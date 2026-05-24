search
Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România, pe ultimul loc în UE la accesul la medicamente inovatoare. Pacienții așteaptă peste trei ani pentru tratamente noi

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

România continuă să aibă cel mai dificil acces la tratamente inovatoare din Uniunea Europeană, arată cel mai nou raport al Federației Europene a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA). Pacienții români așteaptă, în medie, 1.110 zile pentru ca un medicament nou aprobat în Europa să fie compensat prin sistemul public de sănătate. În multe cazuri întârzierile pot însemna agravarea bolii sau pierderea unor șanse importante de tratament.

FOTO: CC0 Public Domain
FOTO: CC0 Public Domain

România, codașa Europei la accesul la inovație medicală

Datele EFPIA, prezentate de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), arată că dintre cele 168 de medicamente inovatoare aprobate la nivel european în perioada 2021-2024, doar 28 erau compensate în România la începutul anului 2026. Așadar, pacienții români au acces la doar 17% dintre tratamentele inovatoare disponibile în Europa, în timp ce media europeană este de 45%.

În același timp, perioada medie de așteptare pentru acces la tratamente noi este de aproximativ 1.110 zile, aproape dublu față de media europeană, estimată la 597 de zile. 

Raportul arată că inclusiv alte state din regiune reușesc să ofere acces mai rapid la medicamente inovatoare. În Cehia, pacienții așteaptă aproximativ 659 de zile pentru compensarea unui tratament nou, în Polonia circa 714 zile, iar în Croația aproximativ 734 de zile.

Situația este critică în oncologie și bolile rare

Diferențele se traduc direct în șanse mai mici la tratament și, implicit, la supraviețuire.  

„1.110 zile înseamnă peste trei ani în care un pacient cu cancer, un copil cu o boală rară sau o persoană cu o afecțiune cronică severă privește cum tratamentul de care are nevoie există în alte țări europene, dar nu și în România”,

 spune Rozalina Lăpădatu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA)

Conform raportului EFPIA, România compensează doar 20% dintre medicamentele oncologice aprobate la nivel european între 2021 și 2024. Comparativ, media UE este de 51%. 

În cazul medicamentelor destinate bolilor rare, doar 13 din cele 66 de tratamente aprobate în perioada analizată sunt compensate în România, ceea ce înseamnă un procent de aproximativ 20%, față de media europeană de 43%.

„Datele raportului W.A.I.T. 2025 arată, încă o dată, că România rămâne în coada Uniunii Europene în ceea ce privește accesul pacienților la medicamente inovatoare, ocupând de această dată ultimul loc. Acest decalaj se resimte și mai mult în ariile cu cel mai mare impact asupra supraviețuirii și calității vieții. Vorbim despre un decalaj documentat de ani de zile, care continuă să se adâncească, cu efecte directe asupra pacienților”, atrage atenția dr. Ioana Bianchi, director Relații Externe ARPIM. 

Subfinanțarea sistemului de sănătate, una dintre principalele cauze

Reprezentanții industriei farmaceutice spun că întârzierile sunt legate direct de nivelul redus al investițiilor în sănătate.

România cheltuiește aproximativ 1.354 de euro pe cap de locuitor pentru sănătate, iar cheltuiala publică netă pentru medicamente este de doar 138 de euro pe cap de locuitor. Nivelul este cu aproape 40% sub media Europei Centrale și de Est și de peste trei ori mai mic decât media Uniunii Europene. 

Alexandru Rogobete, declarație șoc: medicamente chimioterapice furate prin „facturi fictive” de la Institutul Oncologic București și duse la spitale private

Potrivit ARPIM, efectele sunt vizibile atât în speranța de viață, mai redusă decât media europeană, cât și în diagnosticarea tardivă a multor boli. 

,,Pentru sistemul de sănătate, presiunea se mută către spitalizări și alte intervenții mai costisitoare, într-un context deja marcat de subfinanțare. Este nevoie de un dialog strategic cu autoritățile și de soluții concrete care să schimbe structural accesul la inovație în România”,  spune dr. Radu Rășinar, președinte ARPIM.

Ce soluții propun reprezentanții industriei farmaceutice

Printre măsurile considerate prioritare se numără crearea unui mecanism predictibil de finanțare pentru introducerea noilor medicamente compensate, modernizarea procesului de evaluare a tratamentelor și reforma taxei clawback (acel mecanism prin care statul recuperează de la companiile farmaceutice o parte din cheltuielile cu medicamentele compensate și gratuite).

