search
Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Propunerea inedită a României către Pfizer, pentru a „șterge” datoria de 600 de milioane de euro

0
0
Publicat:

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, au discutat, joi seară, în Statele Unite ale Americii, cu reprezentanţii companiei Pfizer, în încercarea de a găsi o soluţie pentru datoria de 600 de milioane de euro pe care o are România.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății FOTO: Facebook
”Aşa cum am spus public, astăzi, împreună cu ministrul Finanţelor, domnul Alexandru Nazare, am participat la prima întâlnire exploratorie de negociere cu compania Pfizer, la Washington DC. Discuţiile s-au desfăşurat într-un ton echilibrat, profesionist, axat pe identificarea unor soluţii concrete pentru România. Nu vorbim doar despre o obligaţie financiară, ci despre responsabilitatea de a transforma această situaţie într-un beneficiu real pentru pacienţi”, a scris pe Facebook Alexandru Rogobete.

Acesta anunţă că propunerea României, formulată în baza mandatului primit de la Guvern, a fost de continuare a negocierilor pentru convertirea sumei datorate în medicamente inovatoare destinate pacienţilor oncologici şi celor cu boli rare.

”Am reiterat importanţa sistemului de sănătate şi parteneriatul solid pe care România îl are de zeci de ani cu Pfizer, precum şi deschiderea pentru dezvoltarea unor colaborări viitoare în domeniul cercetării şi dezvoltării farmaceutice. România are nevoie de acces la inovaţie, iar acest tip de parteneriat poate accelera acest proces. În perioada următoare, reprezentanţii companiei Pfizer vor reveni cu un răspuns privind cadrul tehnic de continuare a discuţiilor şi posibilitatea ca această propunere să fie analizată şi aprobată la nivelul board-ului de conducere al Pfizer”, a mai precizat ministrul.

Rogobete afirmă că ”este un proces care nu se încheie astăzi, dar este un început important”.

”În astfel de momente, responsabilitatea nu este să explicăm trecutul, ci să construim soluţii pentru viitor”, este de părere ministrul Sănătăţii.

România a pierdut în primă instanţă procesul cu Pfizer şi are de plătit 600 de mil. de euro.

Foştii miniştri ai Sănătăţii din perioada pendemiei se acuză reciproc încă de la începutul lunii aprilie când a fost pronunţată decizia instanţei belgiene.

Guvernul caută soluţii pentru gestionarea situaţiei, fiind luate în calcul mai multe scenarii.

Ghid de cumpărături

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
