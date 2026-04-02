Ilie Bolojan: România trebuie să negocieze urgent cu Pfizer plata eșalonată a 3,5 miliarde de lei după pierderea procesului

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat joi seară, la Europa FM, că autoritățile trebuie să înceapă urgent negocierile cu compania Pfizer pentru plata eșalonată a sumei de aproximativ 3,5 miliarde de lei, după ce o instanță din Belgia a decis că România trebuie să achite integral contractul pentru vaccinurile anti-Covid.

Ilie Bolojan a explicat că decizia instanței este executorie și presupune nu doar plata sumei principale, ci și penalități zilnice, motiv pentru care Guvernul trebuie să acționeze rapid pentru a limita costurile suplimentare.

„Am primit decizia în prima instanţă. E vorba despre 3,5 miliarde de lei, la care se adaugă penalităţi zilnice. În următoarele zile, trebuie să negociem cu Pfizer şi să blocăm plata dobânzilor, să plătim eşalonat”, a declarat premierul.

Premierul a detaliat pașii pe care autoritățile trebuie să îi urmeze în perioada imediat următoare, subliniind necesitatea unor discuții directe cu compania pentru a evita creșterea datoriei.

„Din păcate, trebuie să achităm o sumă importantă, care este aproape de 3,5 miliarde, la care se adaugă penalități zilnice. Ceea ce trebuie să facem cât mai repede, în zilele viitoare, este să luăm legătura cu firma Pfizer, să începem o negociere, să blocăm plata dobânzilor și să vedem care este varianta prin care vom putea găsi o formulă prin care această plată să se facă într-o manieră eșalonată”, a spus Ilie Bolojan.

În același context, premierul a explicat că situația actuală este rezultatul unor decizii luate în trecut privind achiziția unui număr prea mare de doze de vaccin, dar și al lipsei unor renegocieri la momentul oportun.

„Am rugat Ministerul de Finanţe să facă o situaţie, să ştie oamenii ce s-a întâmplat. În mod cert, am comandat prea multe doze, mai multe decât populaţia ţării. Nu am vândut doze, nu am renegociat cu compania când lucrurile erau calde. Decizia s-a luat în mandatul lui Cîţu. Au fost câteva oportunităţi ratate, îmi e greu să arunc responsabilitatea asupra unui om sau a altuia”, a afirmat premierul.

România a pierdut procesul cu Pfizer legat de achiziția de vaccinuri anti-Covid, iar potrivit deciziei tribunalului din Bruxelles, statul este obligat să preia toate dozele rămase și să achite integral contractul, estimat la aproximativ 600 de milioane de euro. Autoritățile române refuzaseră anterior livrările, invocând scăderea cererii de vaccinuri.

Hotărârea este executorie, dar nu definitivă și poate fi contestată. O situație similară a fost înregistrată și în Polonia, care a pierdut un proces de același tip.