De asemenea, reprezentanții ARPIM propun utilizarea unor mecanisme de tip „horizon scanning”, care să permită estimarea din timp a medicamentelor ce urmează să intre pe lista de compensare și a bugetelor necesare.

Europa pierde teren în competiția globală pentru inovație

Raportul atrage atenția și asupra faptului că accesul la tratamente inovatoare devine mai dificil la nivel european. Ponderea medicamentelor compensate integral prin sistemele publice a scăzut de la 42% în 2019 la 28% în 2025, iar timpul mediu de așteptare pentru pacienți a crescut.

În paralel, Europa pierde teren în competiția globală pentru cercetare și dezvoltare în domeniul farmaceutic, în timp ce investițiile cresc accelerat în SUA și China.

Pentru România, acest context înseamnă riscul de a rămâne și mai mult în urmă dacă reformele din sănătate și investițiile în accesul la inovație nu vor fi accelerate în următorii ani.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
digi24.ro
image
Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or
stirileprotv.ro
image
Maratonul groazei Transylvania 100 – filmul complet. Concurenți căzuți în râpă, intervenții in extremis pe munte. Organizatorii, criticați chiar când anunțau câștigătorii. “Lipsă totală de bun simț”
gandul.ro
image
Împușcături la Casa Albă în timp ce Trump se afla înauntru. Suspectul a fost ucis
mediafax.ro
image
Ștefan Târnovanu, transfer de la FCSB la U Craiova? “L-am sunat când Gigi Becali nu-l mai dorea”
fanatik.ro
image
Cât vei primi la pensie dacă ai azi un salariu de 5.000 de lei? Calculul care îi sperie pe români
libertatea.ro
image
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
”Ore de groază” pentru femeia care conduce un imperiu de un miliard de euro
digisport.ro
image
Iancu Guda renunță la televiziune. Motivul pentru care a părăsit Antena 1 după 7 ani: „Adevărul economic trebuie spus tare”
click.ro
image
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Peste 10.000 de locuri de muncă disponibile pe litoral în sezonul estival. Tinerii fără BAC pot opta
observatornews.ro
image
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
cancan.ro
image
Pensia medie a crescut cu 29 lei de la Marea Recalculare. Cheltuielile lunare sunt cu 620 lei mai mari
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
prosport.ro
image
Cum a ajuns un român să facă senzație în Germania cu înghețata din bere locală. Afacerea neobișnuită are mare succes
playtech.ro
image
Ce a dezvăluit Rafael Nadal despre boala care l-a chinuit în carieră. A povestit totul în documentarul care va fi lansat de Netflix
fanatik.ro
image
Povestea reală din spatele filmului lui Cristian Mungiu, care a câștigat Palme d'Or la Cannes. Drama familiei Bodnariu, căreia autoritățile i-au luat cei cinci copii
ziare.com
image
Decizia a fost luată! Răsturnare spectaculoasă de situație: Iranul le-a spus ”NU” Statelor Unite și a primit undă verde
digisport.ro
image
Oana Pellea vrea sprijin de la stat pentru Cristian Mungiu. Ce apel a făcut către Nicușor Dan și Ministrul Culturii: „Eu sunt prima care o voi semna!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Explozie dramatică într-un tren de navetiști. Autoritățile au confirmat 29 de decese și 100 de persoane rănite
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
Excelență românească la Cannes. Cristian Mungiu scrie istorie cu „Fjord”. Presa internațională vorbește despre „filmul care a zguduit Europa”
actualitate.net
image
Unde să mergi în vacanță la mare anul ăsta
actualitate.net
image
Triumf pentru România la Cannes! Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or cu „Fjord”
click.ro
image
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
click.ro
image
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații
clickpentrufemei.ro
Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești, 1512-1521. Frescă din Mănăstirea Curtea de Argeș
Cum a devenit Neagoe Basarab cel mai cult domnitor din istoria Țării Românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă. Detaliul care i-a surprins pe fani: „A fost una dintre marile lui iubiri”
image
Triumf pentru România la Cannes! Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or cu „Fjord”

OK! Magazine

image
Ce tratament secret folosește? Margareta a României pare de-o vârstă cu sora ei mai mică, mai tânără cu 9 ani

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Cum să ai o viaţă sexuală satisfăcătoare