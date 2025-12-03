Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a distrus experiența exotică

Ceea ce trebuia să fie o escapadă idilică într-un paradis tropical s-a transformat într-un coșmar urban pentru Claudia Tavani, expertă italiană în turism. Turiști zgomotoși, plaje murdare și lipsa infrastructurii adecvate au făcut ca experiența în Bocas del Toro să fie departe de așteptările create.

Claudia Tavani, expert în turism și fondatoare a platformei „My Adventures Across The World”, a plecat cu mari așteptări în Bocas del Toro, Panama, despre care Lonely Planet scria că este „unul dintre ultimele paradiase tropicale din America Centrală”. Realitatea însă a fost complet diferită.

„Eram nerăbdătoare să vizitez Bocas del Toro după ce am citit ghidul, dar poate că aceasta a fost problema: așteptările mele erau mult prea mari. Unde ghidul vorbea despre plaje sălbatice și izolate, eu am găsit mormane de gunoi greu de ignorat. În timp ce alții vorbeau despre o bijuterie ascunsă, eu am găsit mulțimi de turiști zgomotoși și lipsiți de respect”, a povestit Claudia pentru Express.

Turiștii și localnicii se confruntă cu lipsa unui serviciu regulat de colectare a deșeurilor. Claudia a descris situația din oraș.

„Nu există un serviciu regulat de colectare a gunoiului, așa că străzile sunt pline de saci de gunoi. Localnicii sunt disperați; fug după camionul de gunoi pentru că nu știu când va reveni”, a spus aceasta.

Pe lângă problema gunoaielor, Claudia a întâmpinat și dificultăți legate de siguranță și infrastructură.

Potrivit sursei citate, UK Foreign Office avertizează turiștii asupra nivelurilor ridicate de violență de bandă, drumuri periculoase și hoți de buzunare. Protestele recente au dus la blocaje temporare și restricții de circulație.

Astfel că, după zece zile de încercări nereușite de a găsi un colț de paradis, Claudia a decis să părăsească Panama și să se refugieze în Costa Rica.

„Mi-a depășit toate așteptările. Am explorat păduri, am urcat vulcani, am făcut rafting și snorkeling și am întâlnit oameni incredibil de generoși”, a declarat ea.