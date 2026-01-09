search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Ținutul apelor termale din nord-vestul României. Oradea, atracția turismului balnear în timpul iernii

Publicat:

Regiunea nord-vestică a României atrage zeci de mii de vizitatori datorită apelor sale termale, căutate pentru efectele lor terapeutice. Iarna, Oradea beneficiază de unele dintre cele mai bogate resurse geotermale și este învecinată stațiunilor Băile Felix și Băile 1 Mai.

Băile Felix. Sursa Turism Felix
Băile Felix. Sursa Turism Felix

Indiferent de anotimp, stațiunea Băile Felix din județul Bihor rămâne o destinație favorită de vacanță pentru numeroși români.

Stațiunea cu ape termale, căutată iarna

Iarna, ștrandurile sale sunt deschise, chiar și cele cu bazine în aer liber, iar prețurile biletelor încep de la 65 de lei și pot ajunge, pentru accesul la piscinele din spa-urile de lux, până la 140 de lei pe zi.

„Efectele tămăduitoare ale apelor termale sunt potențate la maximum, pe tot parcursul anului, de briza venită dinspre Alpii austrieci. Băile termale în aer liber sunt preferatele turiștilor pe timp de iarnă, senzația transferului de la rece la cald făcând experiența și mai intensă”, informează Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (Visit Oradea).

Hotelurile din stațiunea aflată în județul Bihor, în imediata vecinătate a municipiului Oradea, oferă camere cu tarife cuprinse între 250 și 800 de lei pentru două persoane. În aceeași comună Sânmartin, turiștii găsesc și stațiunea „1 Mai”, cu oferte asemănătoare. În multe cazuri, pachetele includ atât mesele, cât și accesul la piscinele și bazinele din stațiune sau ale hotelurilor. O mare parte dintre locurile de cazare au fost deja rezervate pentru perioada sărbătorilor de iarnă, inclusiv de românii care se întorc în țară în concediu.

În Oradea, un ștrand cu ape geotermale, întins pe șapte hectare, concurează spa-urile din Băile Felix ca atracție turistică. Prețurile încep aici de la 56 de lei pentru trei ore și ajung la 110 lei pe zi, pentru adulți. În zonă sunt cel puțin 15 hoteluri dotate cu spa. 

Oradea și Băile Felix sunt aproape nedespărțite în preferințele vizitatorilor care vin la băi. În ultimii ani, Oradea a beneficiat de investiții ample în modernizare și în restaurarea clădirilor sale istorice. Cetatea Oradiei se numără printre cele mai vizitate locuri istorice din nord-vestul României.

Oradea va deveni și mai accesibilă odată cu finalizarea noii autostrăzi Transilvania (A3), care o va conecta direct cu Cluj-Napoca, și a drumului expres (DEx 16) Arad–Oradea–A3, ce va lega orașul de zona de vest a României și de magistralele rutiere europene.

În împrejurimi, călătorii pot trece frontiera în Ungaria, pentru a vizita orașe istorice ca Debrecen sau pentru a descoperi alte stațiuni cu ape termale. De asemenea, pot explora zona nordică a Munților Apuseni, atractivă prin peșterile sale, peisajele sălbatice și satele arhaice.

Apele termale de la Băile Felix, apreciate din Evul Mediu

Băile Felix este recunoscută de secole pentru efectele binefăcătoare, iar primele sale bazine pentru tratament datează din jurul anului 1.700. Regimul comunist a extins stațiunea, construind mai multe hoteluri și ștrandul Apollo.

Stațiunea cu ape termale se află la opt kilometri de Oradea și este căutată de secole pentru efectele apelor sale termale și ale nămolului sapropelic, utilizat în afecțiuni reumatice și dermatologice. Izvoarele sale au fost folosite de peste opt secole. La mijlocul secolului XX, regimul comunist a naționalizat resorturile din Băile Felix și a extin stațiunea, adăungându-i ștrandul Apollo și mai multe hoteluri, destinate turismului de masă, dar și centre de tratament.

„Apele minerale sunt oligometalice, bicarbonatate, calcice, sodice, ușor radioactive; ele se folosesc mai ales în cura externă (vane și bazine acoperite, piscine în aer liber), dar și în cura internă. Rezultatele cele mai evidente ale curei balneare la Băile Felix (mergând până la dispariția totală a sindromului dureros!) au fost obținute mai ales în afecțiuni ale aparatului locomotor, ale sistemului nervos central și periferic, și în afecțiuni ginecologice; ca afecțiuni asociate, sunt tratate și unele boli metabolice, de nutriție și endocrine”, explica, în trecut, Sever Jurcă, fost medic-șef al stațiunii Băile Felix în anii ’80.

Băile Felix a devenit cea mai mare stațiune cu funcționare permanentă din România, potrivit reprezentanților acesteia.

Apele stațiunii bihorene se află în topul apelor curative din Europa, fapt demonstrat de analize realizate de instituțiile de specialitate europene. Unicitatea lor constă în echilibrul fiziologic dintre compoziția chimică și termalitate, ceea ce le face extrem de apreciate și eficiente atât în tratamente externe, cât și interne”, arată aceștia pe visitbailefelix.com.

Apa termală este atât de pură, încât poate fi consumată ca apă potabilă, arată Visit Oradea. Totuși, cei care vizitează ștrandurile din Băile Felix sunt sfătuiți să se informeze asupra contraindicaților îmbăierii în apele geotermale. Specialiștii recomandă ca sesiunile de îmbăiere să fie reduse la 15 - 20 de minute, iar pacienții cu diverse afecțiuni (cardiovasculare, cronice, psihice, respiratorii) și femeile însărcinate să le evite.

Oradea

Ghid de cumpărături

Top articole

