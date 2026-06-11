Partenera Serenei Williams s-a accidentat jucând un meci de simplu în turneul de la Londra

Jucătoarea canadiană de tenis Victoria Mboko a fost nevoită să abandoneze în prima rundă a turneului WTA 500 de la Queen's Club din cauza unor probleme la genunchi.

Contând pentru întrecerea pe iarbă din capitala Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, una având premii în valoare totală de 1.915.000 de dolari, confruntarea s-a încheiat cu victoria (6-2, 3-4 abandon) Karolinei Pliskova.

Accidentarea Victoriei Mboko ar putea duce și la retragerea ei din proba de dublu, acolo unde face pereche cu legendara jucătoare americană Serena Williams.

Mboko a alunecat pe iarbă

Într-un moment în care conducea cu 4-3 în setul secund, jucătoarea din Canada a alunecat în șpagat la o minge pe fundul terenului. Ea a acuzat dureri, ținându-se de rotula stângă. Din acest motiv, a rămas întinsă pe iarbă mai multe secunde. După ce a ajuns la scaunul său, jucătoarea nord-americană a decis să abandoneze.

Mboko și Serena Williams ar trebui să joace în sferturile de finală la dublu, astăzi (joi, 11 iunie 2026), cu Leylah Fernandez (Canada) și Laura Siegemund (Germania).

Fost număr unu mondial, Serena Williams și-a făcut o revenire victorioasă în circuitul profesionist, la 44 de ani. În primul tur al competiției londoneze, americanca și Mboko au învins cu7-6/2, 6-2, perechea compusă din americanca Nicole Melichar-Martinez și neozeelandeza Erin Routliffe.

Serena i-a mulțumit canadiencei

La interviul de pe teren de la finalul meciului, Serena Williams a rămas sobră și a ținut să-i mulțumească partenerei sale de 19 ani că a acceptat să participe la turneu alături de ea: „A fost cu adevărat grozav. Nu mai jucasem niciodată împreună, dar a fost incredibil să joc alături de ea astăzi”, a spus fostul lider al clasamentului WTA, care a demonstrat cu această ocazie că reflexele sale și simțul terenului au rămas la nivelul cel mai înalt.

Întrebată dacă a fost mulțumită de jocul ei, Serena Williams a precizat: „Ținând cont de toate, având în vedere că iarba nu este probabil cea mai ușoară suprafață, adăugând patru ani (n.a. - în care n-a jucat), per total, cred că a fost în regulă.”

E de precizat, totuși, că proba de dublu nu este una necunoscută pentru experimentata jucătoare americană. Ba din contră, împreună cu sora sa mai mare, Venus Williams, a format una dintre cele mai puternice perechi din istoria tenisului la feminin.

Pe lângă cele 23 de titluri la dublu, inclusiv 14 de Grand Slam alături de Venus, Serena Williams a avut succes și la dublu mixt, câștigând la Wimbledon și US Open (alături de belarusul Max Mirnîi). Alături de Martina Navratolova, Serena este o jucătoare care a câștigat toate cele patru turnee de Mare Șlem la dublu și la simplu.

Alte rezultate înregistrate la simplu feminin în optimile de finală de la Londra: Iva Jovic (SUA/N.6) - Alexandra Eala (Filipine) 6-2, 6-2, Amanda Anisimova (SUA/N.2) - Laura Siegemund (Germania) 6-1, 6-3.