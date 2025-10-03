Șefa ATI și cea a Serviciului de Prevenire a Infecțiilor, destituite după ce șase nou-născuți și-au pierdut viața

Șefa secției ATI și cea a Serviciului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (SPIAAM) din cadrul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași au fost destituite, a anunțat noul manager al unității medicale, Radu Constantin Luca. Decizia vine în urma tragediei în care șase nou-născuți și-au pierdut viața după ce au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens.

„Înțelegem nevoia de a lua măsuri drastice pentru ca astfel de tragedii să nu se repete în spitalul nostru. Așteptăm raportul oficial de la Ministerul Sănătății, care este unul dintre fundamentele pe baza căruia putem lua decizii corecte, legale, fără a expune spitalul la și mai multe riscuri sau destabilizare. Siguranța pacienților este principalul nostru obiectiv în acest moment”, a declarat managerul interimar, care a confirmat destituirea Oanei Puiu, șefă interimară la ATI, și a lui Carmen Popescu, șefa SPIAAM.

Conducerea spitalului urmează să ia și alte măsuri după primirea raportului oficial al Corpului de Control al Ministerului Sănătății.

La rândul său, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a cerut noului manager să-i demită pe „toți cei responsabili de încălcarea protocoalelor medicale”, precizând că, dacă va fi nevoie, vor fi angajate alte persoane. El a subliniat că instituția pe care o conduce va impune fără rezerve aplicarea tuturor măsurilor dispuse în raportul Ministerului Sănătății.