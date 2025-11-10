Video Tunelul de pe A1, tot mai aproape de final. Șeful CNAIR a anunțat când se va putea circula pe autostradă de la Boița la Nădlac

Lucrările la secțiunea Margina-Holdea a autostrăzii A1 avansează rapid. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunță că a fost realizată o nouă străpungere la tunelul de pe traseu, iar până la finalul lui 2026, șoferii vor putea parcurge peste 360 de kilometri de autostradă continuă între Boița și Nădlac.

„A fost realizată străpungerea unei noi galerii a ansamblului de tuneluri construit pe secţiunea de autostradă Margina–Holdea (A1)! Astăzi, străpungerea galeriei Tunelului 1, pe sensul de deplasare Lugoj–Deva (calea 1), a fost finalizată, după ce, la sfârşitul lunii iulie, s-a realizat şi străpungerea galeriei de pe calea 2 (sensul Deva–Lugoj). Forajele pentru aceste galerii au fost realizate prin metoda austriacă, un proces tehnic de înaltă precizie”, a transmis luni șeful CNAIR, Cristian Pistol.

Acesta a precizat că la întregul tunel continuă lucrările de excavare, căptușeală, armare, cofrare și betonare a fundației.

Constructorii au ajuns la un progres de 44%

Proiectul este realizat de o asociere de constructori din România și Bosnia - Spedition UMB și Euro-Asfalt, care a ajuns la un progres de 44% pe întreg șantierul. În prezent, lucrările se concentrează pe finalizarea a două secțiuni importante: Tunelul 2 și Tunelul Cut&Cover.

„La Tunelul 2, la galeria dreaptă s-au forat 445 de metri din 1.985 de metri, iar la galeria stângă 447 de metri din 1.825 de metri. La Tunelul Cut&Cover, la galeria dreaptă s-au forat 143 de metri din 302, iar la cea stângă 219 din 228”, a explicat Cristian Pistol.

Termenul de finalizare: sfârșitul anului 2026

Peste 750 de muncitori și 200 de utilaje sunt mobilizați zilnic pe șantier pentru a respecta termenul stabilit.

La finalul anului 2026, după terminarea lucrărilor la această secțiune de 9,13 kilometri, se va putea circula continuu pe autostradă de la Boița la Nădlac, pe o distanță totală de aproximativ 360 de kilometri.

Contractul pentru proiectare și execuție are o valoare de 1,82 miliarde de lei (fără TVA) și este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).