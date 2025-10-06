Godină, în război cu conducerea Spitalului Județean Brașov: „Acolo e jalea de pe lume, mai ales în saloane”

Polițistul și influencerul brașovean Marian Godină a stârnit un adevărat scandal pe Facebook după ce a publicat fotografii cu spații insalubre din Pavilionul Tractorul al Spitalului Județean Brașov.

„După ce am postat niște fotografii cu niște spații mizerabile în care funcționează și cabinete aparținând Spitalului Județean Brașov, am fost sunat de directorul spitalului, domnul dr. Grigorescu Dan, foarte amabil, care m-a rugat să mergem împreună la fața locului”, a povestit Godină, pe pagina sa de Facebook.

Deși era seară și avea treburi acasă, Marian Godină spune că a acceptat invitația managerului unității medicale.

„De teama de a nu fi făcut o gafă și de a fi pus într-o lumină proastă un om fără să merite asta, m-am dus cu dumnealui”, a relatat Godină.

Vizita a arătat că unele spații fotografiate aparțineau spitalului, iar altele cabinetelor private sau medicilor de familie. Pentru a fi obiectiv, polițistul a revenit cu o postare în care a prezentat și părțile renovate ale unității.

„S-a dovedit că nu aveam dreptate în totalitate și că unele spații forografiate aparțineau Spitalului Județean Brașov, altele ale unor medici de familie și cabinete private. Așadar, eu nu făcusem vreo gafă, acolo chiar funcționează și spații ale spitalului, doar că nu toate. Pentru a fi obiectiv însă, am revenit cu o postare în care am postat fotografii cu părțile renovate care arată impecabil. Am simțit să fac asta pentru a fi corect, întotdeauna mi-a fost teamă de gafe, pentru că am responsabiliitatea de a informa corect cei peste 655 de mii de urmăritori”, a scris Godină, pe FB.

„Doar că, ce să vezi, după toate astea, domnul doctor face o postare în care zice că eu mi-am recunoscut greșeala. Am văzut asta încă de atunci, dar nu am zis nimic, deși mi s-a părut deplasat”, a continuat Godină.

Conflictul a luat amploare după mai multe comentarii ironice la adresa lui Godină.

Un internaut l-a numit „șmecheraș” și l-a acuzat că „aleargă după like-uri”, iar directorul a răspuns sarcastic: „Mulțumesc pentru analiza pertinentă și riguroasă. Chapeau!”.

Polițistul a reacționat imediat: „Eee, păi uite că acum schimb placa. Mie nu îmi plac șmecherașii de teapa dumitale, dle Grigorescu. Nu mai bine nu vă băgam eu în seamă în loc să vin să îmi pierd timpul cu dumneata ca să spui apoi că mi-am recunoscut greșeala?”

Godină a publicat apoi imagini recente de la Secția Oncologie a spitalului și a comentat: „M-a văzut un medic făcând poze și mi-a zis cu teamă că acolo e jalea de pe lume, mai ales în saloane.”

El a lansat și un atac asupra managementului și salariilor conducerii.

„Oamenilor care erau azi pe holuri și așteptau îndurerați, să le spuneți că nu sunt bani. Eu le spun doar că dvs aveți salariu de 20.804 lei plus 6.100 lei sporuri. Spuneți-le oamenilor că e sărac sistemul medical. (...) Mergem împreună acolo, domnule Grigorescu? Mă invitați și acolo? Că în saloane nu am avut acces. Haideți și acolo, luăm și o televiziune cu noi sau fac eu poze. Apoi faceți iar o postare și să facă nenea ăla iarăși o <analiză riguroasă și pertinentă> la care să vă scoateți basca”, a spus Godină.