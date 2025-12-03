Mercenari din toată lumea luptă pentru Rusia. Numărul lor ar putea depăși unele armate europene

Rusia și-a extins în ultimii ani rețeaua de recrutare internațională într-un ritm alert, încercând să compenseze pierderile grele ale armatei sale pe frontul din Ucraina. Potrivit lui Bohdan Ohrimenko, șeful Secretariatului Statului Major de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război, peste 18.000 de cetățeni străini din 128 de țări au fost cooptați de Moscova în război, iar 3.388 dintre aceștia au murit în lupte. Declarațiile au fost făcute la Congresul Popoarelor Indigene din Ucraina, desfășurat la Kiev.

Ohrimenko atrage atenția că volumul forței de luptă străine utilizate de Kremlin „poate depăși efectivele unor armate europene”, o cifră care, spune el, ilustrează nu doar amploarea efortului militar rus, ci și felul în care Moscova încearcă să exporte ideologia „lumii ruse” prin intermediul unor contingente recrutate pe toate continentele.

Oficialul a subliniat și dinamica îngrijorătoare a mobilizării în rândul populațiilor indigene din Federația Rusă. Dacă în 2022 au fost mobilizate aproximativ 200–300 de persoane, anul 2023 a marcat o explozie a recrutării de mercenari și a contractelor semnate cu cetățeni străini. În 2024, numărul acestora a ajuns la aproape 7.000, iar în primele nouă luni din 2025, tendința se menține deja la nivelul întregului an precedent.

„Tendința indică o creștere continuă a volumului mobilizării. La începutul lunii ianuarie vom actualiza aceste cifre, iar ele vor depăși probabil întregul nivel al anului 2025 raportat la anii anteriori”, a spus Ohrimenko.

Potrivit datelor ucrainene, din 2023 Rusia a pus pe picioare o rețea extinsă de recrutori în diverse state, cu scopul de a suplini pierderile armatei sale. Numărul contractelor semnate de străini cu forțele armate ruse a crescut treptat: mai întâi câteva sute pe lună, apoi mii.

În septembrie, armata ucraineană anunța că, de la începutul invaziei pe scară largă, a eliminat aproximativ 500 de mercenari străini provenind din 28 de țări. Cel mai mare aflux de combatanți străini în serviciul Moscovei a fost observat în 2024, în luptele din regiunea Kursk, acolo unde au fost reperați inclusiv cetățeni din Nigeria, Kenya și alte state africane.