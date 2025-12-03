Exclusiv Cum ar putea arăta parada militară peste 5 ani. Generalul Bălăceanu: Nu este suficient ca populația să aprecieze spectacolul

Parada militară de Ziua Națională a relevat, conform generalului (r) Virgil Bălăceanu, faptul că s-au făcut pași importanți în ceea ce privește înzestrarea forțelor armate. Cu toate acestea, mai sunt multe zone în care trebuie investit masiv, cum ar fi dronele și zona de rezerviști.

Circa 3.000 de militari şi specialiști din instituțiile de apărare și securitate ale României (MApN, MAI, SRI, SPP etc.) și aproximativ 220 de mijloace tehnice (vehicule, blindate, arme) au defilat sau au fost expuse cu ocazia Zilei Naționale a României, în București.

Parada a inclus şi un dispozitiv aerian: erau programate circa 45 de aeronave care ar fi trebuit să survoleze deasupra Arcului de Triumf, însă din cauza vremii nu a fost posibilă desfășurarea de forțe pregătită.

În plus, o dronă Bayraktar a fost folosită pentru a transmite imagini aeriene ale paradei, ceea ce marchează un element modern de prezentare a forţelor.

Au participat şi trupe străine — aproximativ 240 de militari din ţări aliate/NATO — ceea ce implică să fie prezente și echipamente și vehicule străine acolo.

În defilare — sau expuse — s-au aflat vehicule/arme precum: blindate și transportoare de trupe / infanterie (de genul vehicule blindate amfibii sau de teren); tancuri de luptă și vehicule blindate grele (ex: versiuni modernizate ale tancurilor); vehicule de luptă, logistică, suport — pentru infanterie, transport, mobilitate; echipamente de artilerie / sisteme de sprijin — posibil lansatoare, sisteme anti-aeriene sau artilerie grea (în funcție de ce e aprobat pentru defilare);

În condițiile în care războiul modern, așa cum vedem că se întâmplă în Ucraina, se bazează foarte mult pe drone, la parada militară de 1 Decembrie, din București, au fost expuse doar câteva drone.

Generalul (r) dr. Virgil Bălăceanu, care a reprezentat România la Comandamentul NATO de la Bruxelles, președinte de onoare al AORR, a analizat pentru „Adevărul” imaginea despre armata română pe care ne-o putem putem face plecând de la ce s-a văzut la parada de 1 Decembrie, dar și cum ar trebui să arate această paradă peste 5 ani, când conform unor analize, Europa se va confrunta din nou cu un conflict armat.

„Pașii făcuți în înzestrare sunt evidenți. A demonstrat-o mai ales coloana de tehnică”

Adevărul: Cum vi s-a părut parada ocazionată de Ziua Națională a României din perspectiva dotării armatei?

Virgil Bălăceanu: Pașii făcuți în înzestrare sunt evidenți. A demonstrat-o mai ales coloana de tehnică. Sunt evidente similitudinile din punct de vedere al dotării cu alte state NATO. S-a prezentat întreaga gamă de Piranha V de la punct de comandă la Piranha V pentru aruncătorul de 120, pentru evacuarea medicală și Piranha V ca mijloc de luptă similar celorlalte vehicule blindate care au defilat, cele poloneze, franțuzești și portugheze. Deci este un lucru care evidențiază faptul că programele de înzestrare, e adevărat nefinalizate, aduc însă o etapă nouă din punct de vedere al înzestrării Armatei României.

Dacă vorbim de apărare anti-aeriană, au fost sistemele Patriot care sunt performante, dar în același timp încă mai sunt valide pentru apărarea antiaeriană sistemele Hawk.

Am văzut și tehnică care încă este în dotarea Armatei României, incluzând aici și tancul modernizat TR-85M1, să sperăm că se va trece la următoarea etapă de modernizare, cât și mașina de luptă a infanteriei, Jderul, care este o platformă de luptă foarte puternică. Am văzut sisteme de comandă și control, de reținut, că programul de comandă și control în esență, softul și pentru aceste puncte de comandare, dar și pentru platformele de luptă, fie că vorbim de Piranha V, fie că vorbim de mașina de lupta a infanteriei modernizată, Jderul, sunt produse de către industria românească. Este și acesta un pas înainte pentru că în sistemul de comandă și control, pe înțelesul tuturor, în privința soft-ului de comandă și control, producție este românească.

