Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
Alexandru Rogobete, declarație șoc: medicamente chimioterapice furate prin „facturi fictive” de la Institutul Oncologic București și duse la spitale private

Ministrul demisionar al Sănătății, Alexandru Rogobete, a avertizat vineri, 24 aprilie, că un raport al Curții de Conturi arată că erau furate chimioterapice de la Institutul Oncologic București (IOB) şi duse la spitalele private unde lucrau „niște doctori”.

Alexandru Rogobete/FOTO: Captură video
„Mai apar probleme în zona de chimioterapie pentru că apar discontinuități de la producător, mai apar şi discontinuități în aprovizionare pentru că se întârzie una-două zile licitațiile, dar în principiu în toată această perioadă, am reușit zilele alea de discontinuitate să le acoperim cu Unifarm.

Este un raport al Curții de Conturi din perioada 2023-2024. Doamna manager care este acum pe funcție, cred că exact în acea perioadă a fost pusă pe funcție şi este moștenirea preluată de ea de la fosta conducere, care între timp s-a reglat”, a afirmat Alexandru Rogobete într-o conferință de presă.

El a precizat că erau furate de la IOB chimioterapicele şi duse la spitalele private.

„Chimioterapicele erau furate de la IOB şi duse la spitalele private unde lucrau niște doctori, iar PET-CT-ul finanțat de Ministerul Sănătății în 2022, unde eu am semnat finanțarea pentru acel PET-CT, a fost pus în folosință de-abia anul trecut.

Pentru că, nu de alta, dar la câteva sute de metri există un alt PET CT în regim privat care scana pacienții oncologici de la IOB”, a explicat ministrul demisionar.

Acesta a transmis că raportul Curții de Conturi va fi transmis „cel mai probabil” la Parchetul General împreună cu toate rapoartele făcute de Ministerul Sănătății.

Rogobete a fost întrebat şi ce a găsit în urma controlului făcut la Institutul Oncologic București.

„Nu am aprobat încă raportul, urmează să o fac. Dar da, am avut corp de control la IOB săptămâna trecută, dar care nu vizează actuala conducere, ci am trimis Corpul de Control tocmai pentru a scoate toate acele documente din acea perioadă şi pentru a înțelege ce s-a întâmplat.

Vă dau câteva detalii pentru a nuanța «au furat» și pentru a-l îndulci, poate. Există facturi intrate în spital, dar fără medicamente intrate în spital. Deci facturi fictive. Există facturi intrate în spital, medicamente intrate în spital plătite, dar nedecontate pe pacient, deși în stoc nu mai apar. Și lista poate continua”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

