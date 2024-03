O analiză de sânge ar putea revoluționa diagnosticarea cancerului de colon

Cu o acuratețe de 83% în detectarea cancerului de colon, un nou test de sânge ar putea stimula screening-ul.

Oamenii de știință au dezvoltat o analiză de sânge care are o acuratețe de 83% în diagnosticarea cancerului colorectal, oferind o alternativă la testele de scaun actuale. Concluziile noului studiu au fost publicate recent în New England Journal of Medicine.

„Rezultatele studiului reprezintă un pas promițător către dezvoltarea unor instrumente mai convenabile pentru a detecta cancerul colorectal la timp, în timp ce acesta este mai ușor de tratat. Testul, care are o rată de acuratețe pentru detectarea cancerului de colon similară cu cea a testelor de scaun utilizate pentru depistarea precoce a cancerului, ar putea oferi o alternativă pentru pacienții care altfel ar putea refuza opțiunile actuale de screening", a declarat William M Grady, gastroenterolog la Fred Hutchinson Cancer Center din Seattle, SUA, citat de Euronews.

Acest tip de cancer provoacă din ce în ce mai multe decese în rândul persoanelor cu vârste între 25 și 49 de ani din Uniunea Europeană și Marea Britanie, arată un alt studiu al Universității din Milano.

Medicii pot pune acest diagnostic cu ajutorul testelor de scaun care detectează sângele sau ADN-ul deteriorat în probe, sau al colonoscopiei sau a sigmoidscopiei (procedură medicală pentru examinare porțiunii inferioare a intestinului gros, numită colon sigmoid).

Considerată „standardul de aur” pentru screeningul acestei afecțiuni, colonoscopia este o procedură invazivă. Colonografia CT, denumită și colonoscopie virtuală, utilizează raze X pentru a detecta semnele cancerului.

Sensibilitate în detectarea cancerelor în stadii incipiente

În schimb, noul test detectează în sânge ADN-ul tumoral circulant (ctDNA), ADN care este eliminat de celulele canceroase.

Pentru a testa eficacitatea analizei, 8.000 de participanți cu vârste între 45 și 84 de ani, care au fost supuse și unei colonoscopii standard, au participat la studiu, iar cercetătorii au comparat rezultatele.

În 83,1 % din cazuri, testul de sânge a confirmat diagnosticul, în timp ce pentru un procent de 16,9% din pacienți, rezultatul a fost negativ cu tehnica ctDNA, dar pozitiv cu ajutorul colonoscopiei.

Mai mult decât atât, testul a arătat o sensibilitate mai mare în ceea ce privește detectarea cancerelor colorectale, chiar și în stadii incipiente, dar a prezentat o sensibilitate mai scăzută în ceea ce privește identificarea leziunilor precanceroase avansate, care au potențialul de a se transforma în cancer în timp.

Locul doi ca mortalitate în UE

Cancerul colorectal este al doilea cel mai frecvent din UE, cu o rată de 12,7 % din noile diagnostice de cancer în 2020 și a doua cauză de decese cauzate de cancer.

Pentru a preveni această afecțiune, este nevoie de screening, însă în mai mult de jumătate din țările din UE, cea mai mare parte a persoanelor cu vârste cuprinse între 50 și 74 de ani nu a fost niciodată supusă unui screening pentru cancer colorectal în 2021, potrivit Eurostat. Dacă în nordul Europei țări precum Finlanda, Olanda sau Danemarca au avut rate de screening de peste 60%, Serbia, Muntenegru și Ungaria au avut rate sub 10%, conform sursei citate.

Mai mult decât atât, datele Eurostat arată că peste 90% dintre respondenții români au declarat că nu au fost supuși niciodată unui screening pentru cancerul colorectal.

„A face ca oamenii să se supună unui test de depistare a cancerului funcționează cel mai bine atunci când le oferim opțiuni de depistare și apoi îi lăsăm să aleagă ceea ce este mai bine pentru ei", a spus William M Grady.

Diagnosticarea timpurie crește rata de supraviețuire.Testele de screening pot găsi polipi precanceroși, permițând îndepărtarea acestora înainte de a se transforma în cancer, potrivit Centrelor pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC) din SUA. Concret, un diagnostic timpuriu duce la o rată de supraviețuire de 90 la sută. Dar, atunci când cancerul face metastaze, sau migrează, în alte părți ale corpului, această rată scade la 25 la sută.

„Continuăm să vedem persoane mai tinere care se îmbolnăvesc de cancer colorectal și acum este al treilea cel mai frecvent cancer pentru persoanele cu vârsta sub 50 de ani. A avea un test pe bază de sânge pe care oamenii să îl facă în timpul vizitelor de rutină la medic ar putea fi o oportunitate de a ajuta mai multe persoane să fie diagnosticate", a adăugat medicul gastroenterolog din SUA.