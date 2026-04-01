Nota de plată pentru vaccinuri: cum va achita România datoria uriașă către Pfizer. Ministrul Sănătății: „Nu avem această sumă”

România trebuie să achite aproximativ 600 de milioane de euro pentru doze de vaccin anti-COVID rămase neutilizate, după ce a pierdut procesul cu Pfizer. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că suma nu este prevăzută în buget, iar plata va fi făcută, cel mai probabil, din fonduri de la bugetul de stat.

Ministrul Sănătății a explicat, într-o conferință de presă susținută miercuri, că situația își are originea în contractele semnate în 2021 pentru achiziția vaccinurilor anti-COVID de la Pfizer.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, România a încheiat trei contracte, iar una dintre decizii a fost controversată încă de atunci. „S-a pus o a treia comandă, deși în România încă existau doze de vaccin neutilizate și asta s-a dovedit în momentul în care au fost distruse. Vorbim aici de 3,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID”, a declarat ministrul.

Acesta a precizat că, pe lângă dozele expirate, alte milioane au fost valorificate ulterior: „Tot din prima comandă, în perioada 2022–2023 au fost vândute 2.700.000 de doze peste cele 3,5 milioane expirate și distruse, respectiv au fost donate aproximativ 100.000 de doze”.

În ceea ce privește al treilea contract, semnat în mai 2021, autoritățile au încercat să reducă impactul financiar prin renegocieri. „Au fost două amendamente: unul prin care 5 milioane de doze au fost redirecționate către Germania (...) și un al doilea, prin care 1,5 milioane de doze au fost redirecționate către Ungaria”, a explicat Rogobete.

Chiar și așa, o parte din cantitățile contractate nu au mai fost comandate sau livrate, dar au rămas incluse în obligațiile contractuale, ceea ce a generat litigiul.

De unde vor veni banii

Întrebat cum va achita România suma de 600 de milioane de euro, ministrul Sănătății a recunoscut că instituția pe care o conduce nu dispune de acești bani. „Am fost în contact în permanență cu ministrul Finanțelor. Sigur că banii vor veni, cel mai probabil, din bugetul de stat, prin Ministerul Sănătății sau prin Ministerul Finanțelor. (...) Nu, astăzi Ministerul Sănătății nu are această sumă în bugetul de stat”, a declarat Rogobete.

Ministrul a subliniat că România este obligată să plătească suma stabilită de instanță, indiferent dacă va decide să conteste decizia.

„Indiferent dacă se face apel sau nu se face apel, România va trebui să plătească această sumă. Dacă se câștigă în recurs (...) banii vor fi reîntorși către România, dar da, este o măsură executorie”, a precizat acesta.

Avertismentul Ministerului Justiției

La rândul său, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a confirmat caracterul executoriu al hotărârii și impactul major asupra bugetului statului. „Este o decizie care are un impact semnificativ asupra României, mai ales că obiectul său material este plata unei sume foarte mari de bani, plus dobânzile respective. (...) Există cale de atac, dar această hotărâre are un caracter executoriu”, a declarat acesta, potrivit News.ro.

Oficialul a explicat că gestionarea cazului ține de Ministerul Finanțelor și a avertizat asupra consecințelor unei eventuale neplăți: „Un refuz de executare se poate traduce și în acumularea unor arierate, care pot să împovăreze debitorul, din perspectiva trecerii timpului”.

Marinescu a menționat că autoritățile analizează opțiunile legale, însă a evitat să comenteze eventuale responsabilități juridice: „Deocamdată există acest litigiu care are o natură civilă. Din câte cunosc, există și o cauză penală (...). Dacă și când și cum va exista o astfel de formă de răspundere, urmează să vedem”.

Hotărârea a fost pronunțată de o instanță din Belgia, care a decis că România și Polonia trebuie să respecte contractele semnate și să preia livrări de vaccinuri anti-COVID în valoare totală de 1,9 miliarde de euro.

În cazul României, obligațiile financiare se ridică la aproximativ 600 de milioane de euro.