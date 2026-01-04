search
Schimbări în sistemul gărzilor. Rogobete: „Nu este echitabil ca o gardă la Spitalul de Urgențe din București să fie plătită la fel ca într-un spital orășenesc”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit duminică, despre inechitățile din sistemul gărzilor și a anunțat că se pregătesc schimbări în modul de organizare și plata acestora.

Ministrul Alexandru Rogobete FOTO: FB
Ministrul Alexandru Rogobete FOTO: FB

„Nu este echitabil ca o gardă să fie plătită la fel la Spitalul de Urgențe din București, de exemplu, unde poate un medic vede noaptea 30-40 de pacienți, cu o gardă la un spital orășenesc, unde de cele mai multe ori nu vede niciun pacient”, a declarat ministrul Sănătății.

El a anunțat că gărzile vor fi reclasificate în trei categorii: gardă la domiciliu, gardă de monitorizare și gardă de urgență, iar plata va fi diferențiată în funcție de tipul gărzii și de nivelul spitalului.

„O altă discuție ar fi ca plata gărzilor să se facă pe tarif fix, nu pe tarif procentual dintr-un venit. Acest tarif să fie calculat în funcție de rangul spitalului, în funcție de specialitate și în funcție de alți indicatori de performanță. Nu exclud, deși tot de către corpul medical a fost repinsă aceasta idee, ca în anumite spitale să se realizeze gărzi de 12 ore. Măsurile nu se vor implementa peste noapte”, a precizat ministrul Rogobete, la Antena3.

Oficialul a subliniat că fenomenul scutirilor medicale pentru gărzile medicilor trebuie verificat și corectat. „Peste 50% dintre medicii care beneficiază de scutire de gardă practică medicina după orele de program, pentru încă 8-10 ore în mediul privat sau fac gărzi în regim privat”, a adăugat Rogobete.

„Nu poți să ai lombosciatică doar la spitalul public și, cu aceeași scutire medicală, să faci gărzi la spitalul sau la cabinetul tău privat”, a mai spus ministrul.

Robete a precizat că situația de la Spitalul Județean Constanța, unde aproximativ 70% dintre medicii anumitor secții sunt scutiți de gardă, este un exemplu al fenomenului care denaturează activitatea.

Sigur că în orice colectiv există persoane cu probleme medicale reale, de care trebuie să ținem cont. Însă peste 70% din personal scutit medical pentru gardă este un fenomen care trebuie investigat de Corpul de Control”, a explicat Rogobete.

