Zeci de radiologi din spitalele de stat „își vând” parafele clinicilor private. Cum sunt înşelaţi pacienţii

Zeci de radiologi din spitalele de stat „își vând” parafele clinicilor private, fără a fi prezenți efectiv, în timp ce analizele sunt interpretate de alți medici cu calificări inferioare. Atât medicii, cât și clinicile private încasează mii de lei lunar, deși serviciile nu sunt prestate conform contractului cu CAS.

O anchetă jurnalistică desfășurată de G4Media.ro pe parcursul a șase luni a scos la iveală situații șocante în sistemul medical. Este vorba despre zeci de cazuri în care medici radiologi din spitalele de stat „și-au vândut” parafele unor clinici private, pentru ca acestea să obțină contracte cu Casele Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS), fără ca medicii să fie prezenți efectiv în locațiile respective, uneori aflate la sute de kilometri de spitalul public în care lucrează.

Jurnaliştii citează două surse care au declarat că în aceste situaţii interpretarea analizelor este realizată de alți medici, cu calificări inferioare, dar sunt parafate de medicul căre nici măcar nu a fost prezent la clinică.

Pe baza răspunsurilor oficiale ale unor CJAS-uri și spitale, ancheta a scos la iveală situații incredibile: un medic figura simultan la Spitalul Județean din Suceava și la o clinică privată din Târgu Neamț, iar alt cadru medical apărea că în fiecare zi termina programul la spital la ora 14:00 și, la aceeaşi oră, începea activitatea la o clinică privată situată la 100 de kilometri distanță.

Într-un caz concret, reprezentanții CJAS Alba, informaţi de jurnalişti în legătură ci o astfel de situaţie, au efectuat un control inopinat la o clinică privată și nu l-au găsit pe medic. Ca urmare, clinica a fost sancționată prin tăierea a 5% din suma decontabilă de la bugetul de stat.

Contactat de jurnaliști, medicul a explicat că în acea zi se afla în concediu.

Cum funcționează mecanismul

O sursă din sistemul medical a explica cum s-a ajuns în această situaţie şi ce sume poate încasa un medic care "îşi vinde" parafa.

„Conform legii, clinicile de imagistică care au contract cu Casele de Asigurări îl pot avea DOAR dacă au un medic radiolog cu contract PFA, SRL (al medicului) sau contract de muncă. Dacă nu au un astfel de contract, nu pot furniza servicii decontate de Casă.

Prin contractul pe care furnizorul îl are cu CJAS, furnizorul (clinica) se obligă ca medicul să fie prezent în clinică în programul declarat la CJAS. Cam toți își pun cel puțin 6 ore pe zi.

Cu cât ai mai mulți medici, cu atât ai un program mai lung și o decontare a serviciilor mai substanțială. Din cauza faptului că nu sunt radiologi destui sau sunt puțini în anumite zone geografice, medicii radiologi de la stat au ajuns sa își «vândă» parafa”, a explicat sursa.

„Cei mai mulți medici lucrează la un spital de stat. Programul oficial e de la 7:00 la 13:00 sau de la 8:00 la 14:00. În mod normal, acești medici de la stat ar trebui să fie în contract cu CJAS pentru spital – ceea ce ar aduce beneficii spitalului (pacienți ambulatori decontați de CJAS). Însă ei refuză să facă contract cu CJAS pentru spitalul unde sunt angajați, pentru a putea să își facă un contract cu un privat. Care de cele mai multe ori e la distanță de orașul în care lucrează și locuiește.

Acum vine partea și mai interesantă: pentru contractul la clinica privată, medicul radiolog cere aproximativ 10.000 RON pe lună! Dar nu lucrează nimic și nu merge la clinica privată! Alți medici dau rezultatele, iar ei își pun parafa! Se numeşte «ghost-reading». În plus, își iau un salariu bun și de la spitalul de stat.

Marea majoritate nu sunt prezenți la clinica privată conform contractului cu CJAS, însă nu sunt verificați. Doar în anumite județe se mai fac controale și doar cu anumite scopuri («sesizări», eliminarea concurenței pentru un «favorizat» al CJAS (…)”, a detaliat sursa citată, continuând: „Ceea ce este incredibil este că nimeni nu se întreabă cum poate un radiolog care lucrează până la ora 14:00 în spitalul județean din Cluj, Timișoara, Arad, București etc să fie în program cu CJAS de la ora 14:00 în Vaslui, Piatra-Neamț, Turnu-Severin etc. care e la sute de kilometri distanță”.

Ea a recunoscut că și deține o afacere privată în domeniu și că, iniţial, şi ea a „cumpărat parafă”.

„M-am săturat de șantajul doctorilor și de faptul că le plătim parafa și de aceea am decis că e nevoie de o schimbare. (…) Cred că sunt câteva zeci dacă nu peste 100 în situația asta în țară”, a adăugat sursa.

„Contractul cu CJAS ar trebui să se facă pe clinică, NU PE MEDIC! În felul acesta s-ar rezolva dezavantajul cu concediile și s-ar putea repartiza examinările în funcție de sub-specialitățile medicilor, ceea ce ar crește semnificativ calitatea actului medical. Plus că s-ar elimina «mafia» parafei. Toate acestea ar fi în avantajul pacientului, până la urmă, pentru că se crește calitatea actului medical”, le-a spus jurnaliştilor o a doua sursă.

Cazuri concrete

Pe baza răspunsurilor de la spitalele de stat și CJAS-uri privind programul de lucru al mai multor medici care lucrează în doemniul imagistic, jurnaliştii au identificat mai multe situații suspecte, dintre care semnalează doar câteva:

* Medic la Spitalul de Pediatrie 1 Cluj-Napoca: program luni-vineri 8:00–14:00 / clinică privată 14:00–20:00. Distanță Cluj–Alba Iulia: 99,2 km.

* Medic la Spitalul Negrești Oaș: program 8:00–14:00 / clinică privată Baia Mare. Distanță: 50,5 km.

* Medic la Spitalul „Sf. Ioan cel Nou” Suceava: program 8:00–15:00 / clinică privată Târgu Neamț, luni, marți și joi 8:00–11:00, miercuri și vineri 15:00–18:00. Distanță: 60 km.

* Medic la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca: ture de câte 12 ore / clinică privată Alba Iulia 8:00–14:00. Distanță: 99,2 km.

În contractele cu CJAS, clinicile trebuie să dovedească că medicul radiolog este prezent toată durata programului solicitat, care nu poate fi mai mică de 6 ore pe zi, de luni până vineri, pentru fiecare laborator de radiologie/imagerie medicală sau punct de lucru.

Cu alte cuvinte, pentru a încheia un contract cu CJAS-urile, unitatea privată trebuie să aibă medicul prezent fizic pe întreaga perioadă de program declarată.

În realitate, marea majoritate a medicilor nu se prezintă conform contractului, analizele sunt interpretate de alţi medici, cu pregătire inferioară, în timp ce clinicile private primesc decontări de mii de lei prin Casa de Sănătate.