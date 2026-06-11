7 greșeli pe care fiecare motociclist le face vara

Vara este sezonul preferat al motocicliștilor. Zilele lungi, drumurile uscate și aerul cald fac din fiecare ieșire o plăcere. Dar tocmai această relaxare poate deveni o capcană - temperaturile ridicate și traficul intens aduc riscuri pe care mulți le ignoră, chiar și cei cu ani de experiență în șa.

Iată 7 greșeli frecvente pe care motocicliștii le fac vara și cum le poți evita.

1. Renunțarea la echipamentul de protecție

Când afară sunt 35 de grade, tentația de a pleca în tricou și pantaloni scurți e mare. Înțelegem. Dar asfaltul nu iartă, indiferent de anotimp.

Vestea bună e că nu mai trebuie să alegi între confort și siguranță. Există geci ventilate, mănuși subțiri, pantaloni cu protecții discrete și încălțăminte special concepută pentru vară - echipament moto care lasă aerul să circule, dar îți protejează pielea și articulațiile în cazul unui incident.

2. Alegerea unei căști nepotrivite

O cască prea grea, slab ventilată sau incorect fixată devine, pe caniculă, un izvor de disconfort. Transpirația excesivă, căldura acumulată și senzația de apăsare îți distrag atenția exact când ai nevoie de ea cel mai mult.

O cască moto bună pentru vară trebuie să fie ventilată eficient, bine fixată pe cap și adaptată stilului tău de condus. Nu te opri la design - verifică și nivelul de protecție, câmpul vizual și sistemul de aerisire.

3. Hidratarea insuficientă

Pe motocicletă, vântul creează o senzație de răcoare înșelătoare. Corpul transpira, pierde lichide, dar tu nu simți nevoia să bei - până când oboseala, amețeala sau lentoarea reacțiilor îți dau primul semnal de alarmă.

Pe drumuri lungi, ține mereu apă la îndemână și fă pauze regulate, mai ales în intervalul de la prânz până după-amiaza, când căldura atinge vârful.

4. Condusul în cele mai fierbinți ore ale zilei

Plecatul la drum la prânz, sub soarele arzător, transformă repede o plimbare plăcută într-o corvoadă epuizantă. Asfaltul radiază căldură, motorul se încălzește mai mult, iar concentrarea scade vizibil.

Dacă poți, planifică-ți traseele dimineața devreme sau spre seară. Temperaturile sunt mai suportabile, traficul mai lejer, iar drumul - cu totul altă experiență.

5. Ignorarea stării anvelopelor

Asfaltul fierbinte se comportă diferit față de cel rece - și anvelopele simt asta. Presiunea incorectă, uzura avansată sau cauciucurile nepotrivite pentru sezon pot reduce semnificativ aderența și stabilitatea motocicletei, tocmai când ai nevoie de control maxim.

Un minut de verificat presiunea și starea generală a anvelopelor înainte de plecare poate preveni situații cu adevărat periculoase.

6. Subestimarea oboselii

Căldura obosește mai mult decât crezi. Adaugă traficul aglomerat, echipamentul purtat ore în șir și concentrarea continuă - și vei înțelege de ce oboseala prinde din urmă rapid, chiar și pe drumuri scurte.

Dacă simți că atenția îți scade sau că reacțiile se îngreunează, nu „mai trage" câțiva kilometri. Oprește-te, bea apă, respiră câteva minute. E o decizie de bun simț care poate conta enorm.

7. Neglijarea vizibilității

Vara, lumina puternică, reflexiile de pe asfalt și traficul mai dens îți pot reduce câmpul vizual. În același timp, motocicliștii sunt mai greu de observat de șoferi - mai ales în intersecții sau la depășiri.

Poartă echipament în culori deschise sau cu elemente reflectorizante și verifică periodic funcționarea farurilor. Cu cât ești mai vizibil, cu atât ai mai mult control asupra siguranței tale.

Concluzie

Vara e un sezon minunat pentru motocicletă - dar vine la pachet cu provocări reale. Echipamentul potrivit, hidratarea, pauzele la timp și o verificare rapidă a motocicletei nu sunt capricii, ci obiceiuri care fac diferența dintre o tură reușită și un incident evitabil.

Ține cont de aceste detalii și bucură-te de fiecare drum - indiferent cât arată termometrul.

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