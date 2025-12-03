Conducerea Rafinăriei Petrobrazi, în ședință de urgență pentru a evita oprirea alimentării cu apă

Conducerea Rafinăriei Petrobrazi se află într-o ședință de urgență pentru a găsi o soluție pentru evitarea opririi alimentării cu apă, după ce lucrările la barajul Paltinu și fenomenele hidrologice au compromis calitatea apei brute.

Potrivit surselor Antena 3, această întrunire vine după ce marți seara a fost o ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență cu Prefectul județului Prahova, reprezentanții Apa Nova, Apele Române si conducerea Rafinăriei pentru luarea unor măsuri pentru continuarea alimentării cu apă.

Tot marți, problemele legate de presiune la nivelul instalației de la Petrobrazi au declanșat îngrijorări serioase, însă miercuri dimineața presiunea a revenit la normal.

„Dacă presiunea scade, există riscul să fie afectată activitatea. De asta trebuie găsite soluții destul de repede”, a precizat o sursă pentru Antena 3 CNN.

Varianta pe care se merge acum este să fie construit un by pass cu Apa Nova Ploiești ca să fie alimentată Rafinaria si să nu aibă întreruperi de apă.

Sursele au mai precizat că Rafinăria Petrobrazi este alimentată în prezent cu apă din rezervă, cu 89 l/secundă. Lucrările la by pass au început miercuri dimineață si autoritățile estimează ca până miercuri seară va leaga conducta ca apă livrată de Apa Nova Ploiești.

Ieri, sistarea cu apă din Prahova și Dâmbovița a afectat funcționarea centralei de la Brazi. Centrala care are o capacitate de 860 MW a fost oprită. Motivul opririi este lipsa apei necesare funcționării centralei.

Pentru miercuri a fost convocată şedința Comandamentului Energetic Naţional.

„Ministerul Energiei informează că Sistemul Energetic Naţional dispune de capacităţi suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum, în contextul suspendării temporare a activităţii centralei de la Brazi, pentru două zile.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut discuţii operative cu reprezentanţii Ministerului Mediului, ai OMV Petrom şi ai autorităţilor locale pentru a accelera toate procedurile necesare. Obiectivul este reluarea cât mai rapidă a alimentării cu apă în întreaga zonă şi repornirea centralei de la Brazi”, a transmis, marţi, Ministerul Energiei, într-un comunicat de presă.

Prefectul judeţului Prahova a convocat, pentru ora 19:00, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la care vor participa Ministerul Energiei şi Ministerul Mediului.

„Mâine, la ora 13:30, va avea loc reuniunea Comandamentului Energetic Naţional. În acest context, ministrul Bogdan Ivan a solicitat Administraţiei Naţionale Apele Române să transmită de urgenţă expertiza privind volumul de apă tehnologică care poate fi furnizat în perioada următoare, pentru a permite repornirea în siguranţă a centralei Brazi”, au mai transmis oficialii ministerului.

Centrala are o putere instalată de 832 MW în producţie de energie electrică în bandă, potrivit comunicatului:

„Această capacitate poate fi integral acoperită de disponibilul actual din Sistemul Energetic Naţional, care totalizează peste 19.800 MW, iar siguranţa în alimentare nu este afectată în niciun moment. Concret, capacitatea este acoperită prin tranzacţiile realizate de OMV Petrom pe Piaţa Intrazilnică cuplată, pentru echilibrarea propriului portofoliu. Doar o mică parte provine din disponibilul existent al Sistemului Energetic Naţional”.