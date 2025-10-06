search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Godină, în război cu conducerea Spitalului Județean Brașov: „Acolo e jalea de pe lume, mai ales în saloane”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Polițistul și influencerul brașovean Marian Godină a stârnit un adevărat scandal pe Facebook după ce a publicat fotografii cu spații insalubre din Pavilionul Tractorul al Spitalului Județean Brașov. 

Polițistul Marian Godină FOTO: FB
Polițistul Marian Godină FOTO: FB

„După ce am postat niște fotografii cu niște spații mizerabile în care funcționează și cabinete aparținând Spitalului Județean Brașov, am fost sunat de directorul spitalului, domnul dr. Grigorescu Dan, foarte amabil, care m-a rugat să mergem împreună la fața locului”, a povestit Godină, pe pagina sa de Facebook. 

Deși era seară și avea treburi acasă, Marian Godină spune că a acceptat invitația managerului unității medicale.

„De teama de a nu fi făcut o gafă și de a fi pus într-o lumină proastă un om fără să merite asta, m-am dus cu dumnealui”, a relatat Godină.

Vizita a arătat că unele spații fotografiate aparțineau spitalului, iar altele cabinetelor private sau medicilor de familie. Pentru a fi obiectiv, polițistul a revenit cu o postare în care a prezentat și părțile renovate ale unității.

„S-a dovedit că nu aveam dreptate în totalitate și că unele spații forografiate aparțineau Spitalului Județean Brașov, altele ale unor medici de familie și cabinete private. Așadar, eu nu făcusem vreo gafă, acolo chiar funcționează și spații ale spitalului, doar că nu toate. Pentru a fi obiectiv însă, am revenit cu o postare în care am postat fotografii cu părțile renovate care arată impecabil. Am simțit să fac asta pentru a fi corect, întotdeauna mi-a fost teamă de gafe, pentru că am responsabiliitatea de a informa corect cei peste 655 de mii de urmăritori”, a scris Godină, pe FB.

„Doar că, ce să vezi, după toate astea, domnul doctor face o postare în care zice că eu mi-am recunoscut greșeala. Am văzut asta încă de atunci, dar nu am zis nimic, deși mi s-a părut deplasat”, a continuat Godină. 

Conflictul a luat amploare după mai multe comentarii ironice la adresa lui Godină.

Un internaut l-a numit „șmecheraș” și l-a acuzat că „aleargă după like-uri”, iar directorul a răspuns sarcastic: „Mulțumesc pentru analiza pertinentă și riguroasă. Chapeau!”.

Polițistul a reacționat imediat: „Eee, păi uite că acum schimb placa. Mie nu îmi plac șmecherașii de teapa dumitale, dle Grigorescu. Nu mai bine nu vă băgam eu în seamă în loc să vin să îmi pierd timpul cu dumneata ca să spui apoi că mi-am recunoscut greșeala?”

Imagini publicate de Marian Godina pe pagina sa de Facebook
Imagini publicate de Marian Godina pe pagina sa de Facebook

Godină a publicat apoi imagini recente de la Secția Oncologie a spitalului și a comentat: „M-a văzut un medic făcând poze și mi-a zis cu teamă că acolo e jalea de pe lume, mai ales în saloane.”

Imagini publicate de Marian Godina pe pagina sa de Facebook
Imagini publicate de Marian Godina pe pagina sa de Facebook

El a lansat și un atac asupra managementului și salariilor conducerii.

 „Oamenilor care erau azi pe holuri și așteptau îndurerați, să le spuneți că nu sunt bani. Eu le spun doar că dvs aveți salariu de 20.804 lei plus 6.100 lei sporuri. Spuneți-le oamenilor că e sărac sistemul medical. (...) Mergem împreună acolo, domnule Grigorescu? Mă invitați și acolo? Că în saloane nu am avut acces. Haideți și acolo, luăm și o televiziune cu noi sau fac eu poze. Apoi faceți iar o postare și să facă nenea ăla iarăși o <analiză riguroasă și pertinentă> la care să vă scoateți basca”, a spus Godină.

Sănătate

Top articole

Partenerii noștri

image
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă atenția Pentagonului pentru o armă anti-dronă
digi24.ro
image
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
stirileprotv.ro
image
Ce înseamnă noul ciclon și ce temperaturi aduce. România va fi traversată de frig, vânt puternic, ploi abundente și ninsori la munte
gandul.ro
image
Avertizare meteo: Cod roșu de ploi abundente în trei județe. Cod portocaliu în Muntenia și Dobrogea, ninsori viscolite la altitudini mari
mediafax.ro
image
Sorin Cârțu a explodat: „Vă e frică de Becali? Nu vă e jenă, rușine?” Atac furibund la adresa lui Istvan Kovacs după FCSB – Craiova 1-0. Exclusiv
fanatik.ro
image
Prima femeie executată în 200 de ani, în statul american Tennessee: „A luat un fragment din craniul victimei ca suvenir”
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Traian Băsescu: Ce se întâmplă la Guvern este comic. Au inventat încă un mod în care să distrugă țara
digi24.ro
image
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
gsp.ro
image
MM Stoica, scene de groază: "Volanul a intrat în spătarul scaunului. Mașina s-a făcut armonică!"
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
observatornews.ro
image
Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze! Informații majore de ultimă oră
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Ai nevoie de autorizație pentru izolarea unui apartament la exterior? Ce prevede legea
playtech.ro
image
FCSB a dat peste cap calculele la play-off după 1-0 cu Universitatea Craiova în SuperLiga. Cine iese din schemă și cum arată top 6
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"O lovitură de clasă mondială!" Transferul lui Ianis Hagi le provoacă insomnii
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Paul este românul care și-a pierdut viața după ce a fost lovit violent de o mașină, în Italia. Martorii fac declarații cutremurătoare
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Rugăciunea care se spune azi neapărat pentru luminarea sufletului
mediaflux.ro
image
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"
click.ro
image
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
click.ro
image
Mai tare decât „Squid Game”? Producția care face furori pe Netflix și ocupă un loc topul vizionărilor: „E unul dintre serialele mele preferate”
click.ro
Amal și George Clooney, Profimedia 1043240066 jpg
Amal Clooney a îmbrăcat culoarea vedetă a toamnei! Avocata și-a făcut încă o dată celebrul soț extrem de mândru
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"

OK! Magazine

image
Lipsa totală de respect pe care a avut-o Meghan când a trecut pe lângă tunelul în care a murit Prințesa Diana

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!