Pe de altă parte, însă, trebuie să vedem și perspectiva, pentru că nevoile continuă din punct de vedere al modernizării Armatei României, a forțelor terestre, a forțelor navale, mai ales, a forțelor aeriene.

„Așteptăm să vedem defilarea mai multor sisteme de dronă”

Peste 5 ani la ce vă așteptați de la o astfel de paradă militară?

Mă aștept ca peste 5 ani să vedem într-o producție cât mai integrată în România. Deci o producție integrată în România și nu o asamblare. Să vedem și obuzierele autopropulsate K9, produse de coreeni. Să vedem, pe de altă parte, decizia cu privire la viitoarea mașină de luptă a infanterie care va intra în dotarea forțelor terestre a batalionelor de infanterie mecanizată înlocuind Jderul, fie că vorbim de Lynx din partea Rheinmetall, fie că vorbim Redback din partea sud-coreenilor care fabrică și obuzierul autopropulsat K9, fie că vorbim de vehiculul blindat ASCOD produs de GDLS care produc și Piranha V, pentru că se pare că încă nu este o decizie clară dacă vor rămâne pe piață, printr-o atribuire directă, germanii de la Rheinmetall cu produsul lor Lynx.

Sigur că trebuie să ne îmbunătățim sistemele de apărare anti-aeriană și vom vedea la defilare și rachetele care intră în dotarea Armatei României - Mistral, dar și sistemele SHORAD-VSHORAD, care vor fi asigurate de către firma israeliană Rafael Advanced Defense Systems Ltd..

Așteptăm să vedem în coloana cu tehnică de luptă instalațiile de rachete sol-navă, rachetele NSM (naval strike missile), care înseamnă o capabilitate crescută a forțelor navale.

Așteptăm să vedem defilarea dronelor maritime care au intrat în dotarea forțelor maritime.

Așteptăm să vedem defilarea mai multor sisteme de dronă, inclusiv sisteme de dronă interceptoare, nu numai cum s-a defilat anul trecut cu Bayraktar, sau de data aceasta, dacă nu mă înșel, cu ScanEagle de la Brigada de Informații Militare.

Și sigur vom vedea și dezvoltarea în următorii cinci ani, a cel puțin unui batalion de tancuri Abrams. Ne gândim la sisteme de apărare antiaeriană modernizate. Mă refer la tunurile antiaeriene Oerlikon care să fie modernizate cu varianta Rheinmetall Skynex.

Iată, numai din această enumerare vedem creșterea capacității de lovire, creșterea capacității de supraveghere și cercetare și creșterea capacității de apărare anti-aeriană și anti-dronă.

Dar în privința unităților care defilează pe jos?

Sigur vom vedea subunitățile, detașamentele care defilează pe jos, defilând cu noua serie de armament de infanterie, calibru NATO.

Și nu în ultimul rând sper să avem posibilitatea să vedem funcționale ca și platforme de luptă sau de sprijin, autovehiculele VLAH, care sunt promovate de către o firmă românească, Blue Space Technology. Este o platformă blindată, de tip ușor, asemănătoare într-o anumită măsură autovehiculelor de transport blindate de tip ușor ATBTU Cobra, care vor fi, să sperăm, în cea mai mare parte construite în România de către turci.

Dar avem nevoie și de o producție în România. O asemenea platformă VLAH poate să răspundă unor cerințe care vin și din partea Forțelor de Operații Speciale și a Forțelor Terestre și a altor categorii de forțe. Și atunci am avea o producție, dacă ne referim la VLAH, care este un prototip în dezvoltare, o producție internă de la zero. Sigur, impropriu spus de la zero, pentru că se colaborează și cu alte firme. Din punctul acesta de vedere, firme tot din NATO, firme din Slovacia, dar cea mai importantă colaborare ar fi cu Automecanica Moreni, pentru că la ora actuală Automecanica nu a reușit cu promovarea și adoptarea proiectului transportorului amfibiu blindat Saur II. Să sperăm că vor avea „de lucru” la propriu și la figurat cu dezvoltarea acestei platforme de tip ușor - VLAH, realizată la nivel național. Va fi foarte important să avem cât mai multe categorii de tehnică care au origini naționale, chiar dacă înseamnă un program de colaborare la nivel NATO în mod deosebit, dar să zicem, cu caracter general, la nivel internațional.

