Medici și asistenți din spitalele din Capitală, trimiși în comisia de disciplină în urma controalelor efectuate după tragedia de la Iași. Care este motivul

Medici și asistenți și infirmiere din mai multe spitale din București au fost trimiși în comisia de disciplină, în urma mai multor controale efectuate după tragedia de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași.

Potrivit Antena 3 CNN, cei trimiși în comisie nu respectau regula care interzice purtarea accesoriilor și a unghiilor false sau naturale, dacă sunt lungi.

Încă din anul 2021, există un ordin al Ministerului Sănătății care interzice purtarea accesoriilor și a unghiilor false sau naturale, dacă sunt lungi. În prezent, zeci de angajați ai spitalelor Floreasca, „Matei Balș” sau Colentina au fost trimiși în comisia de disciplină pentru nerespectarea acestor prevederi.

Pe hârtie, România are unele dintre cele mai „curate” spitale, însă realitatea este alta: infecțiile sunt subraportate, ceea ce înseamnă că nu se iau măsurile necesare pentru combaterea lor.

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), în ultimii ani s-a constatat o stagnare în raportarea infecțiilor nosocomiale.

În primele șase luni ale acestui an, la nivel național, au fost raportate aproape 12.000 de infecții, cele mai multe fiind înregistrate la pacienți cu afecțiuni respiratorii sau digestive.

Tot după tragedia din Iași, șefa secției ATI și cea a Serviciului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (SPIAAM) din cadrul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași au fost destituite.

Amintim că șapte copii cu vârsta sub un an, internați în secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens și au murit în ultimele săptămâni.

Aceștia sufereau și de alte afecțiuni grave, iar cauzele exacte ale deceselor urmează să fie stabilite de medicii legiști.