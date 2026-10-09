 Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână. Au apărut și primele cazuri de gripă. Avertismentul medicilor pentru acest sezon | adevarul.ro
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Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână. Au apărut și primele cazuri de gripă. Avertismentul medicilor pentru acest sezon

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Primele cazuri de gripă din sezonul 2026-2027 au fost raportate în țară, fiind peste 200 la nivel național. INSP menționează și șapte cazuri de infecții respiratorii acute severe, la debutul supravegherii SARI. A fost prima săptămână de raportare.

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A început raportarea cazurilor de infecții respiratorii Foto: Shutterstock

Sezonul infecțiilor respiratorii începe cu peste 80.000 de cazuri raportate într-o singură săptămână, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). În perioada 28 septembrie – 4 octombrie 2026, prima săptămână de raportare din acest sezon, au fost înregistrate 80.193 de cazuri de infecții respiratorii –  infecții acute ale căilor respiratorii superioare, gripă clinică și pneumonii.

Numărul este aproape identic cu cel din aceeași săptămână a sezonului precedent: 80.078 de cazuri. Comparativ însă cu media ultimelor sezoane, calculată pentru perioada 2018-2026, fără anii pandemici, numărul de cazuri este cu 11,9% mai mic. Media pentru această perioadă este de 71.657 de cazuri.

Primele șapte cazuri SARI din acest sezon

În prima săptămână pentru care au fost raportate date privind infecțiile respiratorii acute severe, în România au fost înregistrate șapte cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI). Supravegherea SARI a început în acest an cu șase săptămâni mai devreme decât în anii precedenți și, potrivit INSP, va fi realizată continuu pe parcursul sezonului.

În aceeași săptămână au fost raportate 210 cazuri de gripă clinică, față de 172 în săptămâna similară a sezonului trecut. Creșterea este de aproximativ 22%. Laboratorul a confirmat până la 4 octombrie un singur caz de gripă, cu virus gripal A nesubtipat.

Nu a fost raportat în schimb niciun deces confirmat cu virus gripal.

Aproape 80.000 de români deja s-au vaccinat antigripal

Datele din Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) arată că, până la 4 octombrie, au fost înregistrate 79.330 de vaccinări antigripale.

Dintre acestea, 77.764 au fost efectuate pentru persoane care fac parte din grupele populaționale care beneficiază de vaccinare în regim compensat.

În farmaciile comunitare autorizate au fost înregistrate 624 de vaccinări antigripale.

Cele mai multe vaccinări s-au făcut la persoanele de peste 65 de ani: 47.250. Urmează grupa 45-64 de ani, cu 15.162 de vaccinări, și grupa 5-19 ani, cu 10.004 vaccinări.

Distribuția pe grupe de vârstă, pentru perioada 15 septembrie – 4 octombrie, este următoarea:

 - sub 1 an: 101 vaccinări;

-  1-4 ani: 2.289;

-  5-19 ani: 10.004;

-  20-44 ani: 4.524;

-  45-64 ani: 15.162;

-  65 de ani și peste: 47.250.

„Am avut și cazuri de pneumonii virale interstițiale care au mers destul de greu”

În spitalele lucrurile încă sunt calme, având în vedere și faptul că vremea frumoasă întârzie circulația virusurilor. La camerele de gardă ajung însă pacienți afectați de viroze, în special din categoriile extreme de vârstă: copii și vârstnici.

Gripă nu am avut, în schimb am avut multe pneumonii. Pneumonii au fost, dar de ce? Au fost decompensări cardiace, pentru că nu respectă regimul, mănâncă sărat, nu-și iau tratamentul de inimă și se decompensează și pulmonar. Marii cardiaci nu trec ușor peste o viroză”, a explicat medicul infecționist Oana Obretin, șefa Secției Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Slatina.

Medicii au avut de tratat și pacienți cu pneumonii virale interstițiale, „care au mers destul de greu”. „N-au fost complicate și bacterian, dar au mers foarte greu, o săptămână, două, de tratament. În principal tusea a fost simptomul de care am tras cel mai mult. Și febră înaltă. Au fost pacienți vârstnici, 70, 75, 80”, a completat dr. Obretin.

