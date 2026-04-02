Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Rafila apără decizia de a nu mai cumpăra vaccinurile COVID. Voiculescu îl contrazice: „400 de milioane de euro a costat România lipsa unei decizii”

Fostul ministru PSD al Sănătății, Alexandru Rafila, susține că decizia de a nu cumpăra 29 de milioane de doze de vaccin COVID-19 a fost corectă. În replică, fostul ministru USR al Sănătății, Vlad Voiculescu, afirmă că România nu a pierdut procesul din cauza unei decizii greșite, ci pentru că nu a luat nicio decizie.

Alexandru Rafila și Vlad Voiculescu/FOTO: Facebook
Alexandru Rafila și Vlad Voiculescu/FOTO: Facebook

„Ar fi fost profund greşit să blocăm bugetul sănătăţii în stocuri inutile, care ulterior ar fi fost distruse, doar pentru a acoperi erori din trecut. Situaţia găsită la Ministerul Sănătăţii era clară: depozite pline cu milioane de doze care au expirat, un angajament suplimentar de achiziţie pentru 39 de milioane de doze semnat în mai 2021 şi, în acelaşi timp, un interes în scădere al populaţiei pentru vaccinare.

Evoluţia variantelor virale şi reticenţa unei părţi a societăţii au redus semnificativ cererea reală. Am acţionat constant pentru a limita efectele acestei situaţii. Am reuşit să vindem către alte state, precum Germania şi Ungaria, peste 7,5 milioane de doze şi am realizat donaţii către ţări care aveau nevoie. Cu toate acestea, am fost nevoiţi să distrugem milioane de doze expirate, suportând costuri suplimentare”, a scris Rafila, pe Facebook.

„Nu puteam semna, în tăcere, plăţi uriaşe fără beneficii reale pentru pacienţii români”

Alexandru Rafila spune că au avut loc mai multe negocieri cu Pfizer și Comisia Europeană pentru cele 29 de milioane de doze, cu implicarea fostului premier Nicolae Ciucă și a comisarului european pentru sănătate, Stella Kyriakides, însă discuțiile nu au dus la un rezultat favorabil pentru România.

„Într-o situaţie comparabilă, compania Moderna a renunţat la pretenţii. Dacă am fi acceptat achiziţia acestor doze, România nu ar fi avut capacitatea de stocare, iar costurile suplimentare pentru distrugerea vaccinurilor ar fi crescut semnificativ nota de plată, afectând inclusiv încrederea publică în utilitatea vaccinării.

Nu puteam semna, în tăcere, plăţi uriaşe fără beneficii reale pentru pacienţii români. Pentru un ministru al Sănătăţii, obiectivul este clar: banii românilor trebuie să se regăsească în spitale, în servicii medicale şi în infrastructură, nu în facturi fără utilitate. (...)

A apăra interesul României în faţa unui contract disproporţionat nu este un gest populist, ci unul de responsabilitate. În locul risipei, am ales investiţii care rămân: spitale, echipamente, servicii mai bune pentru pacienţi. Esenţa mandatului unui ministru al Sănătăţii este să apere pacienţii şi contribuabilii, chiar şi atunci când deciziile nu sunt comode politic”, a menţionat Rafila.

Vlad Voiculescu: „400 de milioane de euro. Atât a costat România lipsa unei decizii”

Ulterior, Vlad Voiculescu a transmis că România nu a pierdut acest proces pentru că a luat o decizie greşită, ci pentru că nu a luat nicio decizie.

„Probabil cel mai scump «dat cu seen» din istoria României. 400 de milioane de euro. Atât a costat România lipsa unei decizii. Alexandru Rafila scrie azi că «nu s-a ajuns la un rezultat favorabil pentru România» în negocierile cu Pfizer”, a transmis acesta.

Vlad Voiculescu spune că, în mai 2023, guvernul condus de Nicolae Ciucă avea pe masă o ofertă negociată de Comisia Europeană cu Pfizer (Amendamentul 5), sugerând că exista o soluție concretă privind dozele de vaccin, dar care nu a fost valorificată.

