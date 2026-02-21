Rogobete, mesaj ferm după atacarea unor medici de la UPU: „Violența nu va fi tolerată”. Ce transmite către managerii unităților sanitare

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a comentat public cele mai recente cazuri de agresiune asupra personalului medical, declarând că este „profund îngrijorător” ca, în anul 2026, în România, medici și asistenți să fie atacați fizic în timp ce își desfășoară activitatea și salvează vieți.

„Transmit un mesaj extrem de ferm: violența împotriva personalului medical nu va fi tolerată. Niciodată!”, a scris ministrul într-o postare pe Facebook, atrăgând atenția că agresarea cadrelor medicale afectează siguranța întregului sistem sanitar și șansa la viață a pacienților.

Alexandru Rogobete a subliniat că „dreptatea nu se face cu pumnul în salon” și că atacarea medicilor sau asistenților reprezintă, de fapt, un atac direct asupra celor care luptă pentru viața pacienților.

Ministrul a precizat că siguranța personalului medical reprezintă o prioritate a mandatului său și că nu va accepta ca angajații din sănătate să fie expuși violenței, pe lângă presiunea și responsabilitatea uriașă pe care o au zilnic.

În acest context, ministrul Sănătății a lansat un apel public către toți managerii unităților sanitare, solicitând:

- convocarea de urgență a serviciilor interne de protecție și a firmelor de securitate pentru stabilirea unor reguli clare și proceduri actualizate de intervenție;

- reevaluarea circuitelor de acces și a măsurilor de control în spitale;

- afișarea vizibilă a programului de vizită și a regulilor aplicabile aparținătorilor.

„Spitalul nu este gară. Aparținătorii nu se pot plimba prin secții după bunul plac. Fiecare secție are un program de vizită care trebuie respectat. Fac apel la toți cetățenii să respecte aceste reguli, să poarte echipamentele de protecție la intrarea în secții și să înțeleagă că disciplina în spital înseamnă siguranță pentru toți”, a subliniat ministrul.

Totodată, Alexandru Rogobete a atras atenția asupra nevoii de mai multă informare, educație și responsabilitate publică, precizând că tensiunea, frustrarea sau teama nu pot justifica violența, ci trebuie gestionate prin dialog și încredere în echipele medicale.

„Cine agresează cadrele medicale va răspunde în fața legii. Sistemul de sănătate trebuie să fie un spațiu al grijii și al siguranței, nu al fricii”, a concluzionat Alexandru Rogobete.

Astăzi, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a reacționat după cazurile recente de agresiune asupra unor medici din Borșa și Târgu Jiu, calificând incidentele drept „inacceptabile” și afirmând toleranță zero față de orice formă de violență îndreptată împotriva personalului medical.

Reacțiile celor doi vin în contextul unui incident petrecut luni la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, unde un medic a fost agresat de o rudă a unei paciente aflate la Unitatea de Primiri Urgențe. Conducerea spitalului a precizat că pacienta a devenit agitată în timpul procedurilor medicale, iar aparținătorii au pătruns neautorizat în spațiul medical, unde au agresat medicul de serviciu și au aruncat cu cafea. Medicul a alunecat și a suferit un traumatism la picior.

Un alt caz a avut loc vineri seară la Borșa, unde un medic a fost agresat în timp ce acorda primul ajutor unei paciente. Ancheta a arătat că mai mulți membri ai familiei pacientei au intrat în încăpere, iar unul dintre aceștia l-ar fi agresat fizic pe medic, distrugându-i ochelarii de vedere.