Numărul cazurilor cu siguranță se va mări în aproximativ trei săptămâni – o lună, a adăugat medicul, cu atât mai mult dacă se răcește vremea.

Noi ne-am pregătit cu antiviral, în caz că vor apărea gripele, avem doze și pentru copii și pentru adulți”, a mai spus medicul.

Simptomul care să-i trimită pe pacienți la medic

Virozele nu pun, în mod obișnuit, probleme foarte mari pacienților cu o sănătate bună, însă situația se poate complica foarte mult dacă e vorba de un pacient cu afecțiuni cronice.

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Nu mai este de gestionat acasă când simt că nu mai pot respira cum trebuie și văd că nu trece temperatura după două-trei zile sub antitermice și hidratare; febră, adică temperatură de peste 39 grade Celsius. Am luat antitermic la 6 ore și tot fac febră și persistă starea de rău, adică văd că nu pot să mănânc, nu pot să mă hidratez, merg la medic”, a precizat medicul.

În cazul copiilor așteptarea este și mai scurtă. Astfel, după 24 de ore în care copilul nu se hidratează și nu mănâncă trebuie intervenit medical. „La copii este altceva. Pentru că starea de deshidratare la copii duce la ceva destul de serios”, a mai spus dr. Oana Obretin

Vaccinarea, purtatul măștii și spălatul pe mâini – gesturi care ne scapă de complicații grave

În două-trei săptămâni medicii se așteaptă ca numărul cazurilor de internat să ajungă la nivelul zecilor, într-un weekend, mai spune medicul. Odată cu intensificarea circulației virusurilor ar trebui să ne reamintim și de gesturile simple care ne pot scăpa de complicații grave: vaccinarea antigripală, spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie și purtatul măștii atunci când mergem în zone cu risc crescut. „Marii cardiaci, cei cu probleme pulmonare, cei cu probleme neurologice și pacientul vârstnic sunt principalele categorii expuse și cărora le recomandăm vaccinarea. (...) Mă vaccinez, dar nu spune nimeni că nu o să mai fac boala. Da, poate o să fac gripa, dar nu voi ajunge să fiu internat și nu voi ajunge în Terapie Intensivă”, a conchis medicul.

Cine beneficiază de vaccin antigripal compensat

În sezonul 2026-2027, vaccinarea antigripală este gratuită pentru principalele categorii aflate la risc, iar pentru anumite persoane vaccinul este compensat în proporție de 50%.

Potrivit Ministerului Sănătății, beneficiază de vaccinare gratuită persoanele cu risc crescut, între care:

- copiii cu vârsta de minimum 6 luni;

- femeile însărcinate;

- persoanele cu vârsta de peste 65 de ani;

- persoanele cu anumite boli cronice;

- personalul medico-sanitar și auxiliar;

- persoanele și copiii instituționalizați.

Lista include, între altele: boli cardiovasculare, respiratorii, metabolice, renale, hepatice și neurologice, obezitate, boli oncologice, boli autoimune, infecția HIV/SIDA și situații de imunosupresie.

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Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani care nu au boli cronice beneficiază de o compensare de 50% din prețul de referință al vaccinului. Cei care nu se încadrează în aceste categorii se pot vaccina cu vaccin cumpărat la preț integral.

Cum se obține vaccinul compensat

Procedura începe cu medicul. Persoana care dorește vaccinarea trebuie să se adreseze medicului de familie, care prescrie vaccinul. Prescripția poate fi utilizată pentru ridicarea vaccinului din farmacie, iar vaccinarea se poate face ulterior în cabinetul medicului de familie sau într-o farmacie comunitară autorizată să administreze vaccinuri.

Vaccinul gripal poate fi prescris, potrivit protocolului CNAS, de medici de diferite specialități aflați în contract cu casele de asigurări, iar vaccinarea poate fi realizată de medici de familie, epidemiologi, infecționiști, pediatri sau alți medici cu atestat de vaccinologie.

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