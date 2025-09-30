Alexandru Rafila: „Dacă vreau să-mi vaccinez copilul la medicul meu de familie şi el spune «eu nu fac vaccinări la copii», nu cred că este în regulă”

Președintele Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, Alexandru Rafila, a declarat marţi, 30 septembrie, că un popor ar trebui să aibă o cultură a prevenţiei, însă în România aceasta nu există.

„Să ştiţi că prevenţia înseamnă că o populaţie, un popor ar trebui să aibă o cultură a prevenţiei. În România nu există această cultură a prevenţiei. Degeaba o să facem noi tot felul de programe, o să ne dorim să ajungem la o anumită acoperire prin screening, prin vaccinare, prin alte tipuri de intervenţii dacă nu există această cultură a prevenţiei. Fără cultura prevenţiei nu o să avem succes”, a afirmat Rafila, potrivit Agerpres.

Declarația a fost făcută la Health Forum III: Prevenţia nu e cheltuială, ci investiţie în sănătate, eveniment organizat de DC News Media Group.

Fostul ministru al Sănătății consideră că screeningul în sine este rezultatul unui tip de educaţie care se adresează oamenilor.

„Am văzut că acum există tentative să facem o strategie naţională de screening. Screeningul în sine nu ştiu dacă este obiectul unei strategii, ci este, mai degrabă, cum vă spuneam, rezultatul unui tip de educaţie care se adresează oamenilor şi trebuie să ne gândim cui i se adresează. Ar trebui să se adreseze copiilor în primul rând, pentru ca atunci când devin maturi, devin adulţi, să acceseze un astfel de program, inclusiv un control medical periodic atunci când sunt sănătoşi la medicul de familie şi, bineînţeles, şi populaţiei adulte. Populaţia adultă poate să fie educată prin diverse tipuri de campanie, inclusiv de către copiii lor, dacă aceştia sunt educaţi în acest fel, ei pot să-şi educe la rândul lor părinţii”, a spus medicul.

„Trebuie să existe o reglementare clară”

Alexandru Rafila a menţionat că gradul de acoperire vaccinală de 60% este echivalent cu proporţia de medici de familie care fac vaccinare.

În opinia sa, este necesară o reglementare ca în cazul în care cineva doreşte să îşi vaccineze copilul la medicul de familie să o poată face.

„Trebuie să existe o reglementare clară în acest sens, pentru că dacă eu vreau să-mi vaccinez copilul la medicul meu de familie şi el spune «eu nu fac vaccinări la copii», nu cred că este în regulă”, a adăugat Rafila.

„Medicii reclamă că în fondurile pe care le primesc în asistenţa primară nu sunt bani pentru medicina de prevenţie”

Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România, a declarat că medicina preventivă este o condiţie absolut necesară, iar medicina preventivă şi prevenţia în medicină nu înseamnă cheltuială, ci înseamnă investiţie în sănătate şi că pe termen lung se pot scuti bani.

„În felul acesta reducem şi îmbolnăvirile şi costurile pe sănătate. (...) De câte ori discut cu medicii de familie despre activitatea de prevenţie, reclamă întotdeauna că în fondurile pe care le primesc în asistenţa primară nu sunt bani pentru medicina de prevenţie şi pentru serviciile de prevenţie. Această lege a prevenţiei are şi buget are şi filă de buget. Nu cred că pune cineva la îndoială utilitatea prevenţiei. În contract întotdeauna se vorbeşte despre acest lucru, dar întrebarea este: de ce partea de finanţare propriu-zisă a serviciilor de prevenţie către asistenţa primară nu este funcţională?”, a spus Cătălina Poiană.

„Este nevoie de resursă umană”

Gindrovel Dumitra, secretarul general al Colegiului Medicilor din România, a afirmat că zona rurală are o problemă cu îmbătrânirea şi conform datelor, în acest moment, peste 40% dintre medicii de familie au peste 60 de ani.

„Conform calculelor noastre, în acest moment nevoia de înlocuire pe medicină de familie ar fi de peste 1.000 pentru următorii cinci ani, dar, din păcate, asta este capacitatea de pregătire şi mai ales capacitatea resursă care vine din spate, pentru că nu o să putem ignora celelalte specialităţi ca să aducem un număr semnificativ de medici aici. Este nevoie de o strategie, practic, de resursă umană care să fie adaptată pentru următorii ani, cu menţinerea celor care pot fi menţinuţi în activitate până în momentul în care reuşim să echilibrăm", a explicat medicul.

Secretarul general al Colegiului Medicilor din România este de părere că motivaţia trebuie să vină şi pentru personalul medical, atât pentru a merge în zona respectivă, cât şi pentru a putea să participe la procesul de prevenţie.

„Trebuie să discutăm despre capacitate, despre oportunitate, despre motivarea furnizorilor de servicii, nu doar în medicina de familie, ci pe toate sectoarele de asistenţă medicală, pentru a acorda serviciile preventive", a subliniat Dumitra