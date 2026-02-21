search
Raed Arafat condamnă agresarea medicilor de la UPU și cere toleranță zero față de violență: „Medicii, asistenții, paramedicii, pompierii nu sunt ținte”

0
0
Publicat:

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a reacționat după cazurile recente de agresiune asupra unor medici din Borșa și Târgu Jiu, calificând incidentele drept „inacceptabile” și afirmând toleranță zero față de orice formă de violență îndreptată împotriva personalului medical.

Arafat a reacționat după cazurile recente de agresiune. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Arafat a reacționat după cazurile recente de agresiune. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Raed Arafat a subliniat că medicii au fost agresați fizic chiar în camerele de resuscitare, în momente critice, în timp ce încercau să salveze vieți. Conflictele au pornit de la refuzul echipelor medicale de a permite accesul aparținătorilor în spațiile de resuscitare, o decizie care nu este arbitrară, ci o regulă medicală de bază, menită să protejeze pacientul și să permită intervenția eficientă a personalului.

„Să lovești un medic în timp ce se luptă să salveze o viață este un act de violență extremă. Dar este și un act de iresponsabilitate care pune în pericol chiar pacientul pentru care pretinzi că lupți”, a transmis șeful DSU pe Facebook.

Reacția vine în contextul unui incident petrecut luni la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, unde un medic a fost agresat de o rudă a unei paciente aflate la Unitatea de Primiri Urgențe. Conducerea spitalului a precizat că pacienta a devenit agitată în timpul procedurilor medicale, iar aparținătorii au pătruns neautorizat în spațiul medical. Medicul a alunecat și a suferit un traumatism la picior.

Un alt caz a avut loc vineri seară la Borșa, unde, potrivit IPJ Maramureș, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 după ce un medic a fost agresat în timp ce acorda primul ajutor unei paciente. Ancheta a arătat că mai mulți membri ai familiei pacientei au intrat în încăpere, iar unul dintre aceștia l-ar fi agresat fizic pe medic. Cadrul medical a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, iar cercetările continuă sub coordonarea unui procuror, pentru lovire sau alte violențe și distrugere.

Raed Arafat a atras atenția asupra creșterii agresivității față de personalul medical, fenomen alimentat de dezinformare și judecăți făcute fără cunoașterea faptelor.

El a amintit că medicii și asistenții din UPU sunt adesea aceiași profesioniști care intervin pe ambulanțe și elicoptere SMURD, la accidente grave, incendii sau dezastre, riscându-și viața pentru a-i salva pe alții.

„Puțini cunosc faptul ca medicii și asistenții din UPU sunt adesea aceiași oameni care urcă pe ambulanțele și pe elicopterele SMURD. Sunt cei care intervin la accidente grave, incendii, dezastre. Oameni care își riscă viața pentru a o salva pe a altora. Nu sunt funcționari anonimi. Sunt profesioniști care aleg, zi de zi, să fie acolo când lucrurile sunt cel mai greu de dus.

Nu spun că nu pot exista probleme. Pot fi situații de comunicare deficitară, pot fi comportamente care trebuie corectate. Dar acestea se rezolvă pe căi legale și instituționale, nu prin violență. Și sunt convins că vorbim despre excepții, nu despre regulă. (...) În spatele halatului sau al echipamentului de intervenție nu este „sistemul”, ci un om. Un om cu familie, cu oboseală acumulată, cu decizii grele de luat. Agresarea unui cadru medical aflat la datorie rupe grav relația de încredere dintre societate și cei care o îngrijesc”, a mai spus șeful DSU, cerând managerilor de spitale să asigure paza adecvată în UPU și CPU.

Raed Arafat a transmis că orice nemulțumire poate fi sesizată pe căi legale și va fi analizată cu seriozitate, însă violența nu este și nu va fi niciodată o soluție.

„Poziția mea este foarte clară: Toleranță zero față de violență, mai ales atunci când aceasta este îndreptată împotriva salvatorilor. Avem obligația să luăm poziție și să acționăm, nu doar prin sancțiuni legale, care există și sunt severe, ci și printr-un mesaj public ferm >>> “Medicii, asistenții, paramedicii, pompierii nu sunt ținte, așa cum nu sunt nici polițiștii sau jandarmii.” Orice nemulțumire poate fi sesizată pe căile legale și va fi analizată cu seriozitate. Violența nu este și nu va fi niciodată o soluție”, a conchis Raed Arafat. 

