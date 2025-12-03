Propagandista Margarita Simonian, șocată de condițiile din spitalele rusești. Aceasta urmează un tratament împotriva cancerului

Margarita Simonian, redactor-șef al televiziunii de stat Russia Today, a mărturisit că a fost neplăcut surprinsă de condițiile din spitalele rusești.

Propagandista rusă, care urmează tratament pentru cancer, povestește cum, în timpul unei vizite la una dintre spitale, împreună cu fiica ei de 12 ani, cadrele medicale au țipat la ele chiar la recepție, scrie Dialog.ua.

Simonian a povestit că angajații spitalului vorbeau pe un ton ridicat și au continuat să fie grosolani chiar și după ce au recunoscut-o.

Una dintre angajate i-ar fi spus direct: „Să-i transmiteți ministrului că nu suntem plătiți să vorbim frumos.”

Aceasta a adăugat că inițial s-a enervat din cauza comportamentului, dar apoi a simțit rușine, recunoscând că statul nu a asigurat timp de ani de zile condiții normale pentru oameni.

Potrivit ei, și fiica a fost neplăcut surprinsă de episod, crezând inițial că este o glumă.

După acest incident, Simonian a început să vorbească despre condițiile grele de muncă ale medicilor ruși și despre salariile lor mici.

Cu toate acestea, a subliniat în continuare diferența dintre situația ei și cea a oamenilor obișnuiți, afirmând că ea trăiește fără lipsuri, în timp ce femeia de la recepție este nevoită să lucreze pentru „vreo 18 mii de ruble” (200 de euro) și să trăiască în sărăcie toată viața.

Cine este Simonian

Margarita Simonian (45 de ani) este redactor-șef al radiodifuzorului rus controlat de stat RT, precum și al grupului media de stat Rossiya Segodnya.

Simonian a relatat despre cel de-Al Doilea Război Cecen în anii 2000, în timp ce lucra ca jurnalistă. Ulterior, a lucrat la televiziunea din Krasnodar, a fost corespondentă VGTRK în Rostov-pe-Don și a activat ca reporter special pentru programul de știri TV Vesti.

Este membră în consiliul de administrație al Channel One Russia și membră a Academiei Televiziunii Ruse. La vârsta de 25 de ani, a fost numită în funcția de șefă a postului Russia Today, cunoscut acum ca RT.

În 2022 și 2023, Simonyan a fost sancționată de Uniunea Europeană ca „figură centrală a propagandei guvernului rus”. A fost sancționată de Regatul Unit și de Ucraina în legătură cu invazia rusă în Ucraina.

În 2024, a fost sancționată de Statele Unite pentru presupusa interferență în alegerile americane din 2024. Simonian este văduva colegului propagandist Tigran Keosaian.