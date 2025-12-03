Cosmonaut rus retras din echipajul Crew-12 al SpaceX pe fondul unor suspiciuni privind scurgerea de date

Cosmonautul rus Oleg Artemiev a fost retras din misiunea SpaceX Crew-12 către Stația Spațială Internațională, programată pentru 15 februarie 2026, în urma unor suspiciuni privind o posibilă încălcare a regulamentelor americane privind exportul de tehnologii sensibile. Nu există, deocamdată, declarații oficiale din partea agențiilor spațiale implicate.

Publicația rusă The Insider relatează, citând surse apropiate procesului de pregătire, că decizia ar avea legătură cu presupuse încălcări ale ITAR (International Traffic in Arms Regulations), setul de reguli care reglementează manipularea și transferul tehnologiilor cu utilizare militară în Statele Unite.

Potrivit analistului de lansări spațiale Gheorghi Trișkin, care a comentat subiectul pe Telegram, locul lui Artemiev în echipaj va fi preluat de cosmonautul Andrei Fediaev. Trișkin afirmă că Artemiev ar fi fotografiat documentație și componente ale SpaceX în timpul pregătirilor desfășurate la facilitățile companiei din Hawthorne, California, iar imaginile ar fi fost ulterior păstrate pe telefon.

„Contactele mele confirmă că a existat un incident și că a fost declanșată o verificare interinstituțională. Retragerea unui cosmonaut cu doar două luni și jumătate înainte de lansare, fără o explicație publică, este o măsură neobișnuită și, în sine, semnificativă. Este greu de imaginat că un profesionist cu experiență ar putea comite o astfel de încălcare din greșeală”, a declarat Trișkin pentru The Insider.

Un alt canal de Telegram a relatat că incidentul ar fi avut loc săptămâna trecută, în timpul instruirii la sediul SpaceX, susținând că Artemiev ar fi fotografiat motoare și alte componente interne ale companiei înainte de a scoate imaginile în afara zonei securizate.

Conform Centrului de Pregătire pentru Cosmonauți „Iuri Gagarin”, Oleg Artemiev este un astronaut cu experiență, care a participat la trei misiuni spațiale și a petrecut în total 560 de zile în spațiu. Din 2019, el este și deputat în Duma orașului Moscova, din partea partidului Rusia Unită.