Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
Directorul Spitalului „Sfânta Maria” din Iași îl contrazice pe Alexandru Rogobete. Când spune că a anunțat de fapt Ministerul Sănătății despre cazurile copiilor bolnavi

Publicat:

Directorul Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, Cătălina Ionescu, a oferit vineri detalii despre evoluția cazurilor de infecție cu bacteria Serratia marcescens, care au dus la moartea a șase copii internați în secția de Terapie Intensivă.

Directorul Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași. FOTO: captură video România TV
Ea a explicat și dialogul cu Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași și cu Ministerul Sănătății, precum și motivele pentru aplicarea sancțiunilor în unitatea medicală.

„La primul caz, testele au fost pe data de 7 septembrie, validarea hemoculturii a venit pe data de 12 septembrie. Cel de-al doilea caz a fost identificat cu semne clinice pe data de 9 și pacientul a decedat pe data de 10, iar validarea hemoculturii a fost pe data de 12. Cel de-al treilea caz, semne clinice pe data de 11, cu validarea hemoculturii pe data de 12. În această perioadă, de pe 7 până pe 12, practic, având în vedere evoluția cazurilor, fie că au decedat, fie că au fost transferați - un caz în altă unitate sanitară, am avut permanent doi copii pozitivi. Pe data de 15 am informat DSP-ul privind această situație cu cele trei cazuri de infecție cu Serratia marcescens”, a declarat Cătălina Ionescu, potrivit Digi24.

Referitor la raportarea târzie semnalată de Ministerul Sănătății, directoarea a precizat că primele informații către DSP au fost transmise pe 15 septembrie, „iar pe data de 19 a transmis DSP-ului un alt comunicat în care focarul era de această dată de cinci cazuri și inclusiv cu ancheta epidemiologică.”

„Despre faptul că ministerul Sănătății susține că raportarea s-a făcut târziu, și amintește această dată, de 19, ca fiind primul moment în care spitalul a anunțat focarul, directoarea afirmă că „noi, pe data de 15 am anunțat DSP-ul, întrucât era această discordanță a cazurilor, pentru că practic nu erau trei în aceeași perioadă, ci erau două, pentru că au evoluat în timp. Finalitatea a fost pe data de 19, când am completat cu încă celelalte două cazuri. Primul copil a fost transferat la București pe motivul afecțiunii lui de bază, al doilea copil a decedat la o zi după ce s-a recoltat hemocultura și cel de-al treilea copil a decedat la două zile după ce s-a recoltat hemocultura”, a precizat Cătălina Ionescu.

Serratia marcescens este o bacterie răspândită la nivel mondial, prezentă în apă, sol, plante și pe suprafețe umede, dar care se întâlnește mai des în mediul spitalicesc, mai ales în secțiile de terapie intensivă.

Măsuri și sancțiuni aplicate în secția ATI

Întrebată despre sancțiuni, Cătălina Ionescu a explicat că acestea au vizat neraportarea unor fișe de infecții asociate activității medicale, nerespectarea Ordinului 1.101 privind supravegherea infecțiilor și deficiențe în ancheta epidemiologică.

„DSP-ul a făcut mai multe recomandări, de pildă să analizăm situația și să vedem care sunt cauzele. Pe data de 15, în urma constatării, am avut întâlnire ca manager cu medicii, am stabilit ce este de făcut pe secție, și anume să nu se mai interneze, să se limiteze internările pe cât posibil, să nu se mai interneze în corpul a ATI, să se instruiască personalul privind igiena și dezinfecția, să fie controale permanente zilnice în secția de ATI, să se discute cu personalul, cu medici, cu asistenți, cu personalul de îngrijire legat de igiena mâinilor și de curățenia a saloanelor.

S-au făcut dezinfecție zilnică și dezinfecție terminală a tuturor saloanelor, exceptând cele în care erau deja pacienții. De la data de 15, practic, în corpul ATI nu s-a mai internat niciun alt copil”, a mai spus directorul spitalului.

Șase copii internați la secția de secția ATI a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au murit în ultimele zile, după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, potrivit informațiilor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași. Alți pacienți diagnosticați cu aceeași bacterie se află în continuare sub supraveghere medicală.