Vlad Voiculescu, urmărit penal în dosarul vaccinurilor anti-COVID, spune că Ursula von der Leyen trebuia să facă publice mesajele cu CEO-ul Pfizer

„Livrarea dozelor prevăzute pentru 2023 se va realiza pe parcursul următorilor 4 ani (2023-2026)

Pentru România asta ar fi însemnat: zero dobânzi până în 2027; vaccinuri disponibile pentru noile variante de COVID, a menţionat Vlad Voiculescu.

- numărul de doze total la nivelul UE a fost redus de la 450 milioane (prevăzute pentru 2023) la 285 milioane - o reducere de 36,7%, gratuită

Pentru România asta ar fi însemnat: reducerea cantităţii de vaccinuri contractate cu 7.175.000 doze (140 milioane euro economie);

- taxă de flexibilitate: 9,75 euro/doză - transformă obligaţia de cumpărare în opţiune de comandă pe 4 ani; plătită în avans, în 30 zile de la semnare

Pentru România asta ar fi însemnat reducerea suplimentară a costurilor cu vaccinurile Pfizer contractate pentru 2023 cu 120,7 milioane euro”, a explicat fostul ministru al Sănătății.

Vlad Voiculescu spune că România ar fi putut economisi peste 260 de milioane de euro dacă oferta ar fi fost acceptată, integral sau parțial, inclusiv prin reeșalonarea livrărilor, ceea ce ar fi evitat dobânzi estimate la peste 150.000 de euro pe zi.

„Domnul Rafila spune în postare că «l-a informat constant pe prim-ministrul de la acea vreme, Nicolae Ciucă». L-a informat constant. Cum? I-a dat un SMS şi domnul Ciucă nu i-a răspuns?

Când ai pe masă o decizie de sute de milioane de euro, cu termen limită, nu «informezi constant». Te duci cu memorandum în şedinţa de Guvern, pui problema pe masă, discuţi cu toată lumea şi iei o decizie. Aşa funcţionează un guvern. Nu prin «informări»”, a afirmat fostul ministru al Sănătăţii.

A revenit ulterior la postare și a precizat că nu era în funcție când au fost negociate și semnate contractele.

„La întrebarea «dacă tot aveai aceste informații, ce ai făcut cu ele?», răspunsul este: eu am fost ministru din decembrie 2020 până în 14 Aprilie 2021.

Contractul ăsta a fost negociat (de Florin Cîțu) și a început în Mai 2021. Eram așadar un simplu cetățean ca oricare dintre voi când s-au întâmplat astea”.

Vlad Voiculescu precizează că informațiile despre contractele de vaccin au fost ascunse atât publicului, cât și unor oficiali, susținând că inclusiv în perioada în care era ministru afla despre acestea abia după semnare și că datele invocate ulterior provin din surse publice.

România a pierdut procesul cu Pfizer și trebuie să plătească 600 de milioane de euro pentru vaccinuri COVID

România a pierdut procesul cu Pfizer

România trebuie să achite aproximativ 600 de milioane de euro pentru doze de vaccin anti-COVID rămase neutilizate, după ce a pierdut procesul cu Pfizer.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că suma nu este prevăzută în buget, iar plata va fi făcută, cel mai probabil, din fonduri de la bugetul de stat.

S-a pus o a treia comandă, deși în România încă existau doze de vaccin neutilizate și asta s-a dovedit în momentul în care au fost distruse. Vorbim aici de 3,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID”, a declarat ministrul.

Acesta a precizat că, pe lângă dozele expirate, alte milioane au fost valorificate ulterior: „Tot din prima comandă, în perioada 2022–2023 au fost vândute 2.700.000 de doze peste cele 3,5 milioane expirate și distruse, respectiv au fost donate aproximativ 100.000 de doze”.

image
