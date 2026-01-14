Ministrul Sănătății anunță lansarea unui program de formare pentru personalul medical finanțat prin PNRR

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat miercuri că a semnat un nou program de formare şi evaluare continuă destinat personalului medical din secţiile de terapie intensivă, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Este vorba despre Programul Naţional de formare de formatori (Training of Trainers) pentru asistenţii medicali ATI, conceput ca un instrument de sprijin.

„Am spus-o de multe ori şi o spun din nou, cu toată responsabilitatea: în ATI lucrează oameni, nu roboţi. Oameni care iau decizii vitale, sub presiune constantă, ore în şir, uneori la limita rezistenţei umane. Am spus şi acum câteva luni, clar şi fără echivoc: pentru controlul infecţiilor nosocomiale avem nevoie de măsuri concrete, nu doar de constatări şi vorbe politice. Păreri s-au dat destule. Prea mulţi ani”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

„Astăzi, am semnat un nou program de formare şi evaluare constantă pentru personalul medical, finanţat din PNRR. Programul Naţional de formare de formatori (Training of Trainers ) pentru asistenţii medicali din ATI. Nu este un program de control şi nici unul teoretic. Este un program de sprijin real. Este despre a ne opri puţin, a ne uita din nou la gesturile zilnice, la reflexele pe care le căpătăm în timp şi la cum le putem face mai sigure — pentru pacient şi pentru noi. Este despre colegi din ATI care îi ajută pe alţi colegi din ATI. Oameni care vorbesc aceeaşi limbă profesională şi care cunosc exact presiunea din secţie”, subliniază ministrul.

Alexandru Rogobete a arătat că, pe lângă acest nou program, a fost modificat și ordinul de funcţionare a secţiilor ATI, fiind introduse în structura de personal funcţiile de medic epidemiolog dedicat secţiei şi asistent medical responsabil cu prevenirea şi controlul infecţiilor.

Despre noul program de formare, ministrul a precizat că acesta vizează dezvoltarea unei reţele naţionale de asistenţi medicali din ATI care vor deveni formatori pentru colegii lor.

Potrivit acestuia, obiectivul este consolidarea muncii în echipă şi creşterea siguranţei pacienţilor, prin formare continuă realizată de specialişti din interiorul sistemului.

„Siguranţa pacientului nu se naşte din hârtii, ci din echipe care se cunosc, se susţin şi lucrează coerent, chiar şi sub presiune, iar acest program este gândit să rămână în sistem şi să întărească munca în echipă din ATI, pentru că, în sănătate, înainte de orice procedură, este omul”, a mai spus ministrul.