Un bebeluș de o lună a murit în iunie la spitalul „Sf. Maria” din Iași, într-un alt focar de infecții. „Nu a avut șanse pentru că era prea puternică bacteria”

Un alt focar, cu bacteria Klebsiella, ar fi fost descoperit în iunie, la spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Direcția de Sănătate Publică (DSP) a confirmat faptul că au fost înregistrate trei cazuri.

Potrivit Digi24, un bebeluș de doar o lună, născut prematur, a decedat. Rudele copilului au mărturisit că acesta avea icter, motiv pentru care a fost dus la spital.

Cel mai probabil atunci, în secția de terapie intensivă, s-a infectat cu această bacterie care i-a fost fatală. Certificatul medico-legal a confirmat decesul, cauza fiind această bacterie care a provocat o infecție generalizată.

Maria Voica Pleșca, mătușa bebelușului decedat a declarat: „După două zile, s-a mutat în terapie intensivă pentru a face fototerapie. A fost mutată din nou pe salon, starea era bună. A doua zi a urmat din nou fototerapie, iar mutată pe ATI. A început să se simtă rău bebelușul, după ce scrie în raportul medical: somnolență, inapetit”.

„După trei zile a ieșit la analize Klebsiella. S-a înrăutățit, a fost nevoie de transfuzii. Nu a avut șanse pentru că era prea puternică bacteria pentru un nou-născut”, a mai spus femeia.

Aceasta a mai adăugat: „De la maternitate copilul nu avut niciun fel de tratament pe scrisoare medicală, ca și cum ar avea vreo afecțiune. Dacă la internare nu era și la trei zile era, cu siguranță e din spital. Luată de la ATI, credem noi, pentru că a avut montat un cateter, a fost pusă la incubator, incubatorul din raportul DSP se dezinfectează cum se dezinfectează”.

„Ni s-a spus că este foarte gravă situația și că nu are șanse să trăiască”, a mai declarat ea.

Șase copii internați la secția de secția ATI a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au murit în ultimele zile, după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, potrivit informațiilor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași. Alți pacienți diagnosticați cu aceeași bacterie se află în continuare sub supraveghere medicală.