search
Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scandal în sănătate: CNAS acuză „practici grave” după ancheta despre folosirea parafelor radiologilor de la stat în clinici private

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

CNAS a reacționat vineri la investigațiile despre servicii de imagistică şi folosirea parafelor radiologilor între public şi privat, calificând situațiile drept „practici grave”, generate de deficiențe structurale şi lipsa unor reforme sistemice coerente.

CNAS a reacționat după investigaţia privind unele servicii de imagistică FOTO Arhivă
CNAS a reacționat după investigaţia privind unele servicii de imagistică FOTO Arhivă

„Urmare a investigațiilor jurnalistice publicate privind modul de funcționare a unor servicii de imagistică medicală şi utilizarea parafelor medicilor radiologi în relaţia dintre sectorul public şi cel privat, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) face următoarele precizări: Situaţiile descrise reprezintă practici grave, care, deşi izolate, au justificat preocupările noastre recente de eficientizare a sistemului de asigurări sociale de sănătate. Exemplele menţionate sunt parte a unui conglomerat de disfuncţionalităţi perpetuate în sistemul de sănătate în ultimii 10–15 ani, ca efect cumulat al unor deficienţe structurale şi al lipsei unor reforme sistemice coerente. Considerăm că practicile semnalate pot fi stopate prin reformarea modului în care sistemul de sănătate este organizat, finanţat şi controlat, iar demersurile realizate până acum sunt aliniate în această direcţie”, se arată într-un comunicat al CNAS semnat de preşedintele Horaţiu-Remus Moldovan, transmis AGERPRES.

Ce măsuri iau autoritățile

Potrivit acestuia, se acţionează pe cinci paliere: control inteligent, unitar; digitalizare şi transparenţă; reorganizarea modului de contractare şi finanţare a serviciilor medicale; creşterea calităţii actului medical şi reglementarea telemedicinei.

În prezent, are loc reorganizarea structurilor de control ale Caselor de Asigurări de Sănătate, prin comasarea acestora într-o structură națională unică, cu responsabilități regionale clare. „Acest lucru înseamnă trecerea efectivă de la control formal, retrospectiv, la control bazat pe analiză de date, Business Intelligence şi indicatori de risc”, a precizat şeful CNAS.

Dezvoltarea noii Platforme Informatice din Asigurările de Sănătate (PIAS) integrează soluţii digitale care permit analiza suprapunerilor de programe de lucru; analiza raportărilor de servicii medicale; integrarea feedback-ului pacientului; implementarea unei platforme naţionale de programări online, care să permită trasabilitatea reală a serviciilor; asigurarea accesului medicului curant la imaginile brute (DICOM), nu doar la rezultatele interpretate, se mai explică în comunicat.

Conform sursei citate, în ceea ce priveşte contractarea şi finanţarea serviciilor medicale, Casele de asigurări de sănătate vor solicita strategii de servicii adaptate nevoilor reale de sănătate ale populaţiei din fiecare zonă, iar finanţarea spitalelor va fi corelată progresiv cu tipurile de competenţe, complexitatea serviciilor şi nevoile reale, nu exclusiv cu istoricul raportărilor.

Pentru creşterea calităţii actului medical, se va face, potrivit preşedintelui CNAS, analiza recomandărilor imagistice la nivelul medicului prescriptor, pentru a identifica suprainvestigarea sau utilizarea nejustificată a resurselor şi se introduc mecanisme de feedback sistematic din partea pacienţilor.

Citește și: Peste 20 de clinici au fost închise în urma controalelor Ministerului Sănătății

De asemenea, se mai are în vedere reglementarea clară a rambursării serviciilor de telemedicină, cu tarife diferenţiate, criterii de calitate, mecanisme de control, feedback şi analiză de business, se mai arată în comunicat.

