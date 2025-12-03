Video Momentul în care un tânăr de 19 ani este sfâșiat de o leoaică după ce a intrat în țarcul ei. „Visa să devină dresor”

Un tânăr de 19 ani a murit duminică, după ce a intrat în țarcul unei leoaice la Grădina Zoologică Arruda Camara din Joao Pessoa, Brazilia. Incidentul șocant a avut loc sub ochii vizitatorilor, iar primele informații indică faptul că tânărul ar fi avut probleme severe de comportament.

Sursa video: X/ @CerfiaFR

Gerson de Melo Machado, în vârstă de 19 ani, a pătruns în țarcul leoaicei după ce a escaladat un zid de șase metri și un gard de securitate. Martorii au povestit că l-au văzut coborând dintr-un copac direct în zona animalului. După ce a căzut la pământ, tânărul a dispărut rapid în vegetație, potrivit site-ului belgian 7sur7.be.

Într-un comunicat oficial, reprezentanții grădinii zoologice au confirmat tragedia: Gerson „a decedat în urma rănilor provocate de animal”. Parcul a fost închis temporar pentru investigații.

Reacția grădinii zoologice

Conducerea parcului a subliniat că toate normele de siguranță au fost respectate. „Reafirmăm că parcul respectă standarde tehnice și protocoale de securitate riguroase”, se arată în comunicat. Oficialii cooperează cu autoritățile pentru a clarifica toate circumstanțele.

Într-o altă postare, reprezentanții grădinii zoo au ținut să precizeze că „eutanasierea nu a fost niciodată luată în considerare” pentru Leona, leoaica implicată. Aceștia au subliniat că animalul „nu prezintă comportament agresiv în afara contextului incidentului”.

Primele concluzii ale anchetei arată că „acțiunile acestui tânăr ar putea fi o tentativă de sinucidere”.

Tânărul visa să devină dresor

Veronica Oliveira, consilier pentru protecția copilului, a declarat că îl monitoriza pe Gerson de aproape opt ani și că acesta suferea de tulburări grave de comportament. Potrivit ei, tânărul avea o pasiune profundă pentru lei. „A fost întotdeauna fascinat de lei, visa să devină dresor”, a spus Oliveira într-un videoclip publicat pe Instagram.

La scurt timp după tragedia din Brazilia, scene cutremurătoare au avut loc la Safari World Bangkok, în Thailanda, unde un îngrijitor de 58 de ani a fost ucis de o haită de lei în fața turiștilor. Incidentul a durat aproximativ 15 minute, timp în care vizitatorii au încercat zadarnic să atragă atenția și să sperie animalele.