Și atunci, într-o asemenea ipostaziere a coloanei blindate și a dotării coloanelor care defilează pe jos, sigur că vom avea o altă forță a Armatei României.

Și poate, nu în ultimul rând, pentru cei care defilează pe jos, să avem defilarea detașamentului rezerviștilor. Cu comandant de detașament și comandanți de grupă, ofițeri, subofițeri rezerviști voluntari și cu militari în termen, potrivit viitorului serviciu voluntar, soldat gradat în termen. Asta ar însemna că putem demonstra și o creștere a capabilității din punct de vedere al rezervei Armatei României și a faptului că vom fi pregătiți să înlocuim rezerva operațională, adică cei care au făcut stagiul militar până în 2007, cu o rezervă pe baza voluntariatului, nefiind obligați să reintroducem serviciul militar obligatoriu. Peste 5 ani, noi trebuie să fim siguri că se va dezvolta rezerva din punct de vedere al voluntariatului astfel încât să răspundă cerințelor cifrelor pe care le va planifica Ministerul Apărării pentru recrutare și selecție, astfel încât să nu ne gândim că începând cu 1 decembrie 2030 să reintroducem serviciu militar obligatoriu.

Și sigur, defilarea să ne găsească în pace, dar cât mai puternici din punct de vedere militar... și poate și cu o doctrină a apărării teritoriale, astfel încât să reprezentăm postura de apărare și descurajare a NATO cu o evidențiere mult mai bună în cadrul unei parade.

Populația ne este alături pentru că vorbesc unele cifre de aproape 100.000 de participanți și alte zeci de mii de participanții, la parada de la București și cea de la Alba Iulia. Dar nu este suficient ca populația să vadă, să aprecieze parada. Trebuie să avem și o dezvoltare consecventă a industriei naționale de apărare. Trebuie sa avem aplicarea principiilor apărării teritoriale printr-o dezvoltare consecventă de a tuturor modalităților de pregătire a populației pentru apărare, de pregătirea a economiei pentru apărare, de pregătirea teritoriului pentru apărare.

Cum vedeți dezvoltarea zonei de drone?

Dezvoltarea zonei de drone are programele legate de Bayraktar, unde am realizat ceea ce ne-am propus, apoi să vedem cum reușim să obținem dronele Watchkeeper, pentru că nu se livrează potrivit contractului, deoarece au apărut alte necesități la producători, producătorul fiind din Israel.

Deci avem sisteme care vor intra în dotare din punct de vedere al supravegherii- recunoașterii, cum sunt și dronele din dotarea Brigăzii de Informații Militare care au defilat acum, din punct de vedere al lovirii ca armă de lovire antitanc sau ca armă de loviri în genul loviturilor de artilerie, deci să asociem sistemele noi și mă referam la HIMARS care au defilat acum, cu obuzierele autopropulsate și cu capacitatea de lovire prin Bayraktar și alte drone, dar elementul central, și cred că va rămâne valabil, este să avem sisteme și de drone interceptoare. Pentru că trebuie să acoperim întreaga gamă de apărare antidronă și din punct de vedere al mijloacelor de foc anti-aeriene și din punct de vedere al mijloacelor radioelectronice, mai ales de bruiaj. Blue Space Technology produce deja Silenta, un sistem de bruiaj care, să sperăm că va fi perfecționat și vor mai apărea și alte sisteme de bruiaj. Dar pentru a reduce costurile trebuie să dezvoltăm și partea legată de drone de interceptare. Și la următoarele defilări să sperăm că vom vedea și vehiculele care sunt cu lansatoarele pentru sistemul american anti-dronă MEROPS pe care sperăm cât mai repede să-l vedem în dotarea forțelor armate ale României.