Provocările din sistemul sanitar

Horaţiu-Remus Moldovan menţionează ca provocări structurale „majore” care afectează sustenabilitatea şi calitatea serviciilor din sistemul sanitar public din România, inclusiv a serviciilor de radiologie - imagistică medicală, următoarele:

- exodul constant al personalului medical din sectorul public către cel privat, determinat de salarii mai mari, condiții de muncă mai bune şi flexibilitate crescută;

- plata gărzilor la un nivel necorelat cu responsabilitatea şi volumul de muncă, incomparabil mai mic față de veniturile obținute în sectorul privat;

- redirecţionarea pacienţilor din sectorul public către sectorul privat, în lipsa unor trasee clare şi predictibile de îngrijire;

- perpetuarea modului de lucru în care pacientul ajunge să fie perceput ca aparținând medicului, iar traseul său în sistem - de la medicul de familie la ambulatoriu, investigații şi spitalizare - nu este clar definit, predictibil sau transparent;

- absenţa unui mecanism funcţional de distribuire şi echilibrare a volumului de muncă în interiorul spitalelor publice;

- pasivitatea managerială în unele unităţi sanitare publice, inclusiv lipsa asumării deciziilor organizatorice necesare;

- rolul adesea formal sau simbolic al unor consilii de administraţie ale spitalelor, fără implicare reală în guvernanţa, eficientizarea şi sustenabilitatea acestora.

„Obiectivul principal rămâne încrederea fiecărui pacient, care trebuie să beneficieze de un traseu medical clar, sigur şi echitabil, indiferent de forma de proprietate a furnizorului de servicii”, a mai transmis preşedintele CNAS.

Zeci de parafe vândute clinicilor private

Reacția vine după ce o anchetă jurnalistică desfășurată de G4Media.ro pe parcursul a șase luni a scos la iveală situații șocante în sistemul medical. Este vorba despre zeci de cazuri în care medici radiologi din spitalele de stat „și-au vândut” parafele unor clinici private, pentru ca acestea să obțină contracte cu Casele Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS), fără ca medicii să fie prezenți efectiv în locațiile respective, uneori aflate la sute de kilometri de spitalul public în care lucrează.

Două surse au declarat că în aceste situații interpretarea analizelor este realizată de alți medici, cu calificări inferioare, dar sunt parafate de medicul căre nici măcar nu a fost prezent la clinică.

Într-un caz concret, reprezentanții CJAS Alba, informați de jurnaliști în legătură ci o astfel de situaţie, au efectuat un control inopinat la o clinică privată și nu l-au găsit pe medic. Ca urmare, clinica a fost sancționată prin tăierea a 5% din suma decontabilă de la bugetul de stat.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
digi24.ro
image
Cu ce se ocupă bărbatul din Mediaș care a reclamat că i s-a furat un seif cu 1 milion de euro
stirileprotv.ro
image
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași. Mai mulți oameni i-au strigat “trădătorule” și “demisia”
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
CFR Cluj, lovitură în mercato! L-a luat pe Christopher Braun de la Rapid. Toate detaliile transferului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un român a fost arestat de agenții ICE trimiși de Donald Trump să prindă imigranții infractori: „Exploatează limitele legii”
libertatea.ro
image
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
digi24.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A urmat un scandal uriaș
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
O femeie care păstra de 40 de ani o oală de gătit a vrut să o vândă cu 100 de dolari, dar a încasat până la urmă 32.000 de dolari
antena3.ro
image
Val de aer rece peste România, în weekend. Temperaturi maxime de -10 grade în Moldova
observatornews.ro
image
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume și...'
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Ce faci dacă ai pierdut diploma de Bacalaureat, Licenţa sau foaia matricolă: primul pas pentru recuperarea actelor
playtech.ro
image
Fostul ”Pescarul Priceput SRL” a reparat cazanul CET Sud care a lăsat Capitala fără căldură. ”Am avut lucrări departe”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Groenlanda, mesaj clar: ”Nu mai este o glumă”
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ȘOC METEO! Iarna nu se mai termină în România! NINGE până în aprilie, primăvara dispare complet
romaniatv.net
image
Putin vrea să facă pace. Cu cine negociază în secret din Orientul Mijlociu
mediaflux.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Zodiile norocoase ale lunii februarie 2026: vor avea bani cu nemiluita, succes în afaceri și liniște în familie
click.ro
image
Mihai Trăistariu, lovit grav de impozitul pentru cele 8 apartamente din Mamaia: „Mi-e și frică!” Câți bani a plătit în 2025?
click.ro
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cel mai ieftin cartier din România pentru cumpărarea unei locuințe. Prețul care schimbă calculele românilor
image
Zodiile norocoase ale lunii februarie 2026: vor avea bani cu nemiluita, succes în afaceri și liniște în familie

OK! Magazine

image
Regele Charles este pregătit să o încoroneze pe Prințesa Kate mai devreme. Un gest cu greutate pentru a marca ziua ei de naștere

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Te-ai născut pentru a fi bogat? Calculează-ți numărul destinului și află!