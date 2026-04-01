Vlad Voiculescu, după ce România a pierdut procesul cu Pfizer: „Rafila şi Ciucă au respins orice negociere”

Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, a reacționat la hotărârea instanței din Bruxelles, care obligă România să preia aproape 29 de milioane de doze de vaccin anti‑COVID și să plătească peste 564 de milioane de euro, plus dobânzi, în procesul cu Pfizer. O reacție a avut și fostul ministru al Sănătății Ioana Mihăilă.

Voiculescu spune, într-o postare pe Facebook, că decizia era previzibilă și că refuzul României de a negocia în 2023 a slăbit poziția țării în procesul aflat încă pe rol:

„În 2023, România s-a aliniat cu Ungaria lui Orbán și cu Polonia extremei drepte. Acum plătește câteva sute de milioane de euro în plus și cca. 150.000 de euro dobânzi pe zi pentru această decizie”.

Fostul ministru amintește că Pfizer și Comisia Europeană au oferit statelor membre posibilitatea renegocierii contractelor, însă România nu ar fi răspuns:

„Când Comisia Europeană şi Pfizer au oferit tuturor statelor membre o cale de ieşire negociată din contractele de vaccinuri COVID-19, re-eşalonare, reducere de volum, flexibilizare, douăzeci şi patru de ţări au acceptat. Trei au refuzat: Ungaria lui Viktor Orbán, Polonia condusă atunci de extrema dreaptă, şi România, unde domnii Rafila şi Ciucă au respins orice negociere fără să ofere măcar un răspuns propunerii Pfizer”.

„Acum vine nota de plată”

Vlad Voculescu subliniază că decizia instanței europene nu este definitivă, dar afectează poziția României.

„O instanţă din Bruxelles a obligat recent statul român să preia aproape 29 de milioane de doze de vaccin şi să plătească 564.341.953,50 euro plus dobânzi. Decizia nu este definitivă - dar era previzibilă, şi slăbeşte şi mai mult poziţia României în procesul care continuă”, se mai arată în postare.

Fostul ministru atrage atenția asupra dobânzilor uriașe:

„Dobânda conform legii belgiene este de 8–12% anual. Fiecare an de întârziere costă între 50 şi 60 de milioane de euro. Din 2023 şi până azi: aproximativ 3 ani. La un calcul simplu, dobânda depăşeşte 150.000 de euro pe zi”.

România, „singura țară din UE unde nu te poți vaccina anti‑COVID”

Voiculescu afirmă că „România este singura ţară din UE în care nu te poţi vaccina anti-COVID nici dacă vrei - de la mijlocul lui 2024 încoace. În toate celelalte state membre vaccinul e gratuit şi disponibil”.

Fostul ministru arată etapele care au dus la situația actuală:

Mai 2021:

„Premierul Florin Cîţu decide participarea României la contractul european de achiziţie comună. Cantitatea asumată: 39 de milioane de doze.”

Ianuarie 2022:

„Ministrul Alexandru Rafila semnează Formularul de Comandă pentru cele ~39 de milioane de doze - un act de implementare a unei obligaţii deja existente. Tot în 2022, acelaşi ministru Rafila suspendă orice livrări de vaccinuri.”

Mai 2023:

„Pfizer şi Comisia Europeană vin cu propunerea de flexibilizare. România - alături de Ungaria şi Polonia - alege să nu răspundă. Celelalte 24 de state negociază şi scapă.”

Februarie 2024:

„Pfizer depune acţiunea în instanţă la Bruxelles.”

„România a cumpărat mai puține vaccinuri decât media europeană”

Vlad Voiculescu respinge ideea că România ar fi achiziționat prea multe vaccinuri:

„România a cumpărat mai puține vaccinuri decât media europeană. România și Polonia au cumpărat mai puține doze per capita decât toate țările mari - Germania, Franța, Italia, Spania - și au înregistrat totodată cele mai mici rate de vaccinare din UE.

