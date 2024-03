Ghidul lunii martie: ce investigație medicală ar trebui să vă programați și ce schimbări ar fi bine să faceți

Yahoo Life! realizează, în fiecare lună, un ghid actualizat cu obiective de sănătate și wellness și sfaturi specifice fiecărui sezon, care, odată urmate, vă vor ajuta să profitați la maximum de zilele care urmează.

Luna martie a început cu Ziua globală a deconectării și cu încurajările de rigoare pentru renunțarea la ecrane și alte dispozitive tehnologice în favoarea mișcării și socializării.

Dacă n-ați luat așa startul acestei luni, mai sunt o grămadă de alte schimbări și obiective de care Yahoo Life recomandă să țineți cont în martie.

Setați-vă alarma pentru ora de vară!

Duminică, 10 martie, care se întâmplă să fie și duminica Oscarurilor, se trece la ora de vară.

Partea bună este că, cel mai probabil, nu va mai fi întuneric afară atunci când veți termina munca. Partea proastă este că veți pierde o oră de somn, ceea vă expune la un risc mai mare de accidente, răniri, programări ratate și multe altele.

Adaugați sparanghelul și alte legume de sezon în dietă!

Dacă vă place sparanghelul, una dintre vedetele verzi ale sezonului, căutați câteva rețete în care să-l integrați!

Leguma are o serie de beneficii pentru sănătate: este o sursă excelentă de fibre și antioxidanți, are un conținut ridicat de vitaminele A, C, E și K, poate acționa ca un diuretic natural și conține glutation, care ajută la descompunerea substanțelor cancerigene și a radicalilor liberi.

Faceți o programare pentru o colonoscopie!

Martie este Luna de conștientizare a cancerului colorectal, un excelent memento pentru a vă face o programare pentru o colonoscopie de rutină, dacă aveți între 45 și 75 de ani.

Dacă aveți mai puțin de 45 de ani, dar aveți antecedente familiale de cancer colorectal, această lună e un moment potrivit pentru o astfel de investigație.

Faceți curățenie de primăvară!

Curățenia vine cu o mulțime de avantaje pentru sănătatea mintală, inclusiv faptul că vă face vă simțiți mai puțin anxioși și mai stăpâni pe propria persoană

Dacă o curățenie temeinică de o zi pare copleșitoare, încercați să vă împărțiți treburile în mini-reprize. Spațiul de lucru sau biroul de acasă este un locul perfect cu care să începeți, deoarece păstrarea curățeniei poate crește productivitatea.

Mutați-vă antrenamentele afară!

Luna martie reprezintă momentul ideal de la care să treceți la activități în aer liber. Nu e nici prea cald, nici prea rece, nici prea ploios, așa că este momentul să începeți să profitați de natură.

Luați-vă o zi liberă!

Multă lume nu-și folosește toate zilele de concediu plătit. O zi liberă de la muncă este excelentă pentru deconectare și bunăstarea noastră, fiind asociată cu o mai bună satisfacție la locul de muncă și în viață, un somn mai bun, mai puțină epuizare și mai puține plângeri de sănătate fizică, cum ar fi durerile de cap și durerile de spate.

Dacă nu vă puteți permite să lipsiți o zi întreagă, faceți un efort pentru a face microîntreruperi. De exemplu, să mâncați prânzul afară, în loc să stați la birou sau să făceți câteva minute de stretching după o ședință lungă etc., pe parcursul zilei de lucru, recomandă Yahoo Life!