Educația ca factor de decizie imobiliară. De ce familiile aleg Cosmopolis Evolia și cum schimbă Mark Twain International School harta rezidențială din Nordul Capitalei

Pentru orice familie, proximitatea școlii este esențială, iar datele confirmă acest lucru. Un studiu internațional publicat de Oxford Academic arată că fiecare zece minute suplimentare de drum într-un singur sens până la școală ar putea impacta rezultatele elevilor, ceea ce înseamnă mai multă oboseală și o capacitate mai redusă de concentrare.

Organizația Mondială a Sănătății adaugă și o altă abordare. Mai puțin de 25% dintre copiii și adolescenții din întreaga lume fac activitate fizică zilnică timp de 60 de minute. Mersul pe jos sau cu bicicleta spre o școală aflată în cartier este una dintre modalitățile eficiente prin care poate fi crescut nivelul de activitate fizică în rândul elevilor. Din păcate, nici în România și nici în alte părți ale lumii lucrul acesta nu prea se întâmplă.

O analiză realizată în 2024 de World Bank România arată că 32% dintre elevii de liceu trebuie să parcurgă mai mult de zece kilometri până la cea mai apropiată unitate de învățământ, ceea ce crește riscul de abandon școlar, reduce accesul la educație de calitate, iar componenta de mișcare fizică este practic impozibilă, copiii fiind nevoiți să ajungă la școală doar cu mijloacele de transport.

Stresul și oboseala acumulate pe drum se resimt și pentru cei mici și pentru părinți. Centrul de Sociologie Urbana și Regională din București arăta într-un sondaj de anul acesta că 37% dintre părinți consideră traficul cea mai mare problemă a orașului, iar 80% au luat în calcul schimbarea locuinței pentru a reduce timpul petrecut pe drum și pentru a avea acces mai rapid la școli bune. Toate aceste date ne arată că proximitatea unei școli de calitate nu este un detaliu, ci un element care impactează starea de bine a familiei, dar și performanța școlară.

Dezvoltări imobiliare care pun educația în topul priorităților

În nord-estul Bucureștiului se conturează un model de dezvoltare rezidențială care pune educația în centrul vieții de zi cu zi. Pentru tot mai multe familii, decizia de a se muta nu mai începe cu numărul de camere sau cu proximitatea față de birou, ci cu întrebarea unde va merge copilul la școală și cât timp va petrece în trafic.

Cosmopolis și dezvoltarea sa naturală, Cosmopolis Evolia, au decis să integreze în comunitate unul dintre cele mai moderne campusuri educaționale din România, Mark Twain International School. Efectul a fost vizibil imediat. Părinții caută locuințe acolo unde educația este aproape și oferă condiții modern pentru cei mici, iar urbanismul integrat devine astfel nu doar un concept arhitectural, ci o decizie de viață.

Școala schimbă modul în care familiile aleg să locuiască

Pentru cei mai mulți părinți din Capitală, drumul către școală este o aventură în sine. Trafic sufocant, drumuri lungi, trasee complicate. În Cosmopolis și Evolia realitatea este alta. Copiii merg pe jos la școală, într-un campus nou, modern, gândit să sprijine învățarea prin tehnologie, arhitectură inteligentă și spații gândite pentru explorare și experimente școlare care le dezvoltă celor mici aptitudini și noi valori.

Campusul Mark Twain International School Cosmopolis acoperă aproape un hectar de teren și oferă aproximativ 8.000 de metri pătrați dedicați educației, cu peste 40 de săli de clasă, laboratoare, cabinete de consiliere, bibliotecă și o sală multifuncțională de sport, Galaxy Sports Arena. Clădirile Vega și Sirius sunt proiectate ca spații deschise, pline de lumină, cu zone de învățare în aer liber și locuri de joacă tematice.

→ Imaginea 1/6: MARK TWAIN Cosmopolis 1 jpg

„Am investit nu doar capital financiar, ci și viziune și pasiune pentru a construi un spațiu care să reflecte standardele educației moderne”, spune Ozan Tuncer, CEO Opus Land Development.

