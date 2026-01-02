search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
O serie de avalanșe au ucis două persoane și au rănit alte câteva în Alpii italieni. Operațiuni de salvare blocate de vântul puternic

Publicat:

O serie de avalanșe în Alpii italieni au ucis două persoane și au rănit mai multe altele vineri, vânturile puternice împiedicând operațiunile de salvare, au declarat salvatorii.

Avalanșe în Alpii italieni FOTO: X
Avalanșe în Alpii italieni FOTO: X

O primă avalanșă a lovit sud-vestul văii alpine Maira, lângă granița cu Franța, în regiunea italiană Piemont, ucigând o persoană și rănind alte două, a declarat Alpine Rescue. Una dintre aceste persoane se află în stare critică. Echipele de salvare au pornit pe jos de la altitudini mai mici, după ce vânturile puternice au împiedicat echipajele elicopterelor să ajungă la fața locului, a declarat organizația într-un comunicat, anunță Reuters.

O a doua avalanșă s-a produs în apropiere de Pragelato, o destinație populară pentru schi, situată la aproximativ 60 km vest de Torino.

O femeie prinsă în avalanșă a reușit să se elibereze, dar nu s-a putut mișca din cauza rănilor. Echipele de salvare au încercat să o evacueze, dar elicopterele au fost din nou limitate de condițiile meteorologice nefavorabile.

Operațouni de salvare în Alpi FOTO: X
Operațouni de salvare în Alpi FOTO: X

Autoritățile au declarat că monitorizează rapoartele privind o a treia avalanșă în Piemont, dar detaliile nu au fost disponibile imediat.

Separat, în regiunea Veneto din nord-estul Italiei, o avalanșă pe versantul Vajo Gabene din Micii Dolomiți a ucis un schior alpinist în vârstă de 50 de ani, a declarat agenția de știri italiană ANSA.

Echipele de salvare au ajuns la el cu elicopterul, dar nu au reușit să-l salveze.

O combinație de ninsori abundente și vânturi puternice a crescut riscul de avalanșe în Alpi în ultimele zile, determinând avertismente pentru schiori și drumeți.

Autoritățile locale au îndemnat la prudență și au sfătuit să nu se facă excursii în afara pârtiei, deoarece condițiile rămân instabile.

Europa

