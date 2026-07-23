Surse PSD: Legea salarizării nu se mai votează săptămâna viitoare. România, tot mai aproape să piardă 770 de milioane de euro din PNRR

Legea salarizării, un jalon cheie din PNRR evaluat la peste 770 de milioane de euro, este la un pas de un eșec total. Surse PSD susțin că sunt șanse aproape nule ca actul normativ să mai fie votat în sesiunea extraordinară din Parlament convocată pentru săptămâna viitoare.

Sunt tot mai mici șansele ca Parlamentul României să voteze săptămâna viitoare, când a fost convocată o sesiune extraordinară, Legea salarizării, un angajament asumat de România prin PNRR și o condiție importantă pentru accesarea fondurilor europene aferente acestui jalon.

Potrivit unor surse PSD, situația devine tot mai clară că Legea salarizării se îndreaptă spre un eșec, iar reacția sindicatelor conduce către acest deznodământ.

Pentru România, ratarea acestui jalon va conduce la pierderea a peste 770 de milioane de euro, dar mai ales la blocarea reformei salarizării în sistemul bugetar, știute fiind discrepanțele majore care există în prezent în privința veniturilor.

De altfel, cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național solicită retragerea imediată a proiectului noii Legi a salarizării în sectorul public și anunță că nu mai participă la consultările privind actuala formă a actului normativ, pe care o consideră „defectuoasă” și lipsită de susținere din partea angajaților din sectorul bugetar.

Într-un comunicat comun transmis joi, cele cinci mari confederații sindicale (Cartel ALFA, CNSLR-Frăția, CSDR, Meridian și BNS) cer Parlamentului să oprească adoptarea Legii salarizării și să reia procesul abia după instalarea unui Guvern cu puteri depline.

„Ne retragem din orice consultare”

„Vă informăm că ne retragem din orice consultare privind actualul proiect de lege vehiculat în spațiul public, apreciind că acesta nu mai poate constitui baza unei reforme credibile și acceptate de toate părțile implicate”, transmit, într-un comunicat, cele cinci organizații sindicale.

Sindicatele susțin că noua lege ar trebui elaborată într-un cadru de dialog social instituționalizat și estimează că un proiect „echilibrat, sustenabil și predictibil” poate fi realizat în cel mult șase luni, fără diminuarea veniturilor niciunei categorii de bugetari.

În document, organizațiile sindicale critică în termeni duri forma actuală a proiectului, despre care afirmă că a generat deja proteste și tensiuni sociale.

„Pretinsa reformă care ni se propune astăzi este, în realitate, un proiect defectuos, care a generat deja tensiuni sociale grave și proteste. Aceasta este dovada clară că inițiativa nu beneficiază de consens și este respinsă tocmai de cei pe care îi afectează direct”, se arată în comunicat.

Cele cinci confederații contestă și argumentul potrivit căruia adoptarea rapidă a legii ar fi necesară pentru ca România să încaseze fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit calculelor prezentate de sindicate, economiile înregistrate la buget în primele șase luni ale anului depășesc valoarea de aproximativ 770 de milioane de euro aferentă jalonului privind legea salarizării.

„Aceste date demonstrează că discursul public promovat în ultimele săptămâni, potrivit căruia România ar intra într-o criză majoră dacă nu ar încasa aproximativ 770 milioane de euro aferente jalonului privind Legea salarizării, reprezintă o gravă dezinformare a opiniei publice”, afirmă reprezentanții confederațiilor sindicale.

Cer retragerea imediată a proiectului

În acest context, organizațiile cer Guvernului interimar să renunțe la promovarea actualului proiect și să oprească ceea ce numesc „campania de dezinformare” privind impactul asupra finanțelor publice.

„Solicităm retragerea imediată a proiectului și reluarea întregului proces pe baze profesioniste, transparente și fundamentate”, transmit cele cinci confederații.

Sindicatele recomandă, totodată, partidelor parlamentare să prioritizeze celelalte reforme asumate prin PNRR care nu generează controverse majore și susțin că legea salarizării ar trebui lăsată în responsabilitatea unui Guvern rezultat în urma unui proces politic stabil, capabil să organizeze consultări reale cu partenerii sociali.

Comunicatul este semnat de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – Frăția, Cartel ALFA, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Confederația Națională Sindicală „Meridian” și Blocul Național Sindical, cele cinci organizații reprezentative la nivel național.

Curtea de Apel București a blocat proiectul Legii salarizării, la cererea Sanitas

Curtea de Apel București a suspendat efectele din proiectul Legii salarizării, la cererea Sanitas. Judecătorii au admis ordonanța președințială și au blocat traseul legislativ al actului normativ publicat pe 17 iulie.

Federația Sanitas a salutat decizia instanței într-o postare pe Facebook, subliniind că aceasta le oferă dreptul de a participa la dialogul social și de a formula soluții pertinente pentru problemele sistemului de sănătate. Sindicaliștii au precizat că proiectul nu mai poate urma procedurile parlamentare, deoarece instanța a constatat o vădită aparență de nelegalitate.