Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
Fostul ministru Rafila consideră că pachetul privind reforma sănătății asigură „o eficientizare a modului în care este condus sistemul de sănătate”

Publicat:
Ultima actualizare:

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că schimbările propuse prin reforma sistemului de sănătate asigură o mai mare transparență. Declarațiile vin după ce Curtea Constituțională (CCR) a respins Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

Alexandru Rafila/FOTO: Arhivă
Alexandru Rafila/FOTO: Arhivă

Miercuri, 8 octombrie, CCR a respins Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, în ansamblul său, precum și a dispozițiilor art. I pct.4, 8, 11, 17 și 24 și ale art.II pct.1 și 3 din lege.  

Fostul ministru al Sănătăţii a declarat, miercuri, la Parlament, despre respingerea de către CCR a sesizării Opoziţiei pe pachetul de reformă care conţine şi elementele legate de sistemul de sănătate că I se pare firească, pentru că „schimbările propuse asigură, pe de o parte, o mai mare transparenţă şi, poate, o eficientizare a modului în care e condus sistemul de sănătate, iar, pe de altă parte, asigură un lucru care cred că ne preocupă pe toţi, sustenabilitatea sistemului de sănătate, pentru că se schimbă balanţa din acordarea preponderente de servicii medicali-spitalicesc la serviciile de medicină de familie şi cele ambulatorii de specialitate”.

Alexandru Rafila a menţionat că se creează şi o resursă pentru o corecţie, care era necesară de foarte mult timp, dar nu au existat banii necesari.

„E vorba despre creşterea punctului care se acordă medicilor specialişti din ambulatoriu. Aceştia au valoare a punctului inferioară medicilor de familie, ori lucrul ăsta nu poate să continue aşa şi medicina ambulatorie trebuie stimulată, pentru că ea, până la urmă, generează un acces mai uşor la servicii, pe de o parte, şi costuri mai mici pentru asistenţa medicală, nu pentru reducerea bugetului, ci pentru utilizarea tuturor resurselor disponibile într-un mod judicious”, a subliniat Rafila.

Despre amânarea pe legea privind pensiile magistraţilor, Alexandru Rafila a precizat că decizia este la Curtea Constituţională.

Eu cred că trebuie să fie foarte bine fundamentată, încât să nu creeze incertitudini sau neînţelegeri în societate, iar parcursul guvernamental să poată să continue într-un mod firesc”, a spus el.

Sănătate