„Investiția în arhitectură este, de fapt, o investiție în viitorul educației. Suntem onorați de oportunitatea de a le oferi elevilor un spațiu generos și inovator, unde să învețe cu plăcere și să crească pregătiți pentru viitor”, explică Anca Macovei Vlăsceanu, Fondator și Director, Mark Twain International School

Poveștile rezidenților: cum arată o dimineață fără stres

În Cosmopolis, poveștile oamenilor se leagă de normalitate. Andreea și Mihai, părinți ai doi copii, spun că mutarea a fost decisă după ce au vizitat campusul educational din Cosmopolis.

„Când am realizat că ajungem la școală în trei minute pe jos, fără mașină, fără nervi, am știut că trebuie să ne mutăm aici. Copiii sunt în siguranță, iar noi avem timp real pentru ei.”

Pentru Ioana, mamă a unui băiat aflat la vârsta adolescenței, avantajul este legat în primul rând de comunitate: „Copilul meu se întâlnește zilnic cu colegii, merge la ore în laboratoare moderne, apoi fac împreună sport pe terenurile din cartier. Este un mediu care îl ajută să învețe și să socializeze în același timp.”

Cosmopolis Evolia: un proiect imobiliar construit în jurul educației

Cosmopolis Evolia este extensia naturală a comunității Cosmopolis și unul dintre cele mai mari proiecte de urbanism planificat din România. Proiectul creionat de arhitecții studioului britanic Studio Wild Fifteen, se extinde pe 270.000 de metri pătrați, cu un plan pe 10 ani și aproximativ 350 de unități livrate anual. Investiția depășește 200 de milioane de euro, ca parte a unui efort total de peste 455 de milioane în Cosmopolis.

Până în 2035, Cosmopolis și Evolia vor găzdui peste 35.000 de locuitori, devenind o comunitate comparabilă cu un oraș mijlociu din România.

Gabriel Voicu, vicepreședinte SVN România, consultantul imobiliar și agentul exclusiv al Cosmopolis, explică de ce educația este motorul deciziei imobiliare: „Vedem un interes crescut din partea părinților care vor acces rapid la o școală internațională, fără ore pierdute în trafic. Evolia atrage acest tip de familii, care își doresc un mediu organizat, cu infrastructură completă și o comunitate pentru care educația este foarte importantă”.

Urbanismul Evolia este gândit din start cu alei pietonale, piste de biciclete, zone verzi, locuri de joacă, terenuri de sport și infrastructură digitală completă prin aplicația My Cosmopolis.

Pe de altă parte, adiacent Cosmopolis se află și Cosmopolis Plaza, retail park-ul integrat în comunitate, este un alt motiv pentru care familiile se mută în zonă.

Cei care locuiesc în Evolia au acces direct la un hub comercial care include Carrefour, Lidl, C&A, Pepco, Kik, Sinsay, CCC, Tedi, Animax, farmaciile Dr. Max și alte zeci de servicii și restaurante. Spațiul găzduiește și World Class Cosmopolis, cu piscină semiolimpică acoperită, și peste 600 de locuri de parcare dispuse amplu și aerisit.

Accesul auto este facil din mai multe direcții - Dinspre Șoseaua de Centură, dinspre DN2 București Ploiești, dinspre zona Pipera Tunari, cu rute separate pentru locuitori și vizitatori.

Un campus care aduce Nordul Capitalei la standarde europene

Campusul Mark Twain International School Cosmopolis este deja unul dintre cele mai mari huburi educaționale private din Nordul Capitalei. Cu laboratoare STEM, zone de lectură, spații de socializare și locuri de joacă tematice, școala a fost proiectată pentru a stimula autonomia, gândirea critică și responsabilitatea copiilor.

Ana Maria Georgescu, Director asociat MTIS Cosmopolis, descrie filosofia campusului: „Avem 40 de săli de clasă, laboratoare și locuri de joacă tematice. Copiii explorează, învață și se simt în siguranță. Este un campus complet, gândit pentru ritmul lor de dezvoltare.”

Cosmopolis Evolia, împreună cu Mark Twain International School Cosmopolis Campus și Cosmopolis Plaza, formează un ecosistem urban rar întâlnit. Educația, mobilitatea, spațiile verzi, retailul și digitalizarea sunt integrate într-un mod natural, gândit pe termen lung.

Pentru părinți, mutarea aici înseamnă timp câștigat și un mediu mai echilibrat, iar pentru copii, înseamnă acces la o școală modernă, la câteva minute de casă.

Articol susținut de Cosmopolis