CTP îl desființează pe Călin Georgescu: „Nu are un contact apropiat cu masele. Dumnezeilă populistul este la fel de distant ca Iohannis”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat critici dure la adresa fostului candidat extremist, Călin Georgescu, pe care îl acuză de lipsă de contact cu oamenii și o popularitate întreținută artificial. „Ar fi la fel de eficient și dacă ar vorbi unei adunări de surzi”, susține acesta.

CTP își începe analiza pornind de la expresia „baie de mulțime”, pe care o consideră jignitoare pentru oamenii transformați într-o masă amorfă.

„Încep cu unul dintre clișeele jurnaliere care se plimbă de pe un ecran pe altul. L-am auzit de nenumărate ori, l-am văzut scris pe burtiere: baie de mulțime. Președintele a făcut o baie de mulțime. Nimeni nu realizează desconsiderarea ființelor umane prin această expresie. Vasăzică, un om, fie el și președinte, se cufundă într-un mediu lichid, nediferențiat, amorf. Un strop de apă nu se deosebește de un strop de apă. Ca să faci baie, de regulă te dezbraci și îți introduci corpul gol în lichidul fără formă și fără memorie ca să-l speli de murdărie. La sfârșit, golești cada. Or, președintele Dan s-a întâlnit, a vorbit, a făcut selfie cu fiecare om în parte. Amintirea momentului va rămâne unică pentru oricare dintre ei”, a scris CTP, pe FB.

În opinia sa, expresia potrivită ar fi „președintele a coborât printre oameni”, nu „baie de mulțime”.

După această introducere, gazetarul Cristian Tudor Popescu critică discursul lui Călin Georgescu pe care îl consideră lipsit de conținut real. „Lipsa de sens, improprietatea termenilor, inadecvarea limbajului jurnalier sunt parfum de tei pe lângă discursurile lui Georgescu Dumnezeilă”, susține CTP.

Gazetarul reproduce un fragment din cuvântarea rostită de Georgescu de 1 Decembrie, pe care o prezintă drept exemplu de retorică pseudo-mistică. „Vă chem azi la cea mai mare luptă, lupta cu dușmanii interiori. Amorțeala morală, care este stingerea treptată a conștiinței, frica, care este mai mare decât libertatea, așteptarea salvatorului extern care este cea mai jalnică, cea mai perfidă formă de sclavie, pasivitatea colectivă, care face din acest popor spectator al propriei căderi și cea mai groaznică e iluzia binelui, zona mizerabilă în care ne aflăm astăzi...”, a transmis Georgescu.

„Dumnezeilă nu rostește niciun nume. Nici de persoană, nici de instituție. Nu evocă nicio situație concretă. Nu lansează nicio expresie memorabilă, care să se ducă până jos, la popor. Nu indică ținte, guvern, politicieni, parlament, președinție”, susține gazetarul.

CTP pune sub semnul întrebării și capacitatea susținătorilor lui Georgescu de a decodifica vreun mesaj coerent.

„Îi pune pe adepții săi să renască interior- vă imaginați că vreunul dintre inșii aceia fălcoși, bărboși, tunși scurt peste urechi pricepe ceva din toată vorbitura asta de predicator fără talent? Asta nu e nici măcar limba de lemn a ceaușismului, e o limbă de mucava. Dumnezeilă populistul, suveranistul, duhovnicul poporului este, de fapt, la fel de distant ca Iohannis”, spune jurnalistul.

Un lider înconjurat de gărzi, fără contact real cu publicul

CTP insistă asupra faptului că, deși Georgescu pozează în lider al poporului, se află mereu la distanță de oameni. „Caracteristica uluitoare a lui Georgescu este că, înconjurat de o droaie de bodigarzi, NU ARE UN CONTACT APROPIAT CU MASELE”, explică CTP.

Reacția publicului ar demonstra, în opinia sa, superficialitatea comunicării. „Asistența, buimăcită, n-a putut să strige decât <libertate, libertate!>, singurul cuvânt pe care l-au reținut”, susține Cristian Tudor Popescu.

CTP enumeră și capetele de acuzare din dosarele în care este vizat Georgescu, menționând gravitatea lor.

„Nemaipunând la socoteală faptul că acuzațiile pentru care este trimis în judecată, manipulare electorală frauduloasă, trădare de țară în cârdășie cu Rusia, tentativă de lovitură de stat armată, sunt cele mai grave din ultimii 35 de ani, mai grave decât toate plagiatele, înșelăciunile și minciunile politicienilor, puse la un loc. Și totuși, popularitatea sa nu scade”, scrie gazetarul.

În opinia lui CTP, susținătorii lui Călin Georgescu nu sunt conectați la omul real, ci la imaginea sa artificială.

„Georgescu ar fi la fel de eficient și dacă ar vorbi unei adunări de surzi. Ba chiar surzi și orbi, căci fanii săi nu îl aud și nu îl văd în rarele sale apariții în public, ei sunt în contact cu președintele-hologramă al României, creat de Inteligența Artificială”, a concluzionat CTP.