unei culturi în care autenticitatea este valorificată și în care colegii noștri se simt susținuți, implicați și inspirați să contribuie la proiecte inovatoare dedicate portofoliului de branduri Booking Holdings. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această realizare excepțională. Suntem extrem de mândri de ceea ce am reușit împreună, demonstrând dedicare și pasiune pe parcursul acestei perioade. Fiecare membru al echipei a jucat un rol esențial în crearea unui mediu de lucru remarcabil, unde excelența și colaborarea sunt valori fundamentale”, declară Anca Fotache, General Manager, Booking Holdings România.

Șapte industrii noi intră în top

Pe lângă topul general al angajatorilor destinat companiilor mari, Undelucram.ro realizează clasamente și pe industrii. Anul acesta, șapte industrii noi au intrat în top: energie & industrii extractive, entertainment, retail farmaceutic, servicii medicale, servicii de curierat, servicii financiare.

Noile industrii din clasament arată că preocuparea pentru experiența angajaților nu mai este specifică doar sectoarelor tradițional dinamice, precum IT sau retail. Vedem cum domenii precum energia, serviciile medicale sau financiare devin tot mai atente la vocea oamenilor din interior. Este un semn clar al maturizării pieței muncii, în care tot mai multe organizații înțeleg că implicarea și loialitatea angajaților se construiesc prin transparență, echilibru și valori autentice”, adaugă Costin Tudor.

Topul SMEs include 2 industrii

Ediția 2025 marchează și o premieră în categoria SME (Small & Medium Enterprises): pentru prima dată, topul include clasamente dedicate pe industrii: IT&C și Asigurări, demonstrând implicarea tot mai mare a companiilor mici și mijlocii în crearea unor medii de lucru autentice și sustenabile.

Topul general integral, dar și topurile pe industrii vor fi disponibile în Catalogul Top 100 cei mai buni Angajatori pentru care să lucrezi în 2026 publicat de Undelucram.ro în februarie 2026. Tot în luna februarie, cele mai importante tendințe în piața muncii vor fi dezbătute în cadrul Conferinței Top Angajatori Undelucram.ro.

TOP GENERAL

1. BOOKING HOLDINGS ROMANIA

2. Servier Pharma

3. JYSK România

4. Schneider Electric Romania

5. Deichmann

6. JTI Romania

7. Teilor

8. dm drogerie markt

9. Lactalis Romania

10. Bergenbier

TOP ÎN FUNCȚIE DE INDUSTRIE

ASIGURĂRI

1. NN România

2. SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare

3. Metropolitan Life

4. Allianz Țiriac Asigurări

5. Allianz Trade Romania

BĂNCI

1. ING Bank Romania

2. tbi bank

3. Libra Internet Bank

4. CEC Bank

5. BCR

BPO & SERVICII

1. Allianz Services

2. Iron Mountain România

3. Ipsos Interactive Services

4. Kellanova

5. VOIS Romania

CONSULTANȚĂ

1. BearingPoint România

2. Forvis Mazars

3. KPMG România

4. Deloitte România

5. PwC România

ENERGIE-INDUSTRII EXTRACTIVE

1. Schneider Electric Romania

2. E.ON România

3. Grupul ENGIE

4. Cameron Romania

5. PPC Energy

ENTERTAINMENT

1. Superbet

2. Evolution Romania

3. MaxBet Romania

4. StanleyBet Romania

5. Ezugi

INGINERIE

1. Bosch România

2. Schaeffler România

3. AUMOVIO Romania

4. Renault Group

5. Alstom Romania

IT&C

1. BOOKING HOLDINGS ROMANIA

2. Cegeka Romania

3. Google Romania

4. Betfair România Development

5. Ness România

PRODUCȚIE BUNURI DE LARG CONSUM

1. JTI România

2. Lactalis Romania

3. Bergenbier SA

4. Philip Morris România

5. PepsiCo România

PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ

1. Michelin România

2. Preh Romania

3. Beko România

4. Marquardt Schaltsysteme SCS

5. Continental Anvelope Timișoara

RESTAURANTE ȘI CAFENELE CU SERVIRE RAPIDĂ

1. McDonald’s România

2. Starbucks România

3. KFC România

RETAIL ALIMENTAR

1. Lidl România

2. Auchan Romania

3. Kaufland România

4. PENNY

5. Mega Image

RETAIL NON-ALIMENTAR

1. JYSK România

2. Deichmann

3. Teilor

4. dm drogerie markt

5. INTERSPORT Romania

RETAIL FARMACEUTIC

1. Catena

2. Dr. Max România

3. Farmaciile DONA

4. Help Net Farma

SERVICII MEDICALE

1. Regina Maria

2. Medlife

3. Synevo Romania

4. Medicover

5. Sanador

SERVICII DE CURIERAT

1. Fan Courier Express

2. Sameday România

3. Cargus

SERVICII FINANCIARE

1. Provident Financial România

2. KRUK Romania

3. EOS KSI Romania

TELECOMUNICAȚII

1. Nokia

2. Orange România

3. Ericsson România

4. Vodafone România

5. Digi România

IMM

1. Computacenter Romania

2. Cargo Track Solutions

3. Smith&Smith

4. UP Romania

5. Brillio Romania

TOP IMM ÎN FUNCȚIE DE INDUSTRIE

IT&C IMM

1. Computacenter Romania

2. Brillio Romania

3. Veridion

4. Smart ID Technology

5. Qualysoft Information Technology

ASIGURĂRI IMM

1. BRD Asigurări de Viață

2. OVB Allfinanz Romania Broker de Asigurare

3. Otto Broker de Asigurare

