Un turist a primit despăgubiri pentru că nu a găsit loc la piscină. Soluțiile ingenioase găsite de hotelieri în „războiul prosoapelor”

Un tribunal din Germania a decis că operatorii de turism sunt responsabili pentru haosul creat de rezervarea șezlongurilor cu prosopul, acordând unui turist o rambursare parțială din costul vacanței. Mai multe resorturi din Turcia, Cipru și Franța introduc sisteme stricte de alocare sau „patrule ale prosoapelor”.

Săptămâna trecută, un bărbat și-a dat în judecată tour-operatorul pentru că a permis desfășurarea acestei practici, după ce în 2024, în timp ce era în vacanță cu familia sa, susține că petrecea 20 de minute pe zi încercând să găsească un șezlong, în ciuda faptului că se trezea în fiecare dimineață la 06:00 în căutarea câtorva raze de soare, scrie BBC.

Judecătorii de la un tribunal districtual din Hanovra au acordat familiei sale despăgubiri de aproape 1.000 de euro.

Într-o declarație pentru Daily Mail, el a spus că decizia acționează ca un „avertisment” pentru alți tour-operatori și hoteluri care permit ceea ce este uneori cunoscut sub numele de „goana zorilor”.

Unele hoteluri aplică reguli de alocare a șezlongurilor de la check-in pentru a face față a ceea ce a fost numit „războaiele șezlongurilor”.

„O hotărâre foarte importantă”

Bărbatul plătise inițial 7.186 de euro pentru a pleca împreună cu soția și cei doi copii ai lor într-o vacanță organizată pe insula Kos, din Grecia.

În pledoaria sa în fața instanței, acesta a afirmat că operatorul turistic nu a respectat interdicția stațiunii privind rezervarea șezlongurilor.

El a declarat că șezlongurile nu erau disponibile nici măcar la ora 6 dimineața, iar copiii săi au fost nevoiți să se întindă pe jos.

Deși operatorul turistic îi oferise inițial o rambursare de 350 de euro, judecătorii din Hanovra au decis că familia avea dreptul la o despăgubire de 986,70 euro.

Judecătorii au recunoscut că agenția de turism nu administra hotelul și nu putea asigura accesul fiecărui client la un șezlong în orice moment.

Însă au afirmat că operatorul avea obligația de a asigura o structură organizatorică care să garanteze un raport „rezonabil” între numărul de șezlonguri și cel al oaspeților.

Bărbatul, identificat de Daily Mail ca fiind David Eggert, un pilot de 48 de ani din Düsseldorf, tată a doi copii, a declarat într-un interviu duminică: „Era un hotel mare, foarte luxos, cu aproximativ 400 de șezlonguri. Și toate cele 400 de șezlonguri aveau prosoape pe ele. Oamenii nu foloseau de fapt șezlongurile, iar oaspeții mergeau în oraș sau se întorceau în pat și dormeau.”

El a declarat că această hotărâre a justiției este una „foarte, foarte importantă”.

„Când va începe sezonul de vacanță, în iunie și iulie, și oamenii se vor confrunta cu aceeași problemă, vor spune: «Uite, cineva a dat în judecată un operator de turism pentru asta. O să fac și eu la fel»”, a spus el.

„Dacă mii de turiști vor începe să dea în judecată agențiile de turism, costurile se vor ridica la milioane”, a adăugat el.

De când hotărârea a fost făcută publică, alți turiști au declarat că s-au confruntat cu probleme similare.

Cum abordează unele hoteluri această problemă

Andrew Mills, din Newcastle, a spus că „și-a petrecut majoritatea zilelor departe de piscină” în vacanța de anul trecut din Zante, deoarece șezlongurile „erau toate rezervate cu prosoape încă de la ora 6 dimineața”.

Un alt turist a spus că tocmai s-a întors din Antalya, în Turcia, unde rezervarea șezlongurilor cu prosoape încă de la răsărit „i-a stricat cu adevărat vacanța”.

Dar unele stațiuni vin cu soluții.

În timpul vizitelor reporterilor la două stațiuni turistice populare de pe coasta mediteraneană a Franței, un bărbat a povestit că „de două ori pe zi se aude un claxon și, dacă nu ești la șezlong, toate lucrurile îți sunt duse la obiecte pierdute”.

Un altul a spus că a vizitat un hotel în stațiunea cipriotă Protaras, care este „foarte strict” în aplicarea unei politici conform căreia „chiriașii de șezlonguri” își rezervă un șezlong pentru întreaga vacanță și informează hotelul dacă doresc să schimbe locul.

Colin Davison, în vârstă de 73 de ani, din Newcastle-upon-Tyne, a spus că un sistem similar de „alocare a șezlongurilor” aplicat într-o stațiune din Paphos, Cipru, a fost „genial” atunci când a vizitat-o.

Alții au împărtășit însă metode mai improvizate prin care au abordat problema, care nu sunt recomandate.

„Odată, în Ibiza, turiștii puneau prosoape pe șezlonguri în miezul nopții”, a spus unul dintre ei.

„Practic, s-a terminat repede când niște băieți au coborât în miezul nopții și au aruncat toate prosoapele în piscină.”