search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un bebeluș de o lună a murit în iunie la spitalul „Sf. Maria” din Iași, într-un alt focar de infecții. „Nu a avut șanse pentru că era prea puternică bacteria”

0
0
Publicat:

Un alt focar, cu bacteria Klebsiella, ar fi fost descoperit în iunie, la spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Direcția de Sănătate Publică (DSP) a confirmat faptul că au fost înregistrate trei cazuri.

image

Potrivit Digi24, un bebeluș de doar o lună, născut prematur, a decedat. Rudele copilului au mărturisit că acesta avea icter, motiv pentru care a fost dus la spital.

Cel mai probabil atunci, în secția de terapie intensivă, s-a infectat cu această bacterie care i-a fost fatală. Certificatul medico-legal a confirmat decesul, cauza fiind această bacterie care a provocat o infecție generalizată.

Maria Voica Pleșca, mătușa bebelușului decedat a declarat: „După două zile, s-a mutat în terapie intensivă pentru a face fototerapie. A fost mutată din nou pe salon, starea era bună. A doua zi a urmat din nou fototerapie, iar mutată pe ATI. A început să se simtă rău bebelușul, după ce scrie în raportul medical: somnolență, inapetit”.

„După trei zile a ieșit la analize Klebsiella. S-a înrăutățit, a fost nevoie de transfuzii. Nu a avut șanse pentru că era prea puternică bacteria pentru un nou-născut”, a mai spus femeia.

Aceasta a mai adăugat: „De la maternitate copilul nu avut niciun fel de tratament pe scrisoare medicală, ca și cum ar avea vreo afecțiune. Dacă la internare nu era și la trei zile era, cu siguranță e din spital. Luată de la ATI, credem noi, pentru că a avut montat un cateter, a fost pusă la incubator, incubatorul din raportul DSP se dezinfectează cum se dezinfectează”.

Ni s-a spus că este foarte gravă situația și că nu are șanse să trăiască”, a mai declarat ea.

Șase copii internați la secția de secția ATI a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au murit în ultimele zile, după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, potrivit informațiilor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași. Alți pacienți diagnosticați cu aceeași bacterie se află în continuare sub supraveghere medicală.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
digi24.ro
image
O tânără de 24 de ani a aflat că are cancer de colon în stadiul 3 după ce a ignorat un simptom banal
stirileprotv.ro
image
Iancu Guda cere CONCEDIERI masive! „Să reducem risipa!”
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Ce surpriză romantică i-a făcut Radu Drăgușin iubitei sale, Ioana Stan. „În fiecare lună”
fanatik.ro
image
Alcool, droguri și un salt cu parașuta de la 4.000 de metri. Cum a murit un instructor de parașutism la doar 43 de ani
libertatea.ro
image
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
digi24.ro
image
Modelul care a avut o relație cu Yamal rupe tăcerea: „Agentul are un calendar de fete pentru el”
gsp.ro
image
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA și a încasat o avere
digisport.ro
image
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, mesaj sfâșietor
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
observatornews.ro
image
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Tariful binom urmează să apară pe facturile de energie electrică. Ce presupune?
playtech.ro
image
Ce s-a ales de Lucian Burdujan, fostul fotbalist de la Rapid și FCSB. ”Îmi pare rău așa de el”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Turcii s-au convins de Ianis Hagi, după cele 25 de minute jucate de român în Alanyaspor - Galatasaray
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
wowbiz.ro
image
Cât câștigă un jandarm din România la vârsta de 23 de ani. Lucrează şi noaptea, şi în weekend şi de sărbători pentru leafa asta!
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii, anunț privind banii de pensii şi salarii: Întotdeauna vor fi
mediaflux.ro
image
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
A murit Ioana Popescu! Primele declarații ale iubitului său: „Nu are pe nimeni”! Când urmează să ridice trupul neînsuflețit de la morgă
click.ro
image
Serialul genial de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. Are o poveste captivantă și a fascinat toți românii: Shameless US
click.ro
image
Filmul din 2014 care a ajuns în topul preferințelor de pe Netflix. Impresionează printr-o distribuție plină de actori celebri
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
back view woman astral wallpaper jpg
Horoscop bilunar 26 septembrie – 9 octombrie: Soarele și Luna Nouă în Balanță aduc echilibru și noi începuturi
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de la moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie”
image
A murit Ioana Popescu! Primele declarații ale iubitului său: „Nu are pe nimeni”! Când urmează să ridice trupul neînsuflețit de la morgă

OK! Magazine

image
Pippa și Kate Middleton, din surori inseparabile, în rivale distante. Toamna se numără neînțelegerile în familie

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate