Anchetă cutremurătoare în Botoșani. O femeie este suspectată că și-ar fi îngropat copiii în curte

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani efectuează joi, 11 iunie, percheziții la locuința unei femei din comuna Corni, într-un dosar deschis după ce aceasta și-ar fi îngropat copilul nou-născut în curtea gospodăriei, în luna mai.

Ancheta a fost extinsă în urma unor informații apărute, potrivit cărora femeia, în vârstă de 32 de ani, ar mai fi avut și alte nașteri anterioare, existând suspiciuni că și alți nou-născuți ar fi fost înhumați în aceeași curte.

„A fost nevoie de un scanner special pe care îl au doar la IGPR, pentru căutări în sol”, a declarat prim-procurorul Valeriu Chihaia, potrivit Agerpres.

Femeia mai are patru copii în îngrijire, iar cazul a fost inițial sesizat în luna mai de autoritățile locale, care au alertat poliția după nașterea unui făt ce ar fi fost ulterior îngropat în grădină.

În acel moment, a fost deschis un dosar penal privind infracțiunea de întrerupere a cursului sarcinii, iar cercetările au fost continuate de procurori.

Ulterior, ancheta a fost extinsă, pe baza noilor informații apărute în dosar, existând suspiciuni privind posibile fapte similare.

Pentru desfășurarea investigațiilor, au intervenit și specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliției Române, care au utilizat echipamente speciale pentru identificarea eventualelor zone de interes din curtea locuinței.