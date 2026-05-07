Amplă operațiune Interpol în 90 de state, inclusiv România și Bulgaria. Rețele de medicamente contrafăcute și produse pentru slăbit, destructurate

Interpol anunță rezultate semnificative în cadrul Operațiunii Pangea XVIII, desfășurată între 10 și 23 martie 2026, în 90 de state, inclusiv România și Bulgaria, unde autoritățile au avut intervenții importante în combaterea rețelelor de medicamente contrafăcute.

În Bulgaria, autoritățile au destructurat o unitate clandestină de producție, unde au fost descoperite milioane de pastile, fiole și injectabile etichetate fals. Descoperirea este una dintre cele mai importante din cadrul operațiunii, având în vedere amploarea producției ilegale și diversitatea produselor fabricate.

Și în România, autoritățile au participat la acțiuni de monitorizare și control în cadrul operațiunii internaționale, vizând rețele care comercializau online produse farmaceutice neautorizate sau suspecte, în special prin platforme digitale și site-uri nereglementate.

La nivel global, Operațiunea Pangea XVIII a dus la confiscarea a 6,42 milioane de doze de medicamente contrafăcute, evaluate la 15,5 milioane de dolari, 269 de arestări și destructurarea a 66 de grupări de criminalitate organizată, notează Interpol.

Au fost deschise 392 de anchete și executate 158 de mandate de percheziție în întreaga lume, vizând rețele care distribuiau medicamente neaprobate, falsificate sau de calitate inferioară.

Printre cele mai frecvent confiscate produse se numără medicamente pentru disfuncție erectilă, sedative, analgezice, antibiotice și produse antifumat. În plus, au fost vizate peste 5.700 de site-uri web, pagini de social media și canale online utilizate pentru vânzarea ilegală a acestor produse.

Secretarul general al INTERPOL, Valdecy Urquiza, a avertizat asupra riscurilor majore pentru sănătatea publică: „Medicamentele contrafăcute nu sunt doar o fraudă — ele pun în pericol vieți. Prin intermediul piețelor online și al lanțurilor de aprovizionare informale, infractorii exploatează lacunele de supraveghere”.

INTERPOL mai atrage atenția asupra creșterii produselor promovate fals ca tratamente împotriva cancerului, precum ivermectina și fenbendazolul, deși acestea nu au aprobare pentru astfel de utilizări la om.

Operațiunea a evidențiat și creșterea pieței pentru steroizi anabolizanți și peptide vândute ilegal, precum și apariția unor versiuni contrafăcute de medicamente pentru slăbire, fabricate în principal în Asia și comercializate online la prețuri foarte mici.

La acțiune au participat 90 de țări din Europa, America, Asia, Africa și Oceania, în colaborare cu Europol și Organizația Mondială a Sănătății, precum și alte organisme internaționale de reglementare și securitate.