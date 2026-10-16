Sănătatea mintală în era digitală. Cum ne schimbă tehnologia felul de a gândi

Specialiști din domeniul medical, reprezentanți ai autorităților, ai companiilor și ai societății civile se întâlnesc pentru a discuta despre efectele digitalizării asupra sănătății mintale și despre păstrarea echilibrului într-o lume tot mai dependentă de tehnologie.

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Este vorba despre cea de-a doua ediție a conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”, care va avea loc luni, 19 octombrie, fiind organizată de Q Magazine în parteneriat cu Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, la sediul acesteia din urmă. Cu această ocazie, va fi lansată și ediția în limba română a volumului The Rise and Fall of the Human Mind („Mărirea și decăderea minții umane”), semnat de profesorul neurolog Jan Martin Stransky și publicat de Editura Litera.

Tehnologia digitală schimbă felul în care ne informăm, comunicăm și ne petrecem timpul, iar efectele acestor transformări asupra sănătății mintale vor fi tema principală a conferinței La discuții vor participa psihiatri, neurologi, psihologi, reprezentanți ai societății civile, ai companiilor și ai autorităților statului, dar şi ai elevilor. Aceștia vor analiza cum poate fi păstrat echilibrul într-o societate în care tehnologia influențează tot mai mult stilul de viață și deciziile de zi cu zi.

Conferința va marca și apariția în limba română, la Editura Litera, a volumului The Rise and Fall of the Human Mind („Mărirea și decăderea minții umane”), semnat de profesorul și neurologul Jan Martin Stransky.

Cartea abordează mai multe aspecte ale relației dintre creier și mediul digital, de la efectele consumului de informații până la influența rețelelor sociale. Printre temele propuse de autor se numără îndemnul „Citiţi cărţi şi scrieţi de mână”, „Paradoxul informaţional”, ideea că „Influencerul este noul Dumnezeu al dependenţei de reţelele sociale”, observația că „57% din cei care fac parte din Generaţia Z vor să devină influenceri” și tema intitulată „Spionul din creier”.

Un punct important al dezbaterilor îl reprezintă utilizarea echilibrată a noilor tehnologii de către copii și adolescenți, deoarece, Îîtr-o perioadă în care creierul lor se află încă în formare, felul în care folosesc mediul digital devine o preocupare pentru specialiștii interesați de sănătatea și dezvoltarea lor.

Evenimentul continuă astfel discuția tot mai amplă la nivel internaţional despre nevoia de a găsi un raport sănătos între beneficiile tehnologiei și locul pe care aceasta îl ocupă în viața oamenilor, cu o atenție deosebită acordată generațiilor tinere și șansei acestora la sănătate, fericire și bucuria vieții.