Circa 40% dintre tinerii români din Generația Z spun că se simt stresați sau copleșiți de presiunea viitorului

Tot mai mulți tineri din Generația Z spun că se simt singuri, anxioși și nesiguri în privința viitorului, iar specialiștii atrag atenția că problema nu este doar una individuală, ci un fenomen global.

Tinerii născuți între 1997 și 2012 sunt generația care raportează cel mai des probleme de sănătate mintală, dar și cea mai conectată digital din istorie, potrivit cercetărilor de ultimă oră.

Studiile internaționale relevă că aproape 60% dintre tinerii din Generația Z spun că se simt frecvent singuri. Un raport al companiei Gallup arată că nivelul de singurătate în rândul tinerilor este mai ridicat decât în orice altă categorie de vârstă. Pandemia, presiunea rețelelor sociale și incertitudinea economică au accentuat acest fenomen.

Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că aproape unul din șapte adolescenți, la nivel global, suferă de o formă de tulburare mintală. În Europa, anxietatea și depresia sunt printre cele mai frecvente probleme raportate în rândul tinerilor.

În România, studiile organizațiilor de tineret indică faptul că peste 40% dintre adolescenți spun că se simt stresați sau copleșiți de presiunea viitorului.

”Generația Z este prima generație crescută complet în era digitală. Tinerii petrec, în medie, peste 4-5 ore pe zi pe rețelele sociale, potrivit analizelor internaționale. Deși aceste platforme facilitează comunicarea, cercetătorii spun că ele pot amplifica comparațiile sociale, anxietatea și sentimentul de izolare. Pe lângă problemele emoționale, tinerii se confruntă și cu incertitudini economice. În Uniunea Europeană, rata șomajului în rândul tinerilor este de aproximativ 14-15%, aproape dublă față de media generală. În România, mulți tineri spun că principalele temeri sunt găsirea unui loc de muncă stabil, costul locuințelor și instabilitatea economică”, arată TVR Info.

Specialiștii recomandă ca adulții să asculte mai mult, să evite judecata și să vorbească sincer despre propriile dificultăți, nu doar despre succes. Tinerii au nevoie să audă că incertitudinea este normală și că și generațiile anterioare au trecut prin perioade similare. Sprijinul emoțional și dialogul autentic pot face o diferență majoră în modul în care tinerii își construiesc încrederea în viitor.