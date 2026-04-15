Fostul ministru Rafila explică refuzul plății către Pfizer: „Această decizie depășea cu mult competențele Ministerului Sănătății”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat miercuri că nu a putut accepta varianta prin care statul român ar fi plătit între 160 și 170 de milioane de euro către Pfizer, sub forma unei „taxe de flexibilitate” pentru vaccinurile anti-COVID nelivrate, invocând lipsa unei baze legale.

Acesta a povestit la Digi24 că situația actuală, care presupune o obligație totală de aproximativ 600 de milioane de euro, își are originea într-un contract semnat în mai 2021 de fostul ministru al Sănătății Ioana Mihăilă, alături de fostul premier Florin Cîțu și de vicepremierul de la acea vreme, Dan Barna.

„(O variantă era-n.red.) să continui să cumperi, pentru că noi ne oprisem din cumpărat, pentru că nu mai avem unde să le punem. Sau cea de-a doua variantă, care a rezultat după foarte multe discuții și negocieri care au durat un an de zile, în trei: România pe de o parte, Comisia Europeană și Pfizer pe cealaltă parte. Erau discuții online și, la un moment dat, pentru că exista un număr semnificativ de state membre care nu agreau diversele variante care fuseseră propuse de-a lungul timpului, au venit cu ultima variantă, care a fost acceptată de majoritatea statelor membre, mai puțin trei țări: România, Polonia și Ungaria. Bulgaria a semnat în ultima zi. Și Bulgaria a fost în dubiu”, a menționat fostul ministru pentru sursa citată.

Rafila a explicat, în cadrul emisiunii, că exista o opțiune contractuală prin care România ar fi putut plăti aproximativ 10 euro pentru fiecare doză de vaccin nelivrată, în loc să achite integral contravaloarea celor 16 milioane de doze contractate. Această variantă ar fi redus costurile la circa 160-170 de milioane de euro, însă ar fi presupus și obligația de a achiziționa alte vaccinuri în următorii patru ani.

„Această decizie depășea cu mult competențele Ministerului Sănătății. Eu nu puteam alege din 3 motive. Prima: contractul fusese semnat de ministrul, premierul și vicepremierul de resorst la vremea respectivă. În oglindă, când schimbi acest contract, trebuia să informezi premierul (Nicolae Ciucă-n.red.) să ia o decizie”, a declarat Alexandru Rafila.

El a subliniat că plata unei astfel de sume pentru produse nelivrate nu avea suport legal în legislația românească și ar fi necesitat adoptarea unei ordonanțe de urgență, precum și identificarea fondurilor din bugetul de stat.

„Nu existau nici banii în bugetul Ministerului Sănătății să facă posibilă această plată. Deci de la fondul de rezervă al Guvernului...Nu există calea legală. Nu putea nimeni să dea bun de plată”, a mai spus acesta.

În același context, documente intrate în posesia Digi24 arată că membrii Guvernului cunoșteau încă din 2023 riscurile generate de contractul cu Pfizer. Deși responsabilitatea ar fi fost pasată între instituții, inclusiv către Ministerul Finanțelor și către premierul de atunci, Nicolae Ciucă, o decizie finală ar fi trebuit luată la nivelul Ministerului Sănătății.

În prezent, autoritățile încearcă să renegocieze situația. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va purta discuții cu reprezentanții Pfizer la Washington, împreună cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, Guvernul încearcă să transforme suma datorată în medicamente inovatoare pentru pacienții oncologici și pentru cei cu boli rare autoimune. „Va fi o discuție exploratorie”, a precizat ministrul.

Alexandru Rafila susține că, în perioada în care ocupa funcția de ministru al Sănătății, l-a informat personal și informal pe premierul de la acel moment (Nicolae Ciucă) despre situația contractului, însă, „în ciuda urgenței și a termenului foarte scurt de răspuns către Pfizer și Comisia Europeană, nu a fost luată nicio măsură”.