Lovitură pentru șefa Comisiei Europene în scandalul Pfizer. Decizia luată de instanța supremă a UE

Fostul ministru precizează și că prețul a fost unul avantajos:

„Preţul de 19,50 euro/doză negociat la nivel UE a fost cel mai mic preţ pentru acest vaccin din întreaga lume”.

Referitor la responsabilitățile politice Voiculescu afirmă:

„Premierul Florin Cîţu a decis toate achiziţiile de vaccinuri din 2021. Ministrul Rafila a semnat fişa de comandă în ianuarie 2022 - un act de implementare a unei obligaţii deja asumate - şi ulterior a suspendat livrările”.

Fostul ministru se întreabă de ce România nu a mai folosit vaccinuri în ultimii ani:

„Ultimele achiziţii comune de vaccin anti-COVID la nivel european s-au făcut în octombrie 2025 (...) România nu a participat la niciuna”.

„Guvernul Bolojan a făcut acum câteva săptămâni ceea ce ar fi trebuit să facă Guvernul Ciucă ”

Voiculescu a explicat și ce opțiuni mai are România în prezent

„Aceleași pe care le avea și în 2023: să negocieze cu Pfizer o soluție. Guvernul Bolojan a făcut acum câteva săptămâni ceea ce ar fi trebuit să facă guvernul Ciucă acum câțiva ani: a dat mandat ministrului sănătății să poarte urgent negocieri cu Pfizer și să ajungă la o înțelegere. Este târziu, dar rămâne singurul lucru responsabil de făcut. Și, după cum responsabil din partea Pfizer ar fi să vină cu deschidere în această speță, nu cred că își permite vreuna dintre părți altceva”, a scris Voiculescu în aceeași postare.

Vlad Voiculescu amintește că am fost demis pe 14 aprilie 2021 - o lună înainte de semnarea acestui contract.

„Nici măcar nu se vorbea despre el la acea dată iar toate deciziile pe vaccinare erau la premier (care și declara de altfel o lună mai târziu că a învins pandemia). Precizez asta în caz că îi vine cuiva ideea să arunce cu ceva în direcția asta.

Fostul ministru al Sănătății Ioana Mihăilă: „România nu şi-a respectat contractul, nu a acceptat renegocierile care i-au fost propuse”

Fostul ministru al Sănătății Ioana Mihăilă afirmă, pentru News.ro, că verdictul instanței belgiene în procesul cu Pfizer este o consecință directă a refuzului României de a-și respecta obligațiile contractuale și de a accepta renegocierile propuse în 2023.

România se va confrunta cu Pfizer la Bruxelles în procesul de miliarde de euro pentru vaccinurile COVID nefolosite

Ea consideră însă că deciziile judecătorești ar putea suferi modificări pe parcurs.

„România nu şi-a respectat contractul, nu a acceptat renegocierile care i-au fost propuse, motiv pentru care asta este o primă consecinţă (...) Mă aştept ca ulterior să mai fie modificări în deciziile judecătoreşti”, a declarat fostul ministru.

Ioana Mihăilă reamintește că, în mai 2021, Comisia Europeană a negociat contractul pentru vaccinurile aferente anilor 2022–2023, iar toate statele membre au acceptat intrarea în acord:

„Toate statele au acceptat intrarea în contract, nimeni nu a făcut poziţie separată”.

Mihăilă subliniază că alocarea dozelor s-a făcut proporțional cu populația fiecărei țări și că, în acel moment, cererea pentru vaccin era uriașă:

„Era mai 2021, într-o perioadă în care era coadă la vaccinare, erau 100.000 de doze Pfizer administrate pe zi”.

Mihăilă consideră că România nu putea refuza contractul în plin vârf pandemic:

„Nu era momentul ca România, în vârf pandemic, să refuze semnarea unui contract cu furnizorul vaccinului celui mai solicitat”.