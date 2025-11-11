Generalul dezertor ale cărui rapoarte despre situația de pe front ajung pe masa lui Putin. Conduce asaltul asupra unui oraș presupus „încercuit”

Generalul-locotenent Serghei Storojenko, comandantul celei de-a 6-a Armate Combinate a Rusiei, este un dezertorul cu rangul cel mai înalt dintre cei care poartă război împotriva țării în care s-a născut. El a crescut într-un sat aflat la două ore de mers cu mașina, la vest de orașul Kupiansk, aflat sub asediul trupelor ruse conduse chiar de el, relatează The Telegraph.

El este însărcinat cu misiunea sa de a recuceri această fortăreață vitală de la marginea nord-estică a liniei frontului, care este sub atac constant de doi ani. Kupiank a fost ocupat în primele luni ale războiului și eliberat câteva luni mai târziu. Iar acum forțele ucrainene luptă pentru a-l salva.

Dacă ar fi cucerit ar reprezenta o poartă de acces a Rusiei către regiunea extinsă, amenințând linii cheie de aprovizionare și permițând forțelor lui Vladimir Putin să avanseze spre Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, o țintă mai importantă, deși nu un obiectiv în sine.

Sub comanda lui Storojenko, au fost uciși un număr atât de mare de soldați ruși, încât bloggerii ucraineni au glumit amar că uneori se întreabă dacă nu cumva generalul ar putea fi de partea lor.

Fost ofițer ucrainean decorat, a dezertat în timpul anexării Crimeii de către Rusia în 2014.

În prezent, sarcina lui dificilă îl face probabil să jongleze cu grade de adevăr privind situația de pe câmpul de luptă - în așa fel încât să se apropie de versiunea dorită de Kremlin.

Fie dovedind o nepăsare față de fapte, fie probabil dezinformat de rapoartele generalului, Vladimir Putin a declarat săptămâna trecută că mii de soldați ai Kievului din oraș ar fi încercuiți.

Până și propagandiștii ruși au văzut altceva.

Maiorul Victor Tregubov, purtătorul de cuvânt al Grupului de Forțe Întrunite al Ucrainei, a ironizat ceea ce a numit „realitatea alternativă” a liderului rus.

„Orașul este departe de a fi încercuit... Apărarea ucraineană rezistă, dar situația este dificilă – ambele afirmații pot fi adevărate în același timp”, a declarat el pentru The Telegraph.

Un alt oraș din prima linie în pericol

Potrivit estimărilor analiștilor, circa 13.000 de soldați ruși ar fi fost uciși pe acest front, în cadrul efortului de a cuceri orașul, și totuși rușii nu au realizat progrese majore.

În prezent, forțele rusești ocupă cartierele nordice ale orașului, în timp ce Ucraina păstrează controlul asupra estului și sudului, potrivit Deep State, proiectul ucrainean de analiză open-source. Un număr necunoscut de soldați ruși se află în centrul orașului.

„Rusia încearcă să cucerească orașul centimetru cu centimetru, clădire cu clădire. Tactica funcționează, dar numai dacă dispui de infanterie nelimitată și nu-ți pasă de viața lor”, spune maiorul Tregubov despre bătălia de uzură în care se angajează Rusia, tiparul de luptă fiind de acum familiar, doar că și mai agresiv din cauza dronelor și a unor noi tactici.

Pentru a ocoli apărarea Ucrainei și a păcăli dronele, Rusia a adoptat tactici de infiltrare pe care le-a folosit și în alte zone ale frontului, în special la Pokrovsk, trimițând mici grupuri de sabotaj și recunoaștere, formate din doar doi sau trei oameni, pentru a se strecura pe lângă liniile defensive Ucrainei.

Infiltrații – adesea îmbrăcați în civili și uneori în uniforme militare ucrainene, ambele considerate crime de război conform dreptului internațional – încearcă să seamăne haos în spatele liniilor inamice, țintind operatorii de drone și amenințând logistica. Majoritatea sunt uciși înainte de sosirea întăririlor, dar cei care rămân se transformă într-o amenințare pe măsură ce prezența rusă devine concentrată.

Andrii „Mazhor”, comandant de artilerie din Brigada 15 Operațională, a declarat că, în ciuda numărului mare de pierderi suferite, rușii au continuat tentativele de a intra în oraș printr-un coridor îngust, puternic păzit.

„Comparativ cu alte sectoare ale frontului, nu am văzut soldați ai Federației Ruse care să moară atât de inutil ca aici. Nu am văzut niciun soldat rănit evacuat”, a declarat el pentru presa ucraineană.

La începutul lunii septembrie, forțele ruse au folosit o rețea subterană de conducte sub râul Oskil, o barieră naturală defensivă ce protejează orașul, pentru a ocoli pozițiile ucrainene de la periferia nordică a orașului.

Târându-se prin tuneluri câțiva kilometri, Rusia repeta pentru a treia oară o metodă periculoasă de ambuscadă, după succesul de la Avdiivka și o operațiune cu multe victime la Kursk.

Forțele ucrainene au declarat ulterior că au aruncat în aer secțiuni ale conductei și au capturat zeci de soldați, dar au recunoscut că un număr necunoscut de soldați s-au strecurat totuși în oraș. Alte trupe rusești au încercat să traverseze râul pe plute și bărci, dar au devenit ținte ușoare pentru Ucraina.

Rolul generalului trădător

Rapoartele lui Storojenko ajung pe biroul generalului Valeri Gherasimov, cel mai înalt general al Rusiei, care îl informează direct pe Putin despre progresele de pe câmpul de luptă. De altfel, Gherasimov a trâmbițat, încă din august, afirmațiile despre succesul Rusiei în Kupiansk.

Supranumit „Străjerul” de către ofițerii săi, a comandat anterior cea mai mare unitate ucraineană din Crimeea. El a trecut în Rusia după invazia peninsulei, și ar fi încurajat sute de soldați aflați sub comanda sa să-i urmeze exemplul.

Decorat cu medalia „Pentru recuperarea Crimeei”, a preluat comanda noii formate Brigăzi 126 de Apărare a Coastei din Crimeea, urcând constant în grad.

Conform unei anchete BBC Ucraina, a fost implicat direct în planificarea și organizarea invaziei la scară largă. El a condus Armata a 35-a din Harkov – unde rudele sale locuiesc și astăzi – și a condus o ofensivă transformată într-o înfrîngere majoră în orașul Izium în 2022.

În 2023, a fost promovat de Putin la gradul de locotenent general și a preluat conducerea Armatei a 6-a și a asaltului asupra orașului Kupiansk.

„Toți trădătorii vor fi aduși în fața justiției”

Maiorul Tregubov a spus că locotenentul general Storojenko nu este o figură care să inspire frică în rândul trupelor aflate în apărare, dat fiind „numeroasele dezastre” care au avut loc sub comanda sa.

„Toată lumea din Kupiansk știe împotriva cui luptă, ceea ce a fost un șoc acum 10 ani este acum o știre veche. Toți trădătorii vor fi aduși în fața justiției”, a spus el.

Se crede că aproximativ 500 de civili au rămas printre ruinele orașului Kupiansk, care avea o populație de 27.000 de locuitori înainte de război, în timp ce Rusia încearcă să îngenuncheze orașul.

Evhen Koliada, șeful Centrului de Coordonare a Ajutoarelor (RCC), care ajută civilii din Harkov, a declarat: „Nu este posibil să supraviețuiești în oraș, darămite să trăiești.”

„Nu există apă, nici electricitate, nici gaz, iar bombardamentele, atacurile cu rachete și loviturile sunt constante.”

Iarna se instalează, stocurile de alimente se epuizează și a devenit mult prea periculos pentru civili să-și părăsească locuințele, în timp ce pe străzi se trage și sunt „mai multe drone FPV pe cer decât păsări”.

Atacuri asupra civililor

Dronele rusești „vânează și civilii” iar în prezent este aproape imposibil să-i evacueze, a explicat el.

Ivan Ostapciuk, vorbind de la un centru de strămutare din Harkov, a declarat că soldații ruși care au intrat în oraș în nord cutreierau străzile cu arme, verificând casele. „Unii erau tineri, păreau la fel de speriați ca și noi.”

Locuitorii se temeau să nu fie împușcați sau uciși de o dronă. „Te încurajai: «poate nu azi». Frica devine ca un alt vecin – mereu prin preajmă, chiar și atunci când e liniște”, a spus el.

„Kupiansk a devenit de nerecunoscut. Multe străzi au dispărut, casele sunt dărâmate, copacii arși. Școala unde studiau nepoții mei este acum doar ruine. Dar viața e încăpățânată. Florile încă înfloresc printre cărămizile sparte, iar oamenii se întorc, repară ferestre, plantează grădini. Am pierdut multe, dar nu și voința de a trăi.”

Odată cu disperarea crescândă a Rusiei de a subjuga orașul, rapoartele despre crimele de război comise de trupele sale împotriva locuitorilor s-au înmulțit.

Pe 3 octombrie, serviciile de informații ucrainene au interceptat un apel al unui comandant rus în care acesta discuta despre cum unul dintre oamenii săi „a deschis focul asupra întregii clădiri” și a nimerit trei civili.

Într-un alt apel interceptat, pe 19 octombrie, se poate auzi un ofițer rus dând ordinul: „Când trece civilul cu pălărie albastră, împușcați-l și luați cadavrul”.

În replică, comandamentul nordic al Ucrainei a scris pe Telegram: „Nu este un accident – ​​aceasta este strategia lor de teroare. Nu vin să «elibereze» – vin să ucidă, să tortureze și să intimideze. Războiul lor nu este cu armata, ci cu populația civilă.”

Volodimir Zelenski a anunțat că „o operațiune de eliberare este în curs de desfășurare” pentru a îndepărta până la 60 de soldați ruși din oraș. Fără a oferi nicio dovadă, ministrul rus al apărării a respins această afirmație, argumentând că unitățile ucrainene sunt prinse în ceea ce a numit „cazane”, fără altă opțiune decât predarea.

Adevărul se risipește undeva în ceața războiului. Doar un număr mic de persoane din armata ucraineană sunt autorizate să vorbească despre situația actuală.

Spre deosebire de orașul asediat Pokrovsk, aflat mai la sud, în estul țării – punctul central actual al Rusiei în Donbas – Kupiansk nu pare să fie pe cale de a cădea.

Forțele rusești pătrund prin apărările slabe, dar nu au reușit să destabilizeze apărarea ucraineană în aceeași măsură ca la Pokrovsk, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului.

În parte, acest fapt se datorează terenului deschis al orașului Kupiansk, care face ca deplasarea să fie periculoasă, dar în principal pentru că Rusia nu a angajat același nivel de forță de luptă și resurse pentru a cuceri orașul.

Și totuși, soarta celor două orașe de pe front, distruse, aflate la 200 de kilometri distanță, pare a fi legată.

„Comparativ cu Pokrovsk, situația din Kupiansk pare una bună”, apreciază Ivan Stupak, analist militar ucrainean și fost ofițer în serviciul de securitate al Ucrainei.

Orașul va rezista probabil cel puțin până în decembrie sau ianuarie, „dar multe depinde de măsura în care ambele părți au capacitatea să aducă provizii și întăriri”. Dacă Pokrovsk cade și Rusia redistribuie o parte din aceste forțe în nord, „atunci situația devine mult mai dificilă”.

„Kupiansk nu este obiectivul principal deocamdată”, a spus el. Ar putea